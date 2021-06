BARCELONA, Spanje--(BUSINESS WIRE)--Mavenir, de netwerk software provider die de toekomst van netwerken bouwt met cloud-native software die op elke cloud draait en de manier waarop de wereld verbinding maakt transformeert, is geselecteerd om zijn 5G Open RAN-software aan Orange te leveren voor Europa’s eerste 5G Stand Alone end-to-end cloudnetwerk.

Het experimentele netwerk in Lannion, in het departement Bretagne van Frankrijk, zal 100% software-enabled zijn en zal in juli live gaan. Deze eerste fase van een tweejarig project is een belangrijke pijler in de voorbereidingen van Orange om over te stappen naar efficiëntere en flexibelere cloud-native zero-touch Open RAN-netwerken.

