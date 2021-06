Techstars faz parceria com Alphabit Fund e Launchpool para lançar novo acelerador Blockchain-Focused em Londres

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Techstars, rede mundial que ajuda os empreendedores a ter sucesso, anunciou hoje um novo programa acelerador empolgante. O Launchpool Web3 Techstars Accelerator está focado em trabalhar com empreendedores para construir tecnologia de blockchain e protocolos de tokenização para conduzir em direção ao futuro descentralizado das finanças.

O programa funciona em parceria com o Alphabit Fund, o primeiro fundo de investimento de ativos digitais e criptomoedas regulamentado, e a Launchpool, uma plataforma de investimento em conformidade com as normas que oferece oportunidades de investimento garantido em sementes privadas para 35.000 membros em sua comunidade.

Techstars mantém notável experiência e conhecimento no espaço de blockchain, com uma série de empresas de blockchain fortes no portfólio da Techstars incluindo a Chainalysis, recentemente avaliada em US$ 2 bilhões, Arweave, TradingView e outras.

"A tecnologia Blockchain tem o potencial de mudar o controle do valor monetário e das informações e interromper os processos de negócios globais, como a Internet fez no início dos anos 2000", disse o diretor geral da Techstars, Gagan Bhatia. "Trabalhar com a comunidade Alphabit e a Launchpool para apoiar empresas líderes neste espaço é uma oportunidade incrível e um investimento na economia descentralizada do futuro".

Localizado em Londres, o Launchpool Web3 Techstars Accelerator trabalhará com dez startups a cada ano ao longo de um período de aceleração intensivo de três meses. Eles receberão financiamento, orientação prática, exposição a uma comunidade mínima viável, acesso a workshops e recursos com curadoria e ingressarão de forma permanente na rede global Techstars. As inscrições vão de 13 de setembro a 1º de dezembro de 2021 e o primeiro ano do acelerador vai operar de março a junho de 2022.

"Alphabit está entusiasmado com a parceria que a Techstars está fazendo com a Launchpool, e conosco por trazer o primeiro acelerador Techstars para o mundo criptográfico. Acreditamos firmemente no futuro multichain e somos apaixonados pela adoção convencional, este primeiro acelerador de seu tipo tem orgulho de ser agnóstico", disse Shane McQuillan, vice-presidente de estratégia da Alphabit.

Saiba mais sobre o Launchpool Web3 Techstars Accelerator aqui. Para oportunidades de parceria com a Techstars, entre em contato com Will Robinson ou acesse techstars.com/corporations.

Sobre a Techstars

A rede mundial da Techstars ajuda empreendedores a ter sucesso. Fundada em 2006, Techstars começou com três ideias simples — empreendedores criam um futuro melhor para todos, a colaboração impulsiona a inovação e grandes ideias podem vir de qualquer lugar. Agora temos a missão de permitir que cada pessoa no planeta contribua e se beneficie do sucesso dos empreendedores. Além de operar programas de aceleração e fundos de capital de risco, fazemos isso conectando startups, investidores, corporações e cidades para ajudar a construir comunidades de startups prósperas. A Techstars investiu em mais de 2.500 empresas com uma capitalização de mercado combinada de mais de $ 200 bilhões. www.techstars.com

Sobre a Alphabit

Um dos primeiros fundos de ativos criptográficos regulamentados, a Alphabit criou uma reputação de investir em empresas na vanguarda da revolução blockchain. Alphabit acredita, apoia e investe na economia descentralizada do futuro, com um portfólio generoso de startups, protocolos e soluções DeFi que abordam uma alternativa aos sistemas financeiros tradicionais. www.alphabit.fund

Sobre a Launchpool

Launchpool é uma iniciativa de conformidade regulamentar iniciada em 2020 por Alphabit Digital Currency Fund com o objetivo de fornecer acesso justo garantido aos estágios iniciais de aumento do projeto para a comunidade de varejo. Com o ethos de ‘Investimento Igualitário’, a comunidade global de 35.000 investidores da Launchpool acredita na ideia de ser seu próprio VC, ao mesmo tempo que apoia o ecossistema de startups com uma comunidade mínima viável, recursos, acesso a oportunidades de financiamento e permite parcerias em todo o ecossistema de blockchain. www.launchpool.xyz

