teamLab Planets inaugure le 2 juillet à Tokyo deux nouvelles œuvres d’art immersif dans un jardin vivant

TOKYO--(BUSINESS WIRE)--teamLab Planets TOKYO à Toyosu, Tokyo célèbre son troisième anniversaire avec une extension de ses espaces d’exposition : le 2 juillet, le musée ouvre une nouvelle zone paysagée avec deux œuvres d’art interactives.

Deux jardins s’ouvriront au public : le premier où les visiteurs sont invités à faire corps avec les fleurs, en s’immergeant au cœur de 13 000 orchidées vivantes qui fleurissent dans les airs ; et le second, semé de mousse et d’ovoïdes qui s’illuminent et résonnent sous l’action des visiteurs ou du vent.

Comprenant neuf créations artistiques, réparties dans quatre vastes espaces d’exposition et deux jardins, teamLab Planets entraîne les visiteurs dans une expérience muséographique immersive où ils évoluent en marchant dans l’eau et dans un jardin où l’on fait corps avec les fleurs.

teamLab Planets Vidéo de lancement : https://youtu.be/-uJTk_mRmUY

teamLab Planets

teamLab Planets est un musée où vous évoluez en marchant dans l’eau et dans un jardin où l’on fait corps avec les fleurs. Dix œuvres d’art sont présentées au total, avec notamment quatre immenses espaces d’exposition et deux jardins.

En s’immergeant intégralement aux côtés d’autres personnes dans ces œuvres d’art « Body Immersive » à grande échelle, la frontière entre le corps et l’œuvre d’art se dissout, les frontières entre le soi, les autres, et l’environnement deviennent indéfinissables, et l’on explore alors une nouvelle relation dénuée de limites entre soi et le monde.

Les visiteurs entrent pieds nus dans le musée et s’immergent complètement avec les autres visiteurs dans l’immensité des espaces d’installation.

Informations détaillées sur l’exposition : planets.teamlab.art/

[Espace paysagé (2 créations de jardins artistiques)]

Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One (Jardin fleuri flottant : Les fleurs et moi sommes issus de la même racine, le jardin et moi ne faisons qu’un)

teamLab, 2015, Installation cinétique interactive, Infinie, Son : Hideaki Takahashi

Création artistique : https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/ffgarden_planets/

Ce jardin de fleurs flottantes se compose d’une masse fleurie tridimensionnelle.

Les fleurs flottent au-dessus des visiteurs, et quand ils se déplacent, les fleurs redescendent. L’espace de l’installation est entièrement rempli de fleurs, mais au fur et à mesure qu’elles flottent, des espaces se créent autour des visiteurs. Le public peut ainsi se promener librement dans l’espace floral en trois dimensions. Lorsque les personnes se rencontrent dans l’œuvre, les espaces individuels se connectent entre eux pour devenir un seul et même espace.

Les jardins zen auraient été créés de sorte à permettre à des groupes de moines zen de suivre une formation qui leur enseigne à faire corps avec la nature. Il existe un kōan zen chinois (une énigme ou un récit faisant partie de la formation théologique des moines zen) intitulé « La fleur de Nansen ». Un homme du nom de Rikukô Taifu, qui s’entretenait avec Nansen, déclara : « Jô Hoshi dit : "Le ciel et moi sommes issus de la même racine. Toutes les choses et moi-même provenons de la même substance." Comme c’est merveilleux ! Nansen, désignant une fleur dans le jardin, dit à son tour : "Les gens de nos jours voient cette fleur comme s’ils étaient dans un rêve." »

Avec cette œuvre, les gens s’immergent dans les fleurs, ne faisant plus qu’un avec le jardin. Quand les gens font corps avec les fleurs et les regardent, les fleurs les regardent à leur tour. Il arrive qu’un visiteur découvre véritablement les fleurs pour la première fois.

Les fleurs qui s’épanouissent en l’air sont des orchidées épiphytes. Les plantes épiphytes sont extrêmement communes dans la famille des orchidées, et les orchidées épiphytes sont capables de pousser sans terre en absorbant l’humidité de l’air. Les fleurs de cette œuvre d’art sont vivantes ; elles poussent et fleurissent chaque jour qui passe.

On dit que les orchidées sont les dernières plantes à être apparues sur terre. Le sol était déjà recouvert d’autres plantes, et les orchidées ont évolué pour vivre sur les rochers et les arbres, là où d’autres plantes ne pouvaient pas survivre. Les orchidées s’adaptent et se répandent en peu de temps, et on dit qu’il en existe entre 25 000 et 30 000 espèces sauvages. On pense qu’il existe plus de types d’orchidées que de toute autre plante. Cependant, de nombreuses espèces sont menacées en raison de la perte de leur habitat ou de la surexploitation due au développement.

Les graines d’orchidées sont aussi fines que de la poussière ; elles présentent uniquement des embryons immatures, sans endosperme, et peu de nutriments de stockage. Dans la nature, la germination de la graine nécessite une symbiose avec un champignon spécifique qui lui fournira les éléments nutritifs dont elle a besoin. Les graines ne disposent d’aucune réserve pour la germination, et ne peuvent pas germer d’elles-mêmes, ce qui semblerait contredire la notion même de graine. Les graines sont censées servir également de réserve nutritionnelle pour favoriser la germination des semis, mais la dernière espèce d’orchidée à apparaître sur terre a tout simplement abandonné cet aspect. Cela nous amène à nous demander pourquoi l’évolution prend certains chemins.

Les orchidées sont connues pour avoir co-évolué avec certains insectes porteurs de pollen, et on pense qu’elles continuent d’évoluer rapidement aujourd’hui. Le moment où les fleurs habitant l’espace de l’œuvre développent leurs arômes varie en fonction de la période de la journée où ces insectes partenaires sont actifs. Le parfum présent dans l’espace de l’installation artistique change donc à chaque instant, entre le matin, la mi-journée et le soir.

Moss Garden of Resonating Microcosms - Solidified Light Color, Sunrise and Sunset (Jardin de mousse semé de microcosmes sonores - Couleur de la lumière solidifiée, lever et coucher du soleil)

teamLab, 2021, Installation numérique interactive, Infinie, Son : Hideaki Takahashi

Création artistique : https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/resonating_microcosms_mossgarden_planets/

Avec le lever du soleil, les ovoïdes commencent à refléter le monde qui les entoure. Lorsqu’on les pousse vers le bas, ou sous l’action du vent, les ovoïdes s’inclinent puis se redressent en libérant un son qui résonne. Les ovoïdes à proximité répondent alors au premier, les uns après les autres, reproduisant la même tonalité de résonance.

Au coucher du soleil, les ovoïdes brillent d’eux-mêmes. Lorsqu’un ovoïde est poussé par une main ou emporté par le vent, il s’incline puis se redresse, un son résonne, et il émet alors une lumière de couleur, associée au son produit. Les ovoïdes à proximité répondent alors au premier, les uns après les autres, reproduisant la même tonalité sonore, et émettant la même lumière de couleur qui continue de résonner.

Les ovoïdes commencent à clignoter lentement lorsque le vent est calme et que personne ne les pousse. Parce que la couleur des ovoïdes est produite par la lumière, il leur est possible de se transformer en 61 couleurs différentes de lumière solidifiée.

[Les œuvres d’art suivantes sont toujours exposées]

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity (Esquisses à la surface de l’eau, créées par la danse des koi et des gens - Infinité)

teamLab, 2016-2018, Installation numérique interactive, Infinie, Son : Hideaki Takahashi

Création artistique : https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/koi_and_people/

Vidéo de l’œuvre : https://youtu.be/qAebQICA-fE

The Infinite Crystal Universe (L’univers de cristal infini)

teamLab, 2018, Installation interactive de sculpture lumineuse, LED, Infinie, Son : teamLab

Création artistique : https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/infinite_crystaluniverse/

Vidéo de l’œuvre : https://youtu.be/b0BboQnqT_4

Floating in the Falling Universe of Flowers (Flotter dans l’univers des fleurs qui tombent)

teamLab, 2016-2018, Installation numérique interactive, Infinie, Son : Hideaki Takahashi

Création artistique : https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/fitfuof/

Vidéo de l’œuvre : https://youtu.be/ZCFsCHLGFlM

Expanding Three-Dimensional Existence in Transforming Space - Flattening 3 Colors and 9 Blurred Colors, Free Floating (Expansion de l’existence tridimensionnelle dans un espace en transformation - 3 couleurs en aplats et 9 couleurs floues, flottant librement)

teamLab, 2018, Installation interactive, Infinie, Son : Hideaki Takahashi

Création artistique : https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/transformingspace/

Vidéo de l’œuvre : https://youtu.be/je04z4596Xc

*Y compris les quatre installations artistiques ci-dessus, teamLab Planets est un musée où vous évoluez en marchant dans l’eau et dans un jardin où l’on fait corps avec les fleurs.

[Résumé de l’exposition]

teamLab Planets TOKYO

https://planets.teamlab.art/tokyo/

#teamLabPlanets

Dates : du 7 juillet 2018 à fin 2022

Lieu : teamLab Planets TOKYO (6 Chome-1-16 Toyosu, ville de Koto, Tokyo)

Horaires :

Juin : du lun au ven, de 10 h à 18 h / sam, dim et jours fériés, de 9 h à 19 h

*Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture

Juillet : du lun au ven, de 10 h à 20 h / sam, dim, jours fériés, et du 22 au 31 juillet, de 9 h à 20 h

*Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture

Fermeture : 1er juillet, 20 juillet

Admission :

Ticket d’entrée

Adultes (18 ans et plus) : 3 200 JPY

Étudiants universitaires / Écoles de commerce : 2 500 JPY

Collégiens / Lycéens : 2 000 JPY

Enfants (de 4 à 12 ans) : 300 JPY

Enfants en bas âge (3 ans et moins) : Gratuit

Personnes âgées (65 ans et plus) : 2 400 JPY

Visiteurs handicapés : 1 600 JPY

teamLab Planets TOKYO Billetterie : https://teamlabplanets.dmm.com/en

*Les heures d’entrée et d’exposition sont sujettes à changement. Veuillez consulter le site officiel pour les dernières informations.

Pages officielles des médias sociaux :

Instagram : https://www.instagram.com/teamlab.planets/

Facebook : https://www.facebook.com/TL.Planets/

Twitter : https://twitter.com/teamLabPlanets

Mesures contre la propagation de la COVID-19 :

Diverses mesures de prévention des infections, telles que des restrictions d’entrée sont mises en œuvre. Veuillez consulter le site Web pour en savoir plus.

https://teamlabplanets.dmm.com/en/covid-19

[Dossier de presse]

https://goo.gl/tQXMLm

[Demandes de renseignements des médias]

https://goo.gl/forms/fqn8DmGV8WWIntP53

[PLANETS Co., Ltd.]

L’entité de gestion des opérations des établissements, chez teamLab Planets TOKYO

Adresse : Tokyo Nihonbashi Tower 26F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo

[À propos de teamLab]

teamLab (fondé en 2001) est un collectif artistique international, un groupe interdisciplinaire de divers spécialistes, comptant notamment des artistes, programmeurs, ingénieurs, animateurs CG, mathématiciens et architectes, dont la pratique collaborative s’inscrit à la confluence de l’art, de la science, de la technologie, et du monde naturel.

teamLab s’attache à explorer la relation entre le soi et le monde, et de nouvelles perceptions à travers l’art. Afin de comprendre le monde qui les entoure, les gens le séparent en entités indépendantes séparées par des frontières. teamLab tente de transcender ces frontières dans notre perception du monde, de la relation entre le soi et le monde, et de la continuité du temps. Tout existe dans une continuité dépourvue de frontières, longue, fragile et pourtant miraculeuse.

Les travaux de teamLab ont fait l’objet de nombreuses expositions à l’échelle mondiale, notamment à New York, Londres, Paris, Singapour, Pékin, Taipei, Melbourne, et dans la Silicon Valley, entre autres. Parmi les musées permanents, teamLab Borderless, s’est ouvert à Odaiba, dans la baie de Tokyo, en juin 2018, puis teamLab Borderless Shanghai dans le district de Huangpu, Shanghai, en novembre 2019. L’espace immersif intégral, teamLab Planets, de Toyosu, à Tokyo, sera ouvert jusqu’à la fin de 2022. La grande exposition permanente, teamLab SuperNature, a été inaugurée en préouverture à Macao en juin 2020. L’exposition annuelle de teamLab sur le travail, VOLVO teamLab : Une forêt où vivent les dieux, sera visible à Mifuneyama Rakuen, Takeo Hot Springs, Kyushu, à partir du 16 juillet.

Les œuvres de teamLab figurent dans la collection permanente du Musée d’art contemporain de Los Angeles ; la Galerie d’art de Nouvelle-Galles du Sud, à Sydney ; la Galerie d’art d’Australie du Sud, à Adélaïde ; le Musée d’art asiatique de San Francisco ; l’Asia Society Museum, à New York ; la Collection d’art contemporain Borusan, à Istanbul ; la National Gallery of Victoria, à Melbourne ; et Amos Rex à Helsinki.

teamLab est représenté par Pace Gallery, Martin Browne Contemporary, et Ikkan Art.

teamLab : https://www.teamlab.art/

Instagram : https://instagram.com/teamlab/

Facebook : https://www.facebook.com/teamLab.inc

Twitter : https://twitter.com/teamLab_net

YouTube : https://www.youtube.com/c/teamLabART

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.