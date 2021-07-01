斯倫貝謝和IBM宣布推出適用於能源產業的混合雲企業資料管理解決方案

倫敦和紐約州阿蒙克--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--斯倫貝謝和IBM今天宣布推出業界首款用於OSDU資料平臺的商業混合雲企業資料管理解決方案。混合雲服務旨在擴展全球客戶取得雲端服務的途徑——包括那些因所在地資料駐留要求和當地法規而可能影響其使用全球公有雲的客戶。混合雲服務的所有工作流程資料都集中在一處，這種設計旨在縮短分析時間並加快決策速度。

該解決方案將為能源營運商提供全面的互通性，利用OSDU通用資料標準，供應商資料可被勘探與生產(E&P)環境中的任何應用程式存取，從而在團隊之間輕鬆共用資訊。該資料解決方案旨在最大限度地減少應用程式之間的資料傳輸時間，以降低成本並有效制定決策。

斯倫貝謝數位與整合總裁Rajeev Sonthalia表示：「OSDU資料平臺的發展態勢越來越好，因此我們開始提供業界首款商業混合雲企業資料管理解決方案，利用其進階功能幫助所有地區的客戶提升制定決策的速度並最佳化營運效率。我們的解決方案以前所未有的規模連接和管理資料，支援人工智慧(AI)和資料分析工作流程，為營運商提供新的見解，幫助提高產量、最佳化成本、提高業務績效，從而在各個方面加快數位化進程。」

IBM能源、資源與製造全球行業董事總經理Manish Chawla表示：「這次合作透過使用AI 來實現整合式工作流程和創新，創造出更高的效能和效率，顛覆了能源營運商傳統的營運方式。混合雲解決方案使客戶能夠維護其資料主權，也讓他們能夠選擇如何利用該解決方案，並且可以在一系列基礎架構或區域雲供應商上自由地進行部署。Cloud Pak for Data上的產業開放資料(Open Data for Industries)是支援斯倫貝謝OSDU解決方案部署的關鍵技術之一。」

此次合作以斯倫貝謝和IBM之間的工作成果為基礎，利用紅帽OpenShift容器平臺(Red Hat OpenShift Container Platform)在全球各地部署DELFI*認知型E&P環境。解決方案將由斯倫貝謝提供；所有轉換和代管服務將由斯倫貝謝和IBM Services提供。斯倫貝謝是IBM的生態系統合作夥伴，自最初宣布合作以來，兩家公司在吸引全球重點地區（包括中東）客戶方面取得了重大進展。

關於斯倫貝謝

斯倫貝謝(SLB: NYSE)是一家致力於與客戶展開合作來獲取能源的科技公司。我們的員工來自於160多個國家，他們透過提供領先的數位化解決方案，部署創新科技，以幫助全球能源產業實現業績和永續發展。憑藉涵蓋120多個國家的專業知識，斯倫貝謝透過合作來打造技術以獲取能源，從而造福所有民眾。

如需瞭解更多資訊，請造訪：www.slb.com。

關於紅帽

紅帽(Red Hat)是全球領先的企業開放原始碼軟體解決方案供應商，採用社群支援的方法來提供可靠的高效能Linux、混合雲、容器和Kubernetes技術。紅帽幫助客戶整合新的和現有的IT應用程式，開發雲端原生應用程式，在我們產業領先的作業系統上進行標準化，以及自動化、保護和管理複雜的環境。屢獲殊榮的支援、培訓和諮詢服務使紅帽成為財星500大公司值得信賴的顧問。作為雲端供應商、系統整合商、應用程式供應商、客戶和開放原始碼社群的策略合作夥伴，紅帽可以幫助組織為數位未來做好準備。

關於IBM

IBM將技術與產業專長相結合，幫助石油和天然氣客戶以數位化方式重塑其業務，以增強韌性和永續性。IBM Research在材料科學方面的開拓性進展加快了能源轉型。資料科學和AI消除了探勘中的猜測成份。預測性資產管理提高了產出。供應鏈見解和區塊鏈在整個下游生態系統中建立了信任和透明度。客戶體驗專家重塑了充氣站或充電站的用戶連接。透過這些解決方案，IBM幫助石油和天然氣客戶變得更加聰明。如需瞭解更多資訊，請造訪： https://www.ibm.com/industries/oil-gas

有關前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿包含《美國聯邦證券法》所界定的「前瞻性陳述」，即關於未來而非過去事件的陳述。此類陳述通常包含諸如「期望」、「可能」、「可以」、「估計」、「打算」、「預期」、「將」、「潛力」、「預計」等詞彙和其他類似用語。前瞻性陳述涉及不同程度的不確定事項，例如對數位技術的部署或預期效益的預測或預期。此類陳述會受到風險和不確定性的影響，包括但不限於無法認識到數位策略、倡議或夥伴關係的預期效益；以及其他在公司最近向美國證券交易委員會提交的Form 10-K、10-Q和8-K文件中詳述的風險和不確定性。如果上述或其他風險或不確定性中的一個或多個成為現實（或此類發展的後果發生變化），或基本假設被證明是不正確的，則實際結果可能與公司前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異。本新聞稿中的前瞻性陳述僅代表本稿發布之日的觀點，無論因為新資訊、未來事件或其他原因，斯倫貝謝不打算也沒有義務公開更新或修改這些陳述。

*斯倫貝謝商標。

原文版本可在businesswire.com上查閱：https://www.businesswire.com/news/home/20210629005682/en/

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