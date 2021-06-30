廣和通攜手英特爾和聯發科技推出FM350 5G模組，為PC用的全新5G解決方案帶來助力

中國深圳--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的物聯網無線解決方案和無線通訊模組供應商廣和通（Fibocom，股票代碼：300638）今天宣布與英特爾、聯發科技共同發布FM350 5G無線模組，旨在提供高速5G無線連接，以提升PC平臺支援和用戶體驗。

廣和通FM350模組搭載聯發科技T700晶片平臺，支援5G NR Sub-6頻段，從理論上來說，下行峰值速率高達4.67 Gbps，上行速率達1.25 Gbps。

廣和通FM350 5G模組支援5G獨立組網(SA)/非獨立組網(NSA)網路架構，同時向後相容LTE/WCDMA網路標準，這有助於降低終端產品組態的複雜性。

廣和通FM350模組適用於PC（筆記型電腦、桌上型電腦、平板電腦等），同時支援Windows、Linux和Chrome作業系統。該模組採用標準的M.2外形設計，提供各種不同的介面，包括PCIe 3.0、USIM、I2C、Body SAR、MIPI天線調諧器、可調試天線等，充分發揮行動通訊技術的能力以滿足高速頻寬應用需求。此外，FM350具備內建eSIM，終端使用者可靈活選擇電信營運商。FM350還支援GNSS定位功能，包括GPS、GLONASS、北斗和伽利略定位系統(Galileo)。

廣和通FM350模組通過了全球多個地區主管機關、主流營運商和產業機構的認證，並獲得多家技術認證實驗室的認證核准。

廣和通執行長應淩鵬(Tiger Ying)表示：「我們非常高興與英特爾、聯發科技合作推出新一代PC用的5G解決方案。廣和通的FM350 5G模組採用聯發科技T700晶片，將以卓越的性能推動5G在PC領域的應用，讓用戶在全球順暢連接5G網路。FM350模組為我們的5G無線模組系列又添一款卓越產品，將為5G技術帶來的高頻寬及安全的PC體驗提供助力。」

英特爾公司用戶端運算事業部副總裁兼無線方案事業部總經理Eric A. McLaughlin表示：「英特爾始終致力於為行動運算平臺提供最好的體驗。透過隨時隨地的無線網路連接加上multi-gigabit網路（如果可用）的助力，5G技術使得現代聯網PC用戶能夠保持高效率的工作效率並享受新一代應用軟體。1我們很高興能與廣和通及聯發科技聯合發布全新的Intel® 5G Solution 5000，共同為最新的第11代Intel® Core™行動平臺提供領先的5G功能。」

聯發科技企業副總經理兼無線通訊事業部總經理徐敬全(JC Hsu)博士表示：「聯發科技的T700晶片正在幫助重新定義新一代PC體驗。憑藉我們的突破性5G數據機技術，新模組將以無與倫比的資料傳輸速率向世界各地的消費者提供互聯體驗，讓用戶不論在家中還是移動中都能在工作、遊戲甚至娛樂方面釋放更多潛力。我們期待與英特爾、廣和通繼續深化合作，將最新的5G技術帶給世界各地的消費者。」

關於廣和通

廣和通是全球領先的物聯網無線通訊模組和解決方案供應商，也是中國首家上市的無線模組企業（股票代碼：300638）。我們為電信營運商、物聯網設備廠商、物聯網系統整合商提供端對端的物聯網無線通訊解決方案。20多年來，透過累積大量的M2M及物聯網通訊技術和專業知識，我們已能自主開發高性能的無線通訊模組，包括5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、Android Smart、Automotive、WCDMA/HSPA(+)、GSM/GPRS、Wi-Fi、GNSS等。我們不僅能為幾乎所有垂直產業提供可靠、便捷、安全、智慧的物聯網通訊解決方案，還致力於根據您的特殊要求提供極佳的物聯網模組和解決方案。

1 更多資訊請造訪www.intel.com/PerformanceIndex（連線）

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