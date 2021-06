AKKA S’ASSOCIE A TERÉGA POUR PROPOSER UNE SOLUTION DE JUMEAUX NUMÉRIQUES DES SITES INDUSTRIELS

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

AKKA Technologies (Paris:AKA) (BSE:AKA) (ISIN:FR0004180537), leader européen des services de conseil en ingénierie et services R&D, s’associe à Teréga, acteur majeur des infrastructures de transport et de stockage de gaz en France et en Europe, pour promouvoir une solution digitale innovante de jumeaux numériques de sites industriels, destinée à optimiser leurs performances opérationnelles, énergétiques et environnementales.

AKKA mobilise son expertise numérique en termes de Data Intelligence et son savoir-faire en IoT (Internet of Things), via son Centre d’Expertise de Niort (Deux-Sèvres), pour compléter la solution de Teréga et proposer un accompagnement « end to end » au profit de nos clients industriels pour l’extraction et la valorisation des données de production. Cette méthode permet de gérer des cas d’usages tels que la supervision à distance des sites industriels, la détection d’anomalies, le monitoring en temps réel des installations et l’optimisation des processus, ouvrant la voie à de nouvelles applications métiers spécifiques.

Cette solution de jumeaux numériques s’appuie sur la solution IOBASE, qui comprend des composants matériels, comme l’Indabox, permettant d’extraire la donnée d'un système informatique sanctuarisé, des composants clouds, qui permettent le traitement et l'accessibilité de la donnée en temps réel, ainsi que des briques applicatives métiers liées à l'activité de Teréga, comme l’Indaview (hyperviseur temps réels) et l’Indabaexplorer (analyseur de données).

La collaboration entre AKKA et Teréga a permis d’adapter cette solution, initialement développée en réponse aux besoins industriels de Teréga, aux demandes d'autres acteurs industriels, tous secteurs confondus.

Dominique Mockly, Président de Teréga Solutions, commente : « Nous sommes ravis de cette collaboration. S’appuyer sur l’expertise éprouvée d’AKKA en matière d’ingénierie pour déployer cette solution différenciante sera un vrai atout. Les compétences d’AKKA complètent parfaitement notre volonté d’innover au quotidien et de proposer des services qui permettront d’accroître la performance des entreprises grâce au digital. ».

Luigi Boggione, Sales Director and Executive Vice-President of Digital & Diversification Business Line, déclare : « Nous sommes fiers de ce partenariat avec Teréga dans la valorisation de cette solution innovante accélérant la création de valeur à partir des données issues des sites de production et alliant haut niveau de sécurisation et puissance des nouveaux outils digitaux. L’expertise industrielle de Teréga, couplée aux offres digitales d’AKKA, permettra de proposer un accompagnement "end to end" à nos futurs clients. ».

À PROPOS D’AKKA TECHNOLOGIES

AKKA est un leader européen du conseil en ingénierie et services R&D. Notre portefeuille de solutions numériques, associé à notre expertise en matière d’ingénierie produits, nous positionne de façon privilégiée pour accompagner nos clients, exploiter la puissance des données connectées, accélérer l’innovation et stimuler l’avenir de l’industrie intelligente.

AKKA accompagne les acteurs industriels de multiples secteurs tout au long du cycle de vie de leurs produits, en mettant à leur service son expertise des technologies digitales de pointe (IA, ADAS, IoT, Big Data, robotique, systèmes embarqués, machine learning, etc.) pour les aider à repenser leurs produits et processus industriels.

Fondé en 1984, le groupe AKKA se distingue par sa forte culture entrepreneuriale et une large présence internationale. Nos 21 000 employés sont tous des passionnés de technologie et partagent les valeurs d’AKKA que sont le respect, le courage et l’ambition. En 2020, le Groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros. AKKA Technologies (AKA) est coté sur Euronext Paris et Bruxelles – Compartiment B – code ISIN : FR0004180537.

Pour plus d’information, visitez www.akka-technologies.com

