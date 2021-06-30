Radioline 和 Faurecia（佛吉亞）Aptoide宣布達成重要合作夥伴關係：為全球億萬車輛提供車載廣播服務

法國塞納河畔納伊--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--佛吉亞Aptoide 汽車業應用程式商店有幸迎來Radioline的加盟，為全球億萬車輛提供豐富的車載廣播服務。

佛吉亞Aptoide 是全球領先的汽車零組件科技公司佛吉亞與全球最大的獨立Android應用程式商店之一Aptoide共同設立的合資公司。佛吉亞和Aptoide從2019年起共同開發並經營適用於全球汽車市場的Android應用程式商店解決方案。佛吉亞Aptoide為汽車製造商及其客戶提供有保障、可聯網、可升級的汽車應用軟體商店。此應用程式商店可以透過直覺的人機互動介面進行管理，並覆蓋廣泛用戶需求，例如：導航、汽油、停車資訊；音樂、視訊以及有聲讀物的線上播放；遊戲、天氣預報以及根據使用者興趣進行節目推薦。原始設備製造商可以根據不同地區的使用者需求選擇適合的應用程式上架。

「透過為原始設備製造商打造的應用程式商店，Faurecia Aptoide為擴大我們的服務族群提供了一個完美的契機。透過這項合作夥伴關係，我們整合了最新技術以及全球目錄的完整版應用程式將得以問世。」 - Xavier Filliol，Radioline營運長

Radioline 是全球領先的廣播服務供應商，擁有市場上最詳盡的目錄，提供來自130個國家11萬多個電臺和播客節目，其中包括含有詳細中繼資料以及節目表的廣播電臺、3萬多個網路電臺以及1千多萬篇的播客文章。Radioline廣播服務根據本地目錄提供十種語言版本。佛吉亞Aptoide汽車應用程式商店上架後，全球用戶可以直接在車內享受完整版的Radioline應用程式（全球目錄、搜尋引擎等等）。

「我們很高興與Radioline達成合作。廣播和播客是車聯網使用者最看重的數位連續性功能之一。我們現在會共同為全球用戶提供這些體驗。」 – Paulo Ferreira，佛吉亞Aptoide合作關係主管

佛吉亞Aptoide 汽車應用程式商店上架後，Radioline將會和其餘領先應用程式一起打造未來車內用戶體驗。佛吉亞Aptoide會自動更新應用程式，並根據使用者的安全和舒適為其量身打造生態系統。

關於佛吉亞Aptoide

佛吉亞Aptoide 是佛吉亞和Aptoide 共同設立的合資公司。

佛吉亞集團已發展成為全球領先的汽車公司，在全球35個國家坐擁266家工廠和39處研發中心，並擁有11萬4千名員工。佛吉亞在其四大產品業務領域均處於全球領先地位：汽車座椅系統、汽車內裝系統、Clarion Electronics和潔淨運輸系統。

Aptoide是世界第三大Android應用程式商店，同時也是新一代具有革新意義的應用程式商店。Aptoide在全球擁有3億多用戶，70多億次下載量以及1百萬個應用程式。Aptoide提供全新的應用程式和遊戲的發現方式，沒有地理限制並配備市面上最佳的惡意軟體偵測系統。

更多有關佛吉亞Aptoide的資訊：www.faurecia-aptoide.com

關於Radioline

Radioline 是全球領先的廣播服務供應商 – 自2006年起於各大串流媒體提供11萬多個電臺和播客，並擁有眾多播出夥伴（OEM、telco、media portal、middleware等）。

其服務建立在一個擁有高拓展度的平臺上，具有先進的功能、豐富的內容管理、大量的頻道聚合，支援任何行動裝置、聯網電腦和電視、物聯網以及車載應用（包括TDF混合廣播）。

Radioline是Baracoda集團旗下公司。

更多有關Radioline的資訊：business.radioline.com

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