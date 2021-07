Genstar Capital et TA Associates annoncent la signature d'un accord de fusion entre Compusoft et 2020

SAN FRANCISCO & BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Genstar Capital et TA Associates annoncent aujourd'hui avoir signé un accord définitif pour la fusion de leurs sociétés de portefeuille, Compusoft, un leader international des logiciels spécialisés de configuration, tarification et devis visuels ("vCPQ") destinés aux secteurs du détail et de la fabrication, et 2020 Technologies ("2020"), un leader des solutions spécialisées de conception assistée par ordinateur ("CAO"), et de configuration, tarification et devis pour les entreprises dédiées au design d'intérieur, à la planification et la fabrication de mobilier. L'opération devrait être finalisée durant le second semestre de 2021.

Compusoft et 2020 seront regroupés dans le cadre d'une fusion entre égaux afin de créer un chef de file des solutions d'aménagement et de fabrication des espaces pour les segments résidentiels et commerciaux. Le groupe fournira une gamme exhaustive de solutions (planification, conception, visualisation, configuration, tarification, devis, PRE et fabrication) aux clients, consommateurs, revendeurs et fournisseurs sur les segments des cuisines, salles de bains, bureaux, mobilier résidentiel et fenêtres et portes commerciales et résidentielles. Ce vaste réseau international sera renforcé par une expertise locale et de solides relations client tissées sur plusieurs décennies. La main-d'œuvre combinée s'appuiera sur plus de 65 années d'expérience dans le service à la clientèle, le contenu de catalogue, l'innovation et la technologie afin de proposer des solutions sans pareil aux clients et de créer une plateforme préparant la croissance de demain.

Compusoft est une société de portefeuille de TA Associates, une société internationale de capitaux privés de croissance qui a investi dans Compusoft en 2018. 2020 est une société de portefeuille de Genstar Capital, une société de capitaux privés axée sur des investissements dans des segments ciblés (services financiers, soins de santé, produits industriels et logiciels) qui a récemment acquis 2020. Le société fusionnée sera détenue majoritairement par Genstar et TA.

Mark Stoever, PDG de 2020, déclare: "Le regroupement de Compusoft et 2020 place la société fusionnée en tant que fournisseur éprouvé dont la suite de solutions s'adresse aux designers, aux fabricants et aux détaillants. Il s'agit là d'une opération transformatrice et le soutien de Genstar et TA nous permettra d'investir dans notre activité, nos technologies et nos talents. Nous sommes impatients de finaliser la transaction et de renouveler l'engagement indéfectible de nos entreprises en faveur de l'innovation et du service client."

David Tombre, PDG de Compusoft, déclare: "Nous sommes très heureux de l'opportunité présentée par ce regroupement, qui créera un leader des solutions vCPQ pour les espaces résidentiels et commerciaux. Avec la présence de Compusoft en Europe et la présence de 2020 en Amérique du Nord et du Sud, les deux entreprises sont véritablement complémentaires. Notre priorité reste la réussite de nos clients et, ensemble, nous fournirons un mix renforcé de solutions d'assistance, de contenu, d'innovation et de technologie."

Naveen Wadhera, directeur général de TA, déclare: "Depuis l'investissement de TA, Compusoft a réalisé cinq acquisitions tout en générant une croissance organique soutenue et pertinente. Cette croissance a contribué à positionner Compusoft en tant que leader. Nous pensons que ce regroupement avec 2020 créera une importante valeur ajoutée. Cela a été un honneur de collaborer avec Compusoft durant cette expansion, et nous nous réjouissons à l'idée de travailler ensemble à la prochaine phase de croissance."

Eli Weiss, directeur général de Genstar Capital, déclare: "Le regroupement de Compusoft et 2020 est une fusion entre égaux, qui générera un certain nombre d'avantages. Compusoft et 2020 sont des leaders dans leurs géographies respectives, et nous sommes convaincus que cette alliance apportera des opportunités de croissance continue organique et inorganique. La société améliore ainsi son positionnement pour saisir de nouvelles opportunités à l'international, qui optimiseront le service client et renforceront sa dynamique."

La transaction est sujette aux autorisations réglementaires et aux conditions de clôture usuelles. Les clauses de la transaction n'ont pas été divulguées.

Goodwin Procter LLP agit en qualité de conseiller juridique, et Alvarez & Marsal en qualité de conseiller financier et fiscal auprès de TA. Kirkland & Ellis LLP agit en qualité de conseiller juridique, Alvarez & Marsal agit en qualité de conseiller financier et fiscal, et William Blair agit en qualité de conseiller financier auprès de Genstar.

À propos de Compusoft

Compusoft fournit des solutions CPQ visuelles simplifiant la planification, la configuration et la visualisation afin de renforcer les processus de ventes de cuisines, salles de bains, meubles, fenêtres et portes. Les solutions Compusoft accompagnent les utilisateurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis le client final jusqu'aux fabricants, en s'appuyant notamment sur une base de données riche en contenus. Créé en 1989, Compusoft est basé à Sarpsborg, en Norvège, opère dans plus de 100 pays et emploie plus de 600 personnes dans 18 pays d'Europe, d'Asie-Pacifique et d'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.compusoftgroup.com.

À propos de 2020 Technologies Inc.

2020 aide les designers, détaillants et fabricants des secteurs du design intérieur et du mobilier à capter les idées, inspirer l'innovation et rationaliser les processus. En fournissant des solutions de bout en bout et une gamme complète de catalogues de fabricants, 2020 propose des applications permettant aux designers et détaillants de créer des cuisines, salles de bains, meubles et bureaux commerciaux aussi beaux à l'écran que dans la réalité. Les solutions 2020 destinées aux fabricants de mobilier et d'armoires fournissent des capacités de gestion des opérations de fabrication leur permettant d'exploiter leurs usines à plein rendement. Créé en 1987 et basé à Westford, dans le Massachusetts, 2020 emploie plus de 850 personnes, dispose d'une présence directe dans 11 pays et fournit une assistance client depuis plusieurs sites dans le monde via un réseau de revendeurs éprouvés. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.2020spaces.com.

TA Associates en bref

TA Associates est une société internationale de capitaux privés de croissance. Axée sur cinq secteurs cible – technologie, soins de santé, services financiers, grand public et services commerciaux – la société investit dans des sociétés rentables présentant des opportunités de croissance soutenue, et a investi dans plus de 535 entreprises dans le monde. Prenant des participations aussi bien majoritaires que minoritaires, TA adopte une approche à long terme, en s'appuyant sur des ressources stratégiques pour aider les équipes de directions créer de la valeur sur le long terme dans des sociétés de croissance de haute qualité. TA a levé 47,5 milliards de dollars en capital depuis sa création en 1968 et s'engage à réaliser de nouveaux investissements à hauteur de plus de 3 milliards de dollars par an. Les plus de 100 spécialistes en placement de la société sont basés à Boston, Menlo Park, Londres, Mumbai et Hong Kong. Pour de plus amples informations à propos de TA, rendez-vous sur www.ta.com.

À propos de Genstar Capital

Genstar Capital est une société de capitaux privés de premier rang qui investit activement dans des entreprises de haute qualité depuis plus de 30 ans. Basé à San Francisco, Genstar travaille en partenariat avec ses équipes de direction et son réseau de conseillers stratégiques pour que ses sociétés de portefeuille deviennent des chefs de file sectoriels. En comptabilisant Genstar X et tous ses fonds actifs, Genstar possède actuellement 33 milliards de dollars d'actifs sous gestion et projette de réaliser des investissements dans des segments ciblés des services financiers, des soins de santé, des produits industriels, et des logiciels. Pour plus d'informations à propos de Genstar Capital, rendez-vous sur www.gencap.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.