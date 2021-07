teamLab Planets in Tokio onthult op 2 juli twee nieuwe meeslepende levende tuinkunstwerken

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--teamLab Planets TOKIO in Toyosu, Tokio viert zijn derde verjaardag met een uitbreiding: op 2 juli opent het museum een nieuw tuingebied met twee interactieve tuinkunstwerken.

Twee tuinen gaan open voor het publiek: een tuin waar bezoekers één kunnen worden met de bloemen en zich kunnen onderdompelen in meer dan 13.000 levende orchideeën die in de openlucht bloeien, en een mostuin vol eivormen die glanzen en resoneren wanneer ze door mensen worden geduwd of door de wind bewegen.

teamLab Planets bestaat uit negen kunstwerken, waaronder vier gigantische kunstruimtes en twee tuinen. Het neemt bezoekers mee naar een meeslepende ervaring in een museum waar ze door het water en een tuin lopen waar ze één worden met de bloemen.

teamLab Planets

teamLab Planets is een museum waar je door het water en een tuin loopt waar je één wordt met de bloemen. Er zijn in totaal tien kunstwerken, waaronder vier enorme expositieruimtes en twee tuinen.

Door het hele lichaam onder te dompelen met andere mensen in deze enorme ‘Body Immersive’-kunstwerken, lost de grens tussen het lichaam en het kunstwerk op, worden de grenzen tussen het zelf, anderen en de wereld continu en verkennen we een nieuwe relatie zonder grenzen tussen onszelf en de wereld.

Bezoekers betreden het museum op blote voeten en worden met andere bezoekers compleet ondergedompeld in de grote kunstruimten.

[Tuingebied (2 tuinkunstwerken)]

Drijvende bloementuin; Bloemen en ik zijn van dezelfde wortel, de tuin en ik zijn één

teamLab, 2015, interactieve kinetische installatie, eindeloos, geluid: Hideaki Takahashi

Deze drijvende bloementuin bestaat uit een driedimensionale massa bloemen.

De bloemen zweven boven de mensen en als de mensen bewegen, dalen de bloemen weer naar beneden. De kunstwerkruimte is volledig gevuld met bloemen, maar terwijl ze naar boven drijven, ontstaan ruimtes met mensen in het midden. Hierdoor kunnen mensen vrij ronddwalen in de driedimensionale ruimte met bloemenmassa. Als je andere mensen tegenkomt in het kunstwerk, verbindt jouw ruimte zich met die van hen en wordt één enkele ruimte.

Zen-tuinen zouden zijn aangelegd als een plek voor groepen Zen-priesters om training te geven om één te worden met de natuur. Er is een Chinese Zen kōan (een vraag of verhaal dat deel uitmaakt van de theologische opleiding van Zen-priesters) genaamd ‘Nansen's Flower’. Een man genaamd Rikukô Taifu zei tijdens een gesprek met Nansen: “Jô Hoshi zegt: ‘De hemel en ik hebben dezelfde oorsprong. Alle dingen en ik zijn van dezelfde substantie.’ Hoe geweldig is dit! Nansen wees naar een bloem in de tuin en zei: ‘Mensen zien deze bloem tegenwoordig alsof ze in een droom zijn.’”

In dit werk dompelen mensen zich onder in bloemen en worden ze één met de tuin. Als mensen één worden met de bloemen en ernaar kijken, kijken de bloemen terug. Mensen kunnen voor het eerst echt naar bloemen kijken.

De bloemen die in de lucht bloeien zijn epifytische orchideeën. Epifytische planten komen zeer veel voor in de orchideeënfamilie en epifytische orchideeën kunnen zonder aarde groeien door water uit de lucht op te nemen. De bloemen in dit kunstwerk zijn levend, groeien en bloeien met elke dag die voorbijgaat.

Er wordt gezegd dat orchideeën de laatste planten zijn die op aarde verschenen. De grond was al bedekt door andere planten en orchideeën evolueerden om op rotsen en bomen te leven waar andere planten niet konden overleven. Orchideeën passen zich aan en verspreiden zich in korte tijd, en er wordt gezegd dat er alleen al 25.000 tot 30.000 soorten wilde soorten zijn. Er wordt aangenomen dat er meer soorten orchideeën zijn dan welke andere plant dan ook. Veel soorten worden echter bedreigd door het verlies van hun leefgebied of overexploitatie als gevolg van ontwikkeling.

Orchideeënzaden zijn zo fijn als stof, met alleen onrijpe embryo's, geen endosperm en weinig opslagvoedingsstoffen. In de natuur vereist het ontkiemen van het zaad symbiose met een specifieke schimmel en de symbiotische schimmel levert de voedingsstoffen. De zaden hebben geen reserve voor ontkieming en kunnen niet zelf uitlopen, wat in tegenspraak lijkt te zijn met het idee zelf van wat een zaad is. Zaden zouden ook een voedingsbodem moeten zijn voor zaailingen om te ontkiemen, maar de laatste orchideeënsoort die op aarde verschijnt, heeft dit aspect verlaten. Het doet ons afvragen waarom evolutie bepaalde wegen inslaat.

Van orchideeën is bekend dat ze samen met bepaalde stuifmeeldragende insecten zijn geëvolueerd, en men gelooft dat ze tegenwoordig snel blijven evolueren. Het tijdstip waarop de bloemen in de kunstwerkruimte in aroma sterker worden, varieert naargelang het moment waarop deze partnerinsecten actief zijn. Hierdoor verandert de geur van de kunstwerkruimte elk moment tussen ochtend, dag en nacht.

Mostuin van resonerende microkosmos, gestolde lichtkleur, zonsopgang en zonsondergang

teamLab, 2021, interactieve digitale installatie, eindeloos, geluid: Hideaki Takahashi

Kunstwerk: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/resonating_microcosms_mossgarden_planets/

Met zonsopgang beginnen de eivormen de wereld om hen heen te weerspiegelen. Wanneer ze door een persoon naar beneden worden geduwd of door de wind bewegen, vallen de eivormen naar achteren en stijgen dan op, waardoor een resonerende toon vrijkomt. De eivormen eromheen reageren ook, de een na de ander, en blijven met dezelfde toon resoneren.

Als de zon ondergaat, schijnen de eivormen van zichzelf. Wanneer een eivorm door een persoon wordt geduwd of door de wind beweegt, valt het naar beneden en stijgt vervolgens op, een geluid resoneert en het straalt een lichte kleur uit die specifiek is voor het geluid. De eivormen eromheen reageren ook, de een na de ander, waardoor dezelfde toon klinkt en dezelfde lichtkleur uitstraalt die blijft resoneren.

De eivormen beginnen langzaam te flikkeren als de wind stil is en mensen ze niet duwen. Omdat de kleuren van de eivormen door licht worden geproduceerd, is het mogelijk dat ze veranderen in 61 verschillende gestolde lichtkleuren.

[De volgende kunstwerken zijn nog steeds te zien]

Tekening op het wateroppervlak gemaakt door de dans van koi en mensen, oneindig

teamLab, 2016-2018, interactieve digitale installatie, eindeloos, geluid: Hideaki Takahashi

Kunstwerk: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/koi_and_people/

Het oneindige kristallen universum

teamLab, 2018, interactieve installatie van lichtsculptuur, led, eindeloos, geluid: teamLab

Kunstwerk: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/infinite_crystaluniverse/

Drijvend in het vallende universum van bloemen

teamLab, 2016-2018, interactieve digitale installatie, eindeloos, geluid: Hideaki Takahashi

Kunstwerk: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/fitfuof/

Uitbreiding van driedimensionaal bestaan in transformerende ruimte - Afvlakkend 3 kleuren en 9 wazige kleuren, vrij zwevend

teamLab, 2018, interactieve installatie, eindeloos, geluid: Hideaki Takahashi

Kunstwerk: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/transformingspace/

*Inclusief de bovengenoemde vier enorme kunstwerken, is teamLab Planets een museum waar je door het water en een tuin loopt waar je één wordt met de bloemen.

[Expositieoverzicht]

teamLab Planets TOKIO

Periode: 7 juli 2018 - eind 2022

Locatie: teamLab Planets TOKIO (6 Chome-1-16 Toyosu, Koto City, Tokio)

Openingstijden:

Juni: ma - vr 10.00 - 18.00 uur / za, zo, feestdagen 09.00 - 19.00 uur

*Laatste toegang 30 minuten voor sluitingstijd



Juli: ma - vr 10.00 - 20.00 uur / za, zo, feestdagen en 22 - 31 juli 09.00 - 20.00 uur

*Laatste toegang 1 uur voor sluitingstijd

Gesloten: 1 juli, 20 juli

Entree:

Toegangspas

Volwassenen (18 jaar en ouder): JPY 3.200

Universiteits-/handelsschoolstudenten: JPY 2.500

Studenten middelbaar en hoger onderwijs: JPY 2.000

Kinderen (4 - 12 jaar): JPY 300

Baby's (vanaf 3 jaar): Gratis

Senioren (65 jaar en ouder): JPY 2.400

Bezoekers met een handicap: JPY 1.600

*Toegangs- en expositietijden zijn onder voorbehoud. Kijk op de officiële website voor de laatste informatie.

Officiële sociale media-pagina's:

Maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19:

Er zijn infectiepreventiemaatregelen zoals toegangsbeperkingen geïmplementeerd. Kijk op de website voor meer informatie.

[PLANETS Co., Ltd.]

De exploiterende entiteit voor faciliteitwerkzaamheden bij teamLab Planets TOKIO

Adres: Tokyo Nihonbashi Tower 26F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokio

[Over teamLab]

teamLab (v. 2001) is een internationaal kunstcollectief, een interdisciplinaire groep van verschillende specialisten zoals kunstenaars, programmeurs, ingenieurs, CG-animators, wiskundigen en architecten wiens samenwerkingspraktijk ernaar streeft de samenvloeiing van kunst, wetenschap, technologie en de natuurlijke wereld te laten navigeren.

teamLab wil de relatie tussen het zelf en de wereld en nieuwe percepties door kunst onderzoeken. Om de wereld om hen heen te begrijpen, scheiden mensen deze in onafhankelijke entiteiten met waargenomen grenzen hiertussen. teamLab wil deze grenzen overschrijden in onze perceptie van de wereld, van de relatie tussen het zelf en de wereld, en van de continuïteit van de tijd. Alles bestaat in een lange, fragiele maar toch wonderbaarlijke, grenzeloze continuïteit.

teamLab is het onderwerp geweest van talloze tentoonstellingen op locaties over de hele wereld, waaronder onder andere, New York, Londen, Parijs, Singapore, Silicon Valley, Beijing, Taipei en Melbourne. Het permanente museum teamLab Borderless opende in juni 2018 in Odaiba, Tokio en teamLab Borderless Shanghai in Huangpu District, Shanghai in november 2019. De enorme meeslepende ruimte teamLab Planets in Toyosu, Tokio is te zien tot het einde van 2022. De grootschalige permanente expositie teamLab SuperNature zacht geopend in Macau in juni 2020. De jaarlijkse expositie van teamLab over levenswerk, VOLVO teamLab: Een bos waar goden leven, is vanaf 16 juli te zien in Mifuneyama Rakuen, Takeo Hot Springs, Kyushu.

De werken van teamLab bevinden zich in de permanente collectie van de Museum of Contemporary Art, Los Angeles; Art Gallery van New South Wales, Sydney; Art Gallery of South Australia, Adelaide; Asian Art Museum, San Francisco; Asia Society Museum, New York; Borusan Contemporary Art Collection, Istanbul; National Gallery of Victoria, Melbourne; en Amos Rex, Helsinki.

teamLab wordt vertegenwoordigd door Pace Gallery, Martin Browne Contemporary en Ikkan Art.

