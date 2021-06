O Grupo SMC e a EMCVPA fazem parceria para impulsionar as indústrias criativas da Jamaica

KINGSTON, Jamaica--(BUSINESS WIRE)--O setor criativo da Jamaica recebeu um grande impulso por meio de uma parceria entre a agência global de marketing de entretenimento, The SMC Group, e The Edna Manley College of the Visual and Performing Arts (EMCVPA). Este acordo visa fomentar o desenvolvimento do talento jamaicano e das Indústrias Criativas da ilha.

O empreendimento começará com um investimento no desenvolvimento de um estúdio de produção musical para apoiar compositores, produtores e artistas locais. A SMC também pretende recrutar alunos da EMCVPA para estágios e empregos. Esta iniciativa inovadora irá aprimorar a produção de música e áudio, animação, bem como especializações em dança no Colégio.

A parceria é o mais recente desenvolvimento positivo nas indústrias criativas da ilha, que tiveram um crescimento considerável nos últimos anos.

Na indústria cinematográfica, mais de 4.000 empregos relacionados ao cinema foram criados nos últimos três anos, enquanto cerca de 150 produções estrangeiras são facilitadas por ano. Mais de 3 bilhões de JMD em despesas de produção de filmes contribuíram para o PIB nos últimos dois anos, e aproximadamente 65-70 por cento das equipes contratadas na maioria das produções cinematográficas internacionais na Jamaica são locais.

O país também tem uma indústria de animação em crescimento, com 15 estúdios locais participando de programas liderados pelo governo para aumentar sua lucratividade e sustentabilidade.

O CEO do Grupo SMC, Maurice Hamilton, revelou que a colaboração entre o grupo e a EMCVPA aumentará o progresso que já foi feito nas indústrias criativas ao expandir o investimento nas áreas de talento e conteúdo nos setores de música e audiovisual.

“Este é o primeiro passo de uma iniciativa empolgante para estabelecer a Jamaica e, em seguida, toda a região do Caribe como um centro criativo que desenvolverá profissionais criativos e de negócios, bem como de conteúdo“, comentou o CEO. “E para SMC, ele cria um canal sólido e eficiente de talento criativo para atender nossos clientes globais.”

O CEO também revelou que a SMC pretende construir um centro de excelência na Jamaica e se envolverá em investimentos adicionais e parcerias locais.

“Queremos garantir que nosso compromisso com o talento jamaicano seja substantivo,” ele insistiu. “Por meio de maior educação, financiamento e por meio de nossa rede no mercado global, podemos fornecer uma plataforma a partir da qual o talento jamaicano pode florescer internacionalmente.”

A ilha viu vários empreendimentos ao longo dos anos liderados pelo setor privado, setor público ou ambos, que buscam o avanço da indústria criativa. Programas como o programa Business of Sustainability for Studios (BOSS), o programa de desenvolvimento de filmes JAFTA Propella e a iniciativa Film Lab ajudam os empreendedores a expandir seus estúdios de animação e produção de filmes e aumentar o desenvolvimento de conteúdo.

No espírito dessas colaborações entre as partes interessadas da indústria, Diane Edwards, presidente da agência de promoção de exportações e investimentos da Jamaica, JAMPRO, deu as boas-vindas à cooperação entre a SMC e a EMCVPA.

“Na JAMPRO, acreditamos que a parceria é essencial para construir indústrias locais e criar oportunidades valiosas para o povo da Jamaica, por isso temos o prazer de ver este acordo entre SMC e Edna Manley College,” ela disse.

A vice-diretora de Administração e Desenvolvimento de Recursos da EMCVPA, Sra. Kerry Ann Henry, compartilhou seu entusiasmo pela parceria e explicou que seus objetivos estavam de acordo com a missão da faculdade. Ela afirmou, “Esta é uma parceria que não apenas fortalecerá nossas respectivas organizações, mas trará enormes benefícios ao país nas áreas relacionadas às artes visuais e cênicas.”

Sobre o Grupo SMC

O Grupo SMC opera em 17 mercados em todo o mundo e trabalhou em campanhas para marcas como The Coca-Cola Company, Net-A-Porter, Unilever, Diageo, Cartier e uma série de nomes mundialmente reconhecidos. Seus projetos também envolveram celebridades como o atleta olímpico jamaicano Usain Bolt, a banda pop coreana BTS, a superestrela colombiana Maluma e celebridades americanas como Kevin Hart, Jason Derulo e Kanye West.

SOBRE A JAMPRO

A missão da Jamaica Promotions Corporation (JAMPRO) é impulsionar o desenvolvimento econômico através do crescimento em investimentos e exportação. A JAMPRO é uma Agência do Ministério da Indústria, Investimentos e Comércio.

Para mais informações sobre a JAMPRO, acesse https://dobusinessjamaica.com/.

