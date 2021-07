 La nuova Fintech OneFor sfida i mercati delle rimesse e dei pagamenti con una soluzione più economica, veloce e sicura

FRANKFURT, Germania--(BUSINESS WIRE)--OneFor, una nuova società FinTech paneuropea, è entrata oggi sul mercato con una soluzione dirompente che consente trasferimenti di denaro e pagamenti senza frontiere, rivoluzionando i mercati delle rimesse e dei pagamenti da centinaia di miliardi di euro. Con un tempo di transazione inferiore a 1 secondo e un costo medio di transazione inferiore fino al 70%, OneFor è posizionata per servire al meglio milioni di persone, compresi i migranti, il cui sostentamento dipende dall'invio e dalla ricezione di denaro a livello internazionale. Le sue caratteristiche riconoscibili della carta sono supportate da Mastercard.

La registrazione all'app OneFor richiede solo pochi minuti e permette agli utenti di aggiungere i destinatari dei pagamenti direttamente dalla rubrica del loro telefono. Le persone connesse, ovunque si trovino, ricevono un portafoglio elettronico e una carta di debito Mastercard pronta all'uso, che consente pagamenti online o POS e prelievi di contanti al bancomat nel paese in cui vivono. Questo sarà molto conveniente per i mittenti delle rimesse e rivoluzionario per milioni di destinatari non bancarizzati in tutto il mondo, che attualmente non sono serviti o devono sopportare processi complicati e più costosi.

L'applicazione e il suo portafoglio elettronico sono gratuiti; tutto ciò che serve agli utenti per qualificarsi è una carta d'identità riconosciuta a livello locale e una prova di indirizzo (come una bolletta telefonica). Con tariffe fisse di 2,70 euro, indipendentemente dall'importo del trasferimento internazionale, OneFor permette all'ONU e alla Banca Mondiale di superare il loro obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG). Questo è in contrasto con la maggior parte delle soluzioni esistenti che sono tipicamente più costose e richiedono da qualche ora a qualche giorno.

Con un mercato globale delle rimesse che copre 1 miliardo di persone, composto da quasi 200 milioni di lavoratori stranieri e migranti come mittenti e 800 milioni di loro familiari e parenti in patria, l'impatto di OneFor si estende ben oltre l'industria, mirando a migliorare le vite e i mezzi di sussistenza.

OneFor è ora disponibile nel Regno Unito e in tutti i paesi dell'UE, con un focus immediato su Regno Unito, Germania, Svizzera, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Grecia, Italia e Spagna, collegandoli ai primi paesi riceventi in Nord Africa, Europa sudorientale e America Latina.

Un'altra caratteristica eccezionale di OneFor è la sua interfaccia "emotiva", poiché OneFor è in missione per umanizzare la finanza, connettere le persone e promuovere l'inclusione finanziaria costruendo un ecosistema di esperienze condivise a livello globale. OneFor permette agli utenti di chattare e inviare "polaroid" e "regali" alle loro connessioni vicine e lontane, migliorando il lato emotivo delle rimesse.

Marco Abele, co-CEO di OneFor, ha detto: "Crediamo che il denaro sia qualcosa di più delle transazioni - riguarda le connessioni, le esperienze e le possibilità che esso dispiega. Il nostro obiettivo per OneFor è quello di trasformare le transazioni in momenti di connessione emotiva, i pagamenti in esperienze condivise e l'inclusione finanziaria in una forza di progresso sociale e potenziale economico".

" Abbiamo un piano di crescita ambizioso e abbiamo fatto i nostri compiti per costruire un modello che ci permetta di scalare", ha aggiunto Fatih Bektas, co-CEO di OneFor. " Oltre alle rimesse, stiamo innovando altre funzionalità di pagamento. Questo include l'imminente lancio di una soluzione con codice QR che serve i mercati locali con un POS mobile sostanzialmente più economico e immediato per i commercianti "touch & go" , come i proprietari di piccole imprese o i servizi di consegna."

Per saperne di più su OneFor potete visitare il suo sito web qui: https://www.onefor.com/

FINE

Informazioni su OneFor

OneFor Holding GmbH, con sede in Germania, è un'impresa Fintech che offre varie applicazioni di denaro mobile e servizi tecnici, compresi i servizi di conto, pagamento e carta. La sua soluzione di carte è supportata da Mastercard International. OneFor trasforma le rimesse e le transazioni individuali in momenti di connessione per i clienti, creando esperienze condivise e aumentando l'inclusione finanziaria che sostiene lo sviluppo economico. Come start-up paneuropea, OneFor ha team nei Paesi Bassi, in Germania, in Svizzera e in diversi paesi del sud-est europeo.

OneFor è guidata da due veterani del Fintech. Marco Abele è un innovatore digitale e imprenditore FinTech con più di due decenni di esperienza nel settore bancario, avendo servito come Chief Operating Officer e Chief Digital Officer al Credit Suisse. Fatih Bektas è un avvocato e fondatore con più di un decennio di esperienza nei pagamenti in un ambiente regolamentato, avendo ricoperto posizioni di C-Level in varie aziende fintech tedesche. Un team altamente diversificato e internazionale, con competenze in tecnologia, rischio, pagamenti e CX sono la spina dorsale di OneFor.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.