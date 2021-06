Techstars s’associe avec le fonds Alphabit et Launchpool pour faire venir à Londres un accélérateur axé sur la blockchain

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Techstars, le réseau mondial qui aide les entrepreneurs à réussir, a annoncé aujourd’hui un nouveau programme d’accélérateur, le Launchpool Web3 Techstars Accelerator. Le programme travaillera avec des entrepreneurs construisant la technologie blockchain et des protocoles de tokenisation tendant vers le futur décentralisé de la finance.

Le programme fonctionnera en partenariat avec le fonds Alphabit, premier fonds d'investissement réglementé pour les cryptomonnaies et les actifs numériques, et Launchpool, une plateforme d’investissement conforme à la réglementation qui propose aux membres de sa communauté des opportunités garanties dans des investissements de prédémarrage privés.

Techstars conserve une expérience et une expertise notoires dans le domaine de la blockchain, avec de nombreuses sociétés solides dans le domaine de la blockchain présentes dans son portefeuille, dont Chainalysis, qui a annoncé la semaine dernière un tour de financement de 100 millions de dollars et une valorisation de 4,2 milliards de dollars.

« La technologie blockchain est susceptible de faire basculer le contrôle de la valeur monétaire et de l’information et de bouleverser les processus commerciaux mondiaux, comme l’a fait l’Internet au début des années 2000 », a déclaré Gagan Bhatia, directeur général de Techstars. « Travailler avec Alphabit et la communauté Launchpool pour soutenir des sociétés de premier plan dans ce domaine constitue une occasion incroyable et un investissement dans l’économie décentralisée du futur. »

Implanté à Londres, le Launchpool Web3 Techstars Accelerator travaillera avec dix startups chaque année pendant une période de trois mois au cours de laquelle les startups recevront un financement, un mentorat pratique de Techstars, Alphabit et Launchpool, et bénéficieront d’un accès à des ateliers et ressources sélectionnés, d’un accès à vie au réseau mondial de Techstars et d’une exposition à une communauté minimale viable. Les candidatures pour le Launchpool Web3 Techstars Accelerator ouvriront le 13 septembre 2021 et seront acceptées jusqu’au 1er décembre 2021. La première année de l’accélérateur aura lieu de mars 2022 à juin 2022.

« Launchpool se réjouit de s’associer avec Techstars et Alphabit pour amener le Launchpool Web3 Techstars Accelerator dans le monde des cryptos. En tant que partisans convaincus d’un futur multichaînes, et passionnés par la possibilité d’une adoption généralisée, cet accélérateur unique en son genre est fier de ne pas dépendre d’une chaîne particulière », a affirmé Shane McQuillian, vice-présidente de la stratégie chez Alphabit. « Avec un panel de mentors exceptionnel représentant un échantillon transversal du secteur de la blockchain qui travailleront ensemble, nous pensons que nous pouvons réellement aider les fondateurs et les BUIDLers à apporter quelque chose de véritablement innovant au secteur des cryptos dans son ensemble. »

Les startups intéressées par le programme sont encouragées à en apprendre davantage en consultant la page Launchpool Web3 Techstars Accelerator ou en exprimant leur intérêt ici. Les entreprises et investisseurs intéressés par des possibilités de partenariat avec Techstars peuvent prendre contact avec Will Robinson, vice-président directeur des ventes mondiales, ou obtenir davantage de renseignements sur techstars.com/corporations.

À propos de Techstars

Le réseau mondial Techstars aide les entrepreneurs à réussir. Fondée en 2006, Techstars a commencé avec trois idées simples : les entrepreneurs créent un avenir meilleur pour tous, la collaboration favorise l’innovation et les grandes idées peuvent surgir n’importe où. Aujourd’hui, nous sommes en mission pour permettre à n’importe quel habitant de la planète de contribuer à la réussite des entrepreneurs, et à en profiter. En plus d’exploiter des programmes d’accélérateur et des fonds de capital de risque, nous le faisons en mettant en relation des startups, des investisseurs, des entreprises et des villes pour contribuer à créer des communautés de startups florissantes. Techstars a investi dans plus de 2 500 sociétés avec une capitalisation boursière combinée de plus de 200 milliards de dollars. www.techstars.com

À propos d’Alphabit

Alphabit, l’un des premiers fonds de cryptoactifs réglementés, s'est forgé une réputation pour avoir investi dans des sociétés à l’avant-garde de la révolution blockchain. Alphabit croit en, soutient et investit dans l’économie décentralisée du futur, avec un vaste portefeuille de startups, protocoles et solutions de finance décentralisée qui proposent une alternative aux systèmes financiers traditionnels. www.alphabit.fund

À propos de Launchpool

LaunchPool est une initiative d’Alphabit Digital Currency Fund conforme à la réglementation qui a commencé en 2020 et dont l’objectif est de fournir à la communauté de détail un accès garanti équitable aux premiers stades des levées de fonds des projets. Avec sa philosophie ‘Egalitarian Investment’ (investissement égalitaire), Launchpool compte plus de 35 000 investisseurs à travers le monde qui croient en l'idée d’être son propre fonds de capital-risque, tout en apportant son soutien à l’écosystème des startups avec une communauté minimale viable, des ressources, un accès à des opportunités de financement et en permettant des partenariats dans l’ensemble de l’écosystème de la blockchain. www.launchpool.xyz

