广和通携手英特尔和联发科技推出FM350 5G模组，为面向PC的全新5G解决方案带来助力

中国深圳--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的物联网无线解决方案和无线通信模组提供商广和通（Fibocom，股票代码：300638）今天宣布与英特尔、联发科技共同发布FM350 5G无线模组，旨在提供高速5G无线连接，以提升PC平台支持和用户体验。

广和通FM350模组搭载联发科技T700芯片平台，支持5G NR Sub-6频段，从理论上来说，下行峰值速率高达4.67 Gbps，上行速率达1.25 Gbps。

广和通FM350 5G模组支持5G独立组网(SA)/非独立组网(NSA)网络架构，同时向后兼容LTE/WCDMA网络标准，这有助于降低终端产品配置的复杂性。

广和通FM350模组适用于PC（笔记本、台式机、平板电脑等），同时支持Windows、Linux和Chrome操作系统。该模组采用标准的M.2外形设计，提供各种不同的接口，包括PCIe 3.0、USIM、I2C、Body SAR、MIPI天线调试器、可调试天线等，充分发挥蜂窝技术的能力以满足高速带宽应用需求。此外，FM350具备内置eSIM，最终用户可灵活选择电信运营商。FM350还支持GNSS定位功能，包括GPS、GLONASS、北斗和伽利略定位系统(Galileo)。

广和通FM350模组通过了全球多个地区监管机构、主流运营商和行业机构的认证，并获得多家技术认证实验室的认证批准。

广和通首席执行官应凌鹏(Tiger Ying)表示：“我们非常高兴与英特尔、联发科技合作推出新一代面向PC的5G解决方案。广和通的FM350 5G模组基于联发科技T700芯片，将以卓越的性能推动5G在PC领域的应用，让用户在全球无缝连接5G网络。FM350模组为我们的5G无线模组系列又添一款卓越产品，将为5G技术带来的高带宽及安全的PC体验提供助力。”

英特尔公司客户端计算事业部副总裁兼无线方案事业部总经理Eric A. McLaughlin表示：“英特尔始终致力于为移动计算平台提供最好的体验。通过随时随地的无线网络连接加上多千兆网络（如果可用）的助力，5G技术使得现代互联PC用户能够保持高效的工作效率并享受新一代应用软件。1我们很高兴能与广和通及联发科技联合发布全新的Intel® 5G Solution 5000，共同为最新的第11代英特尔酷睿(Intel® Core™)移动平台提供领先的5G功能。”

联发科技企业副总裁兼无线通信事业部总经理JC Hsu博士表示：“联发科技的T700芯片正在帮助重新定义新一代PC体验。借助我们的突破性5G调制解调器技术，新模组将以无与伦比的数据传输速率向世界各地的消费者提供互联体验，让用户不论在家中还是移动中都能在工作、游戏甚至娱乐方面释放更多潜力。我们期待与英特尔、广和通继续深化合作，将最新的5G技术带给世界各地的消费者。”

关于广和通

广和通是全球领先的物联网无线通信模组和解决方案提供商，也是中国首家上市的无线模组企业（股票代码：300638）。我们为电信运营商、物联网设备厂商、物联网系统集成商提供端到端的物联网无线通信解决方案。20余年来，通过积累大量的M2M及物联网通信技术和专业知识，我们已能自主开发高性能的无线通信模组，包括5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、安卓智能(Android Smart)、车规级、WCDMA/HSPA(+)、GSM/GPRS、Wi-Fi、GNSS等。我们不仅能为几乎所有垂直行业提供可靠、便捷、安全、智能的物联网通信解决方案，还致力于根据您的特殊要求提供极佳的物联网模组和解决方案。

1 更多信息请访问www.intel.com/PerformanceIndex（连接）

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