斯伦贝谢和IBM宣布推出面向能源行业的混合云企业数据管理解决方案

伦敦和纽约州阿蒙克--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--斯伦贝谢和IBM今天宣布推出业界首个用于OSDU数据平台的商业混合云企业数据管理解决方案。混合云服务旨在扩展全球客户获取云服务的途径——包括那些因所在地数据驻留要求和当地法规而可能影响其使用全球公共云的客户。混合云服务的所有工作流程数据都集中在一处，这种设计旨在缩短分析时间并加快决策速度。

该解决方案将为能源运营商提供全面的互操作性，利用OSDU通用数据标准，供应商数据可被勘探与生产(E&P)环境中的任何应用程序访问，从而在团队之间轻松共享信息。该数据解决方案旨在最大限度地减少应用程序之间的数据传输时间，以降低成本并更好地制定决策。

斯伦贝谢数字与集成总裁Rajeev Sonthalia表示：“OSDU数据平台的发展势头越来越好，因此我们开始提供业界首款商业混合云企业数据管理解决方案，利用其高级功能帮助所有地区的客户提升制定决策的速度并优化运营效率。我们的解决方案以前所未有的规模连接和管理数据，支持人工智能(AI)和数据分析工作流，为运营商提供新的见解，帮助提高产量、优化成本、提高业务绩效，从而在各个方面加快数字化进程。”

IBM能源、资源与制造全球行业董事总经理Manish Chawla表示：“这次合作通过使用AI 来实现集成式工作流程和创新，创造出更高的效能和效率，颠覆了能源运营商传统的运营方式。混合云解决方案使客户能够维护其数据主权，也让他们能够选择如何利用该解决方案，并且可以在一系列基础设施或区域云供应商上自由地进行部署。Cloud Pak for Data上的行业开放数据(Open Data for Industries)是支持斯伦贝谢OSDU解决方案部署的关键技术之一。”

此次合作以斯伦贝谢和IBM之间的工作成果为基础，利用红帽OpenShift容器平台(Red Hat OpenShift Container Platform)在全球各地部署DELFI*认知型E&P环境。解决方案将由斯伦贝谢提供；所有过渡和托管服务将由斯伦贝谢和IBM Services提供。斯伦贝谢是IBM的生态系统合作伙伴，自最初宣布合作以来，两家公司在吸引全球重点地区（包括中东）客户方面取得了重大进展。

关于斯伦贝谢

斯伦贝谢(SLB: NYSE)是一家致力于与客户开展合作来获取能源的科技公司。我们的员工来自于160多个国家，他们通过提供领先的数字化解决方案，部署创新科技，以帮助全球能源行业实现业绩和可持续发展。借助覆盖120多个国家的专业知识，斯伦贝谢通过合作来打造技术以获取能源，从而造福所有民众。

如需了解更多信息，请访问：www.slb.com。

关于红帽

红帽(Red Hat)是全球领先的企业开源软件解决方案提供商，采用社区支持的方法来提供可靠的高性能Linux、混合云、容器和Kubernetes技术。红帽帮助客户集成新的和现有的IT应用程序，开发云原生应用程序，在我们行业领先的操作系统上进行标准化，以及自动化、保护和管理复杂的环境。屡获殊荣的支持、培训和咨询服务使红帽成为财富500强公司值得信赖的顾问。作为云提供商、系统集成商、应用程序供应商、客户和开源社区的战略合作伙伴，红帽可以帮助组织为数字未来做好准备。

关于IBM

IBM将技术与行业专长相结合，帮助石油和天然气客户以数字化方式重塑其业务，以增强韧性和可持续性。IBM Research在材料科学方面的开拓性进展加快了能源转型。数据科学和AI消除了勘探中的猜测成份。预测性资产管理提高了产出。供应链见解和区块链在整个下游生态系统中建立了信任和透明度。客户体验专家重塑了充气站或充电站的用户连接。通过这些解决方案，IBM帮助石油和天然气客户变得更加聪明。如需了解更多信息，请访问： https://www.ibm.com/industries/oil-gas

有关前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含《美国联邦证券法》所界定的“前瞻性陈述”，即关于未来而非过去事件的陈述。此类陈述通常包含诸如“期望”、“可能”、“可以”、“估计”、“打算”、“预期”、“将”、“潜力”、“预计”等词语和其他类似用语。前瞻性陈述涉及不同程度的不确定事项，例如对数字技术的部署或预期效益的预测或预期。此类陈述会受到风险和不确定性的影响，包括但不限于无法认识到数字战略、倡议或伙伴关系的预期收益；以及其他在公司最近向美国证券交易委员会提交的Form 10-K、10-Q和8-K文件中详述的风险和不确定性。如果上述或其他风险或不确定性中的一个或多个成为现实（或此类发展的后果发生变化），或基本假设被证明是不正确的，则实际结果可能与公司前瞻性陈述中反映的结果存在重大差异。本新闻稿中的前瞻性陈述仅代表本稿发布之日的观点，无论因为新信息、未来事件或其他原因，斯伦贝谢不打算也没有义务公开更新或修改这些陈述。

*斯伦贝谢商标。

原文版本可在businesswire.com上查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20210629005682/en/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。