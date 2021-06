SpeeDx et MolGen annoncent un partenariat portant sur une solution de test de diagnostic de la COVID-19

Due to travel restrictions Maarten de Groot, MolGen CEO and Colin Denver, SpeeDx CEO joined a virtual session to officially announce the collaboration that will combine Molgen liquid handling and purpose-built automation with SpeeDx COVID-19 diagnostic solutions - extending a full workflow offering to pathology laboratories. (Photo: Business Wire)

SYDNEY et UTRECHT, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--SpeeDx Pty Ltd. et MolGen ont annoncé la signature d'un accord de collaboration portant sur la fourniture et la distribution de produits et d'instruments de diagnostic clinique en Europe et dans la zone Asie Pacifique. Le partenariat associe manipulation des échantillons, extraction de l'acide nucléique, configuration des analyses, amplification des séquences et communication des résultats dans une intégration fluide des technologies de l'entreprise.

« Ce partenariat capitalise sur les infrastructures existantes de nos deux sociétés et sur la puissance de nos synergies », a déclaré Colin Denver, PDG de SpeeDx. « Notre engagement visant à fournir des produits et des services qui répondent aux besoins médicaux encore non satisfaits s'étend également aux laboratoires de pathologie qui effectuent nos tests ; en partenariat avec MolGen, nous sommes en mesure de faire face à la plupart de leurs problèmes de flux de travail et d'offrir une solution de test plus complète. »

Tout au long de l'année marquée par la COVID-19 et en réponse à la demande croissante de solutions en matière de flux de travail des tests moléculaires, MolGen a mis au point une offre complète comprenant entre autres le portefeuille d'extraction d'acide nucléique PurePrep, des instruments de manipulation de liquides et d'autres automatisations spécialement conçues pour faciliter l'exécution massive de tests de dépistage du SARS-CoV-2. Dans le cadre de ce partenariat, SpeeDx apporte également son offre initiale de test CE-IVD SARS-CoV-2 basé sur sa technologie exclusive PlexPCR®, permettant aux laboratoires de pathologie de bénéficier d'un seul point de contact pour répondre à leurs besoins en matière de tests.

« Pour MolGen, cette collaboration avec SpeeDx illustre parfaitement ce que signifie prendre et combiner le meilleur des deux sociétés. Nos solutions d'extraction d'ADN et d'ARN et notre flux de travail automatisé s'associent parfaitement à la technologie d'analyse diagnostique de SpeeDx », a affirmé Maarten de Groot, PDG de MolGen. « Doter notre portefeuille diagnostique de ces tests CE-IVD SARS-CoV-2 pendant la pandémie de COVID constitue une formidable opportunité de lancement de cette collaboration. Et ce n'est encore que le début de l'élaboration conjointe d'un portefeuille de produits innovants. »

À propos de SpeeDx

Fondée en 2009, SpeeDx est une société privée australienne possédant des filiales à Austin, au Texas et à Londres, au Royaume-Uni, ainsi que des distributeurs dans toute l'Europe. SpeeDx est spécialisée dans les solutions de diagnostic moléculaire allant au-delà de la simple détection, pour fournir des informations complètes et optimiser la prise en charge des patients. La technologie innovante de réaction en chaîne par polymérase (qPCR) en temps réel a donné lieu au développement de stratégies d'amorçage et de détection multiplexes à la pointe du secteur. Les portefeuilles de produits se concentrent sur le diagnostic multiplexe des infections sexuellement transmissibles (IST), des marqueurs de résistance aux antibiotiques et des maladies respiratoires. Pour de plus amples informations relatives à SpeeDx, rendez-vous sur : https://plexpcr.com

À propos de MolGen

MolGen est un fournisseur mondial de solutions intégrales de technologies, systèmes, produits et kits innovants d’extraction d'ADN/ARN utilisés pour effectuer des diagnostics chez les êtres humains et les animaux et dans les secteurs agricoles et biotechnologiques. Ces solutions permettent de réduire les délais de manipulation et d'accroître la productivité tout en maintenant des taux de rendement et de reproductibilité élevés.

De l'échantillon au résultat, MolGen remet en cause le statu quo en matière de diagnostic moléculaire en proposant des systèmes et des consommables de plateforme autonomes. Hautement personnalisable, le portefeuille de MolGen offre un flux de travail parfaitement adapté aux besoins spécifiques de nos clients grâce à son innocuité, son adaptabilité et son excellente qualité.

En raison des restrictions de voyage, Maarten de Groot, PDG de MolGen et Colin Denver, PDG de SpeeDx, se sont rencontrés lors d'une réunion virtuelle pour annoncer officiellement la collaboration qui permettra de combiner les capacités d'automatisation et de manipulation des liquides spécifiquement mises au point par MolGen et les solutions de diagnostic de la COVID-19 de SpeeDx, mettant une offre de flux de travail intégral à la disposition des laboratoires de pathologie.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.