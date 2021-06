Czołowy brazylijski dystrybutor produktów chemicznych przechodzi na wsparcie Rimini Street w zakresie oprogramowania SAP S/4HANA

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), międzynarodowy dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP, a także partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że spółka quantiQ, czołowy brazylijski dystrybutor produktów chemicznych z siedzibą w São Paulo, przeszła na wsparcie Rimini Street w zakresie stosowanego przez nią systemu SAP S/4HANA. Przechodząc na wsparcie Rimini Street, quantiQ oszczędzi 75% łącznych kosztów wsparcia w stosunku do analogicznych wydatków ponoszonych przez spółkę na wsparcie producenta oprogramowania. Uwolnione w ten sposób środki i zasoby firma planuje zainwestować w innowacyjne rozwiązania zwiększające wydajność w całej organizacji, w tym nowy portal klienta, inicjatywy e-commerce, inteligentną automatyzację i potencjał w zakresie RFID. Inicjatywy te uznawane są za kluczowy warunek zachowania konkurencyjności i udoskonalenia obsługi klientów oraz współpracy z partnerami.

Wsparcie Rimini Street poprawia przepływ pracy i wydajność operacyjną

quantiQ, spółka zależna GTM Holdings S.A. Advent International (GTM), jest dystrybutorem opracowującym, badającym, magazynującym i transportującym produkty chemiczne. GTM działa w Ameryce Łacińskiej, zatrudniając ponad 1 tys. pracowników w 11 biurach, a w planach ma otwarcie biur w Stanach Zjednoczonych i Chinach. Jeszcze w momencie przejęcia quantiQ przez GTM w 2017 r. w planach było zwiększenie wydajności i restrukturyzacja procesów biznesowych quantiQ. W proces ten wpisywało się wdrożenie SAP S/4HANA.

Na początku 2020 r. quantiQ realizowała strategię stworzenia nowej hybrydowej platformy technologicznej. Na skutek zakłóceń związanych z pandemią firma musiała przyspieszyć realizację tej strategii, szybko wdrażając inicjatywy cyfrowe. Ponadto quantiQ zamierzała zwiększyć wydajność operacyjną, czerpiąc możliwie największe korzyści z inwestycji w planowanie zasobów przedsiębiorstwa. quantiQ wybrała wsparcie Rimini Street w zakresie SAP S/4HANA z uwagi na jej doświadczenie w pomaganiu klientom zarówno maksymalizować wartość płynącą z systemów planowania zasobów przedsiębiorstwa, jak i opracowywać i realizować strategiczny plan IT zorientowany na potrzeby przedsiębiorstwa. Przechodząc na wsparcie Rimini Street, quantiQ osiągnęła znaczne oszczędności związane z dotychczasowymi kosztami wsparcia zapewnianego przez producenta oprogramowania. Środki te następnie mogła zainwestować w kluczowe projekty cyfrowe. Firma zyskała również wyższą jakość wsparcia, które teraz obejmuje wszystkie kustomizacje i pomoc w spełnieniu wymogów integracji.

„ Chcemy ugruntować naszą pozycję lidera transformacji cyfrowej w branży dystrybucji produktów chemicznych – powiedział Jessé Gusmão, dyrektor generalny quantiQ. - Współpraca z Rimini Street uwolni nasz potencjał strategiczny, bardziej ukierunkowując nasze działania na wydajność przedsiębiorstwa, a także pozwoli nam inwestować w nowe inicjatywy z myślą o podnoszeniu wartości i jakości świadczonych usług oraz kreowaniu wśród klientów wizerunku firmy niezawodnej i innowacyjnej”.

Specjalistyczne wsparcie w zakresie SAP S/4HANA

Wsparcie Rimini Street w zakresie SAP S/4HANA pomaga ustabilizować i zoptymalizować działanie aktualnych wersji oraz uniknąć czasochłonnych aktualizacji, pozwalając przekierować uwolnione w ten sposób zasoby na innowacyjne rozwiązania zwiększające wydajność na fundamencie S/4HANA. Rimini Street zapewnia pełne wsparcie w zakresie SAP S/4HANA, które obejmuje aktualizacje w zakresie kodu celnego oraz aktualizacje podatkowe, prawne i regulacyjne. Inżynierowie firmy zapewniają również pomoc i doradztwo dla wewnętrznych zespołów quantiQ w zakresie strategicznego planowania aplikacyjnego oraz specjalistycznych rozwiązań w obszarze interoperacyjności.

„ Wsparcie Rimini Street w zakresie S/4HANA zachwyciło nas zróżnicowanym modelem. Reakcja w ciągu 10 minut przewidziana umową o gwarantowanym poziomie świadczenia usług daje naszemu działowi IT psychiczny komfort, wiemy bowiem, że możemy liczyć na ultraresponsywność i wysokie doświadczenie specjalistów Rimini Street, którzy poradzą sobie z każdym problemem. Dzięki temu możemy skupić się na inicjatywach biznesowych z większą wydajnością, nie marnując już czasu na obsługę zapytań o wsparcie IT” – kontynuował Gusmão.

„ Bez względu na to, czy licencjobiorcy oprogramowania SAP aktualnie korzystają z S/4HANA, rozważają migrację do S/4HANA w przyszłości albo nie są pewni, czy będzie ona w ich planach, wielokrotnie nagradzane wsparcie Rimini Street może pomóc im zmaksymalizować inwestycje i odzyskać kontrolę nad planem działania w obszarze IT – powiedziała Edenize Maron, dyrektor generalny Rimini Street na region Ameryki Łacińskiej. - Rimini Street ma zaszczyt pomóc firmie quantiQ we wzmocnieniu pozycji lidera innowacji w Ameryce Łacińskiej i zwiększeniu inwestycji zorientowanych na potrzeby jej klientów. Podobnie jak quantiQ wszyscy klienci Rimini Street otrzymują wysoki poziom wsparcia w zakresie oprogramowania ERP, które ma na celu optymalizować ich zasoby i sprzyjać rozwojowi w obliczu nieustających wyzwań rynkowych”.

Rimini Street, Inc.

