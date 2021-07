teamLab Planets en Tokio Da a Conocer Dos Nuevos Jardines Vivientes de Arte Inmersivo el 2 de Julio

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--teamLab Planets TOKYO en Toyosu, Tokio, está celebrando su tercer aniversario con una expansión: el 2 de julio, el museo abre una nueva área de jardín con dos jardines artísticos interactivos.

Se abrirán al público dos jardines: un jardín donde los visitantes pueden interactuar con las flores y sumergirse en un jardín de más de 13 000 orquídeas vivas que florecen suspendidas en el aire, y un jardín de musgo lleno de formas ovoides que brillan y resuenan cuando las personas las presionan o cuando sopla el viento.

Con nueve obras de arte, incluidos cuatro espacios artísticos gigantescos y dos jardines, teamLab Planets transporta a los visitantes a una experiencia inmersiva en un museo donde pueden caminar por el agua y un jardín donde se fusionan con las flores.

teamLab Planets

teamLab Planets es un museo donde los visitantes pueden caminar por el agua y un jardín donde se fusionan con las flores. En total son diez obras de arte, que incluyen cuatro enormes espacios de exposición y dos jardines.

Al sumergir todo el cuerpo con otras personas en estas enormes obras de arte de inmersión del cuerpo, el límite entre el cuerpo y la obra de arte se disuelve, los límites entre el yo, los demás y el mundo se convierten en algo continuo, y exploramos una nueva relación sin límites entre nosotros y el mundo.

Los visitantes ingresan al museo descalzos y se sumergen completamente con los demás en los enormes espacios de arte.

[Área del jardín (2 jardines artísticos)]

Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One

teamLab, 2015, Instalación cinética interactiva, interminable, sonido: Hideaki Takahashi

Este jardín de flores flotante consiste en un amplio espacio tridimensional de flores.

Las flores suben suspendidas por encima de los espectadores y, cuando estos se mueven, las flores bajan nuevamente. Este espacio artístico está completamente lleno de flores, y se van creando espacios con las personas en el centro a medida que suben las flores. Por eso, las personas pueden caminar libremente alrededor de este amplio espacio tridimensional de flores. Si los visitantes se encuentran con otras personas en el lugar, su espacio se conectará con el de las otras personas y se convertirá en un solo lugar.

Se dice que los jardines zen se crearon como un lugar para que los grupos de sacerdotes zen puedan llevar a cabo su formación para convertirse en uno con la naturaleza. Existe un kōan (una pregunta o historia que es parte de la formación teológica de los sacerdotes zen) zen chino que se llama “la flor de Nansen”. Un hombre llamado Rikukô Taifu, mientras caminaba con Nansen, le contó la siguiente historia: “Jô Hoshi dice: ‘El cielo y yo tenemos la misma raíz. Todas las cosas y yo estamos hechos de la misma sustancia’. ¿No es algo maravilloso? Nansen, señalando una flor en el jardín, comentó: ‘Las personas en estos días ven a esta flor como si estuvieran en un sueño’”.

En este espacio, los espectadores se sumergen en el jardín y se fusionan con las flores. Cuando las personas se convierten en uno con las flores y las miran, las flores devuelven la mirada. En ese momento es cuando las personas miran realmente a las flores por primera vez.

Las flores que están suspendidas en el aire son orquídeas epífitas. Las plantas epífitas son sumamente comunes en la familia de las orquídeas, y este tipo de flor puede crecer sin un suelo al absorber el agua del aire. Las flores en este espacio artístico están vivas, crecen y florecen con el transcurso de los días.

Se dice que las orquídeas son las últimas plantas que aparecieron en la tierra. El suelo ya estaba cubierto por otras plantas, y las orquídeas evolucionaron para poder vivir entre las rocas y los árboles, donde otras plantas no podrían sobrevivir. Las orquídeas se adaptan y se diseminan en poco tiempo, y se dice que existen entre 25 000 y 30 000 tipos de especies salvajes solamente. También se cree que hay más tipos de orquídeas que cualquier otra planta. Sin embargo, muchas especies están en peligro, debido a la pérdida de su hábitat o a la sobreexplotación a causa del desarrollo urbano.

Las semillas de orquídeas son tan finas como el polvo, con solo embriones inmaduros, sin endoespermo, y pocos nutrientes de reserva. En la naturaleza, para la germinación de la semilla, es necesaria la simbiosis con un hongo específico, y este hongo simbiótico proporciona los nutrientes necesarios. Las semillas no tienen reservas para la germinación y no pueden brotar por sí solas, lo que parece contradecir la noción misma de lo que es una semilla. Las semillas también deberían ser una reserva de nutrientes para que los plantines puedan germinar, pero la última especie de orquídea que apareció en la tierra no cumple con esta función. Esto nos lleva a preguntarnos por qué la evolución toma ciertos caminos.

Las orquídeas son famosas por haber coevolucionado con determinados insectos polinizadores, y se cree que actualmente continúan evolucionando rápidamente. El período en el cual las flores, en el espacio artístico, intensifican su aroma varía según el momento en el que estos insectos están activos. Por eso, el aroma en este espacio artístico cambia constantemente durante el día, desde la mañana hasta la noche.

Moss Garden of Resonating Microcosms- Solidified Light Color, Sunrise and Sunset

teamLab, 2021, Instalación digital interactiva, interminable, sonido: Hideaki Takahashi

En el amanecer, las formas ovoides comienzan a reflejar el mundo que las rodea. Cuando alguien las presiona o cuando sopla el viento, estas formas ovoides retroceden y luego se levantan liberando un sonido resonante. Estas formas también responden entre sí y continúan resonando con el mismo tono.

Durante el atardecer, las formas ovoides comienzan a brillar por sí mismas. Cuando alguien las presiona o cuando sopla el viento, se caen y luego vuelven a levantarse con un sonido resonante, y emiten un color de luz específico según el sonido. Las formas ovoides que están alrededor también responden entre sí al emitir el mismo tono de sonido y el mismo color de luz que continúa resonando.

También comienzan a parpadear lentamente cuando no sopla el viento y las personas no las presionan. Pueden cambiar a 61 colores de luz solidificada diferentes, ya que sus colores son producidos por la luz.

[Las siguientes obras de arte todavía siguen en exposición]

Drawing on the Water Surface Created by the Dance of Koi and People - Infinity

teamLab, 2016-2018, Instalación digital interactiva, interminable, sonido: Hideaki Takahashi

The Infinite Crystal Universe

teamLab, 2018, Instalación interactiva de esculturas de luz, luces LED, interminable, sonido: teamLab

Floating in the Falling Universe of Flowers

teamLab, 2016 a 2018, Instalación digital interactiva, interminable, sonido: Hideaki Takahashi

Expanding Three-Dimensional Existence in Transforming Space - Flattening 3 Colors and 9 Blurred Colors, Free Floating

teamLab, 2018, Instalación interactiva, interminable, sonido: Hideaki Takahashi

*Incluidos los cuatro enormes espacios artísticos que se mencionan arriba, teamLab Planets es un museo donde se puede caminar por el agua y con un jardín donde podemos convertirnos en uno con las flores.

[Resumen de la exposición]

teamLab Planets TOKYO

Fecha: Desde el 7 de julio de 2018 hasta fines de 2022

Lugar: teamLab Planets TOKYO (6 Chome-1-16 Toyosu, ciudad de Koto, Tokio)

Horario:

Junio: de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00/Sábado, domingo y feriados, de 09:00 a 19:00

*Última entrada 30 minutos antes de cerrar

Julio: de lunes a viernes, de 10:00 a 20:00/Sábado, domingo, feriados y del 22 al 31 de julio, de 09:00 a 20:00

*Última entrada 1 hora antes de cerrar

Cerrado: del 1 al 20 de julio

Admisión:

pase de entrada

Adultos (18 años o más): 3.200 JPY

Estudiantes de formación profesional/universitarios: 2.500 JPY

Estudiantes de escuela media/superior: 2.000 JPY

Niños (de 4 a 12 años): 300 JPY

Bebés (3 años o menos): Gratis

Adultos mayores (65 años o más): 2.400 JPY

Visitantes con discapacidades: 1600 JPY

*Las horas de exposición y admisión están sujetas a cambios. Consulte el sitio web oficial para conocer la información más actualizada.

Páginas de redes sociales oficiales:

Medidas contra la propagación de la COVID-19:

Se están implementando medidas de prevención de la infección, como las restricciones de entrada. Consulte el sitio web para obtener detalles.

[Carpeta de prensa]

[Consultas relacionadas con los medios]

[PLANETS Co., Ltd.]

Entidad administradora de las operaciones dentro de las instalaciones en teamLab Planets TOKYO

Dirección: Tokyo Nihonbashi Tower 26F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokio

[Acerca de teamLab]

teamLab (f. 2001) es un colectivo internacional de arte, un grupo interdisciplinario de varios especialistas como artistas, programadores, ingenieros, animadores CG, matemáticos y arquitectos cuya práctica colaborativa busca navegar la confluencia del arte, la ciencia, la tecnología y el mundo natural.

teamLab apunta a explorar la relación entre el yo y el mundo, y las nuevas percepciones a través del arte. Para comprender el mundo que las rodea, las personas lo separan en entidades independientes con límites percibidos entre las mismas. teamLab busca trascender estos límites en nuestra percepción del mundo, de la relación entre el yo y el mundo, y de la continuidad del tiempo. Todo existe en una larga y frágil, pero milagrosa continuidad sin fronteras.

teamLab ha sido objeto de numerosas exposiciones en lugares de todo el mundo, como Nueva York, Londres, París, Singapur, Silicon Valley, Beijing, Taipéi y Melbourne, entre otros. El museo permanente teamLab Borderless abrió en Odaiba, Tokio, en junio de 2018, y teamLab Borderless Shanghai en el distrito de Huángpu, Shanghái, en noviembre de 2019. El enorme espacio de inmersión corporal de teamLab Planets en Toyosu, Tokio, estará abierto hasta fines de 2022. La exposición permanente a gran escala teamLab SuperNature soft abrió en Macao en junio de 2020. La exposición anual de teamLab, VOLVO teamLab: A Forest Where Gods Live, estará abierta en Mifuneyama Rakuen, Takeo Hot Springs, Kyushu, a partir del 16 de julio.

Las obras de teamLab están en la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo, Los Ángeles; la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur, Sídney; Galería de arte de Australia del Sur, Adelaide; Museo de Arte Asiático, San Francisco; Asia Society Museum, Nueva York; Borusan Contemporary Art Collection, Estambul; Galería Nacional de Victoria, Melbourne; y en Amos Rex, Helsinki.

teamLab está representado por Pace Gallery, Martin Browne Contemporary y Ikkan Art.

