Sigfox et iWire vont étendre la couverture du réseau 0G en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique

DUBAI, Emirats Arabes Unis--(BUSINESS WIRE)--iWire annonce un tour de table de 34 millions de dollars d’une série A dirigée par Noor Capital. iWire est un partenaire de longue date de Sigfox, le pionnier du réseau 0G et le premier fournisseur mondial de services IoT. Avec cette levée de fonds, un montant de 25 millions de dollars sera dédié au développement des réseaux Sigfox dans 12 nouveaux pays en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Par ailleurs, iWire entend accélérer le développement de sa filiale « iWire Technologies », spécialisée dans la production d'objets connectés. L’objectif est de distribuer ces produits technologiques sur les cinq continents, avec un focus particulier sur les marchés européens et américains.

Lancé en avril 2018, iWire construit des réseaux de communication à l'échelle nationale pour alimenter des solutions d’IoT (internet des objets). Pour cela, iWire utilise la technologie Sigfox, pionnier du réseau 0G et principal fournisseur de services IoT, depuis 2010. Le réseau IoT permet de déployer pour le compte de grandes entreprises (service publique, villes et installations intelligentes, fournisseurs de services logistiques) des solutions IoT de manière rapide, rentable et hautement évolutive.

La demande d’installation de réseaux IoT dédiés ne cesse d’augmenter dans le monde. Cette accélération s’explique par l’augmentation exponentielle du nombre d'appareils connectés. Le rythme de déploiement du réseau est donc une donnée très stratégique. iWire a déjà déployé le réseau Sigfox aux Emirats Arabes Unis en 2019. Avec ces nouveaux fonds, iWire souhaite étendre sa couverture réseau à de nouveaux marchés tels que l'Inde, le Bahreïn, le Koweït, l'Arabie saoudite, la Jordanie, la Turquie et la Tunisie. À partir de l'année prochaine, iWire étendra son réseau au Bangladesh et au Sri Lanka et à quelques autres pays du Moyen-Orient. L'Afrique elle aussi apparait sur la feuille de route du déploiement.

En plus de l’expansion du réseau et de ses offres de services IoT, iWire développe ses propres appareils IoT sous sa marque « iWire Technologies ». L'entreprise a de grandes ambitions dans ce nouveau métier car le marché des objets connectés connaît une croissance exponentielle. Les prévisions montrent que le marché mondial de l'IoT, estimé aujourd'hui à 200 milliards de dollars devrait atteindre 1 200 milliards de dollars d'ici 2025. Le nombre d'appareils connectés, évalué aujourd'hui à 35 milliards pourrait atteindre 75 milliards au cours des trois à cinq prochaines années.

iWire souhaite offrir une large gamme de produits connectés de haute qualité tels que des outils de télérelève pour les services publics, des compteurs de gaz, des montres connectées, des détecteurs de fumée, des traqueurs de conteneurs et des solutions d'éclairage public. Pour étendre son activité, iWire cible les industries à fort volume qui utilisent le plus ces produits connectés tels que : services publics, villes intelligentes, gestion intelligente des espaces, logistique intelligente et santé numérique. La stratégie consiste à développer des produits IoT et à les vendre via des canaux de distribution à l'échelle mondiale. Disposer de l'un des plus grands réseaux de communication, conçu pour un IoT massif dans plusieurs zones géographiques, est hautement synergique.

iWire est prêt réaliser cette mission car sa connaissance du déploiement des réseaux IoT lui a permis de comprendre les différents défis auxquels l'industrie est confrontée.

« Chez iWire, nous proposons à nos clients une alternative aux solutions de connectivité traditionnelles permettant une transformation numérique réussie à un coût de possession inférieure. Nos solutions contribuent à l'efficacité commerciale de nos clients ainsi qu'à leur satisfaction. Cet investissement n'est que le début de notre aventure et le signe que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes fiers d'avoir la confiance d'un tel investisseur et nous continuerons à étendre notre réseau et nos produits pour transformer l'infrastructure numérique de la région. » a expliqué Ahmed Fasih Akhtar, le directeur général d'iWire.

« Les entreprises et Les organisations du monde entier adoptent l'IoT et la 0G pour transformer leur mode de fonctionnement. Nous sommes ravis d'avoir une grande entreprise comme iWire parmi notre incroyable communauté d'opérateurs Sigfox. Notre réseau international unique permet déjà aux clients de bénéficier du meilleur de la 0G de manière transparente dans plus de 72 pays. Les nouveaux marchés qu'iWire ajoute offrent un potentiel énorme et nous nous réjouissons par avance de cette future collaboration. » ajoute Jeremy Prince, le directeur général de Sigfox.

iWire Group est une entreprise spécialisée dans l'Internet des objets. Fondée en 2018 et domiciliée à Dubaï, aux Émirats arabes unis, la société est engagée dans la construction d'une infrastructure de communication pour le déploiement de solutions IoT de masse. iWire conçoit et développe également des produits et des solutions IoT qui participent à la transformation numérique.

Noor Capital PSC est une société par actions privée dont le siège social est à Abu Dhabi. La société est autorisée et réglementée par la Securities and Commodities Authority des Émirats arabes unis pour mener des activités d'investissement et de conseil financier ainsi que des activités d'intermédiaire financier et monétaire.

Sigfox est le pionnier du réseau 0G et le premier fournisseur de services de communications IoT (Internet des objets) au monde. Sigfox offre une combinaison unique de technologies à très faible consommation et très faible coût, soutenues par un réseau mondial, permettant aux entreprises de gagner en visibilité et de suivre leurs actifs dans le monde entier. Avec plus de 17 millions d'appareils connectés et plus de 70 millions de messages envoyés par jour, Sigfox aide ses clients à extraire des données cruciales au moindre coût et à accélérer leur transformation numérique dans des domaines clés tels que le suivi des actifs et la chaîne d'approvisionnement.

Certifiée ISO 9001 et entourée d'un large écosystème d’opérateurs, de partenaires et d'acteurs clés de l'IoT, Sigfox a été fondé en 2010 et est basé à Labège, en France, avec des bureaux à Boston, Dallas, Dubaï, Madrid, Paris, Sao Paulo, Singapour et Tokyo.

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.