Medsenic s’allie avec Phebra pour développer la forme orale d’Arscimed® dans le traitement de la maladie chronique du greffon contre l’hôte (cGvHD)

STRASBOURG, France--(BUSINESS WIRE)--Medsenic, société biopharmaceutique au stade clinique spécialisée dans la découverte et le développement de nouvelles indications et formulations de sels d'arsenic pour le traitement des maladies auto-immunes sévères, annonce aujourd’hui avoir passé un accord de licence avec la société australienne Phebra pour le développement de l’OATO (Oral Arsenic Trioxide) dans les maladies auto-immunes.

Cet accord constitue une étape majeure pour préparer la mise sur le marché d’une deuxième génération des candidats médicaments de Medsenic, jusqu’alors délivrés en solution injectable (Arscimed®). L’expertise de Phebra dans le développement de médicaments, associée aux découvertes scientifiques de Medsenic validées cliniquement, permettra de confirmer l’efficacité du trioxyde d’arsenic observée en phase 2, en passant à la forme orale (OATO).

« Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Phebra, acteur mondial de référence reconnu pour son expertise unique dans le développement et la formulation de médicaments pour les soins intensifs et une expertise spécifique dans les médicaments à base d'arsenic. Cet accord exclusif reflète l'engagement de Medsenic à poursuivre le développement de son pipeline de candidats médicaments ciblant les maladies auto-immunes ; il nous permettra d'initier notre essai clinique de phase 3 pour le traitement de la cGvHD et de développer nos produits dans de nouvelles indications telles que la sclérose systémique », a déclaré le Pr François Rieger, Président et co-fondateur de Medsenic, qui a ajouté : « La formulation robuste d'Arscimed® constitue un véritable changement de paradigme dans la mesure où elle apportera un confort attendu aux patients atteints de la maladie chronique du greffon contre l'hôte. »

« Nous sommes impressionnés par les résultats cliniques obtenus par Medsenic avec son produit Arscimed dans le traitement de la cGvHD, en solution injectable. Nous sommes convaincus que les propriétés du tryoxide d’arsenic observées dans diverses études cliniques ont le potentiel pour révolutionner la prise en charge thérapeutique des maladies auto immunes, jusqu’alors sans traitement satisfaisant. Avec cette formulation orale, nous allons contribuer à améliorer considérablement la prise en charge des patients, leur évitant notamment les séjours hospitaliers fréquents et des injections douloureuses » déclare Pr Mal Eutick, Président de Phebra.

À propos de l’ATO :

Le trioxyde d’arsenic a la double propriété d’augmenter le stress oxydant cellulaire jusqu’au point où il induit la mort programmée de cellules activées (apoptose renforcée) tout en modulant leur production de cytokines proinflammatoires.

Il a ainsi un effet immunosuppresseur spécifique, à long terme, sur les cellules activées du système immunitaire inné, sans en affecter les composants normaux, comme démontré dans des modèles animaux sans pathologie auto-immune, et avec des effets secondaires parfaitement maîtrisés. Il agit vraisemblablement à un niveau de coordination en amont de la cascade immunitaire, car on observe chez divers modèles animaux d’auto-immunité une correction de tous les paramètres signant la cascade auto-immune.

Des programmes de recherche sont développés actuellement pour comprendre les effets positifs du trioxyde d’arsenic dans des essais cliniques chez l’Homme. MEDSENIC a apporté une première preuve du concept dans un essai clinique de phase 2a du traitement du Lupus érythémateux systémique sévère, puis des résultats positifs dans le traitement de la cGvHD en Phase 2 (75% de taux de réussite). Medsenic a démontré que son traitement à base de trioxyde d’arsenic possède une toxicité minimale pour une efficacité prouvée, ce qui conduit à en étendre l’application à d’autres maladies auto-immunes.

À propos de Medsenic www.medsenic.com

Medsenic innove et exploite les nouvelles possibilités offertes par l’usage thérapeutique du trioxyde d’arsenic dans plusieurs maladies auto-immunes et est actuellement en phase d’études cliniques en Europe. La société a été créée en 2010 par Pr François Rieger, ancien Directeur de Recherche CNRS 1ère classe, auteur de plus de 170 publications scientifiques internationales, et Véronique Pomi-Schneiter, anciennement fondatrice et gérante d’une société de conseil auprès des entreprises en ressources humaines, communication et stratégie de développement. Sous l’égide d’un conseil scientifique de haut niveau, présidé par le prix Nobel de médecine 2011 Jules Hoffmann, spécialiste de l’Immunologie Innée, et soutenue par de nombreux investisseurs privés, Medsenic a accéléré son développement en 2016 avec l’arrivée d’investisseurs professionnels, Cap Innov’Est, Fa Dièse et CNRS Innovation SA.

A propos de Phebra

Phebra is an Australian based specialty pharmaceutical group which develops, manufactures and markets critical medicines in Australia and across the world. At Phebra, we create critical medicines that save and improve lives