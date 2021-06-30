ArkX Labs與LENA LTD達成語音技術解決方案亞太區經銷協議

加州聖荷西--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--ArkX Laboratories是先進遠距離語音採集技術的領導廠商，其技術可用於多種語音設備和產品。公司已指定LENA LTD作為其EveryWord™語音解決方案組合在亞太市場的主要經銷商，涵蓋香港、北京、深圳、上海、成都和臺灣等地。

ArkX Labs執行長Eric Bauswell表示：「與LENA的合作是我們發展策略的重要組成部分，而我們也將繼續為我們的突破性語音解決方案建構世界一流的全球銷售和經銷網路。LENA的經驗、專業知識和支援結構非常適合協助我們將業務範圍擴大到亞太區這個重要且不斷成長的市場。」

EveryWord的先進音訊和語音技術能夠增強人與人之間以及人與機器之間的語音辨識，並為希望將其語音智慧產品和設備推向市場的OEM廠商和新創企業提供卓越的性能。ArkX解決方案可立即投入生產，並透過Amazon Voice Service (AVS)預審，以減少風險，降低開發成本，加快產品上市時間。

Bauswell補充道：「我們的高性能語音採集技術向前邁出了一大步。就性能而言，EveryWord明顯比其他現有的遠距離解決方案更勝一籌，可以在不降低播放音量的情況下，從三倍標準距離、角落、嘈雜和反射環境中採集語音指令，讓消費者體驗更出色的語音控制效果。此外，EveryWord技術的運用帶來了獨特的能力，可識別並抑制來自電視或其他單點噪音源的語音。」

EveryWord系列產品採用Cirrus Logic的SoundClear©和FlexArray™技術，包括音訊前端(AFE)語音處理模組、整合式語音模組（SOM + 音訊板，含AFE），以及經Amazon Voice Service (AVS)認證的AVS開發套件。

LENA LTD銷售總監Jackie Tang表示：「我們很高興為亞太市場客戶帶來ArkX Labs的EveryWord語音採集產品組合。從構思到設計，再到原型製作和生產，ArkX先進的遠距離解決方案使工程師和開發人員能夠在其產品中加入強大的語音體驗。」

除了Alexa外，EveryWord還相容其他平臺，如Google、Siri、Cortana、AliGenie、百度/Kitt.ai、騰訊和Sensory。EveryWord 語音解決方案可針對企業生態系統進行客製，並應用於多種產品，包括智慧音箱、條形音箱、電視、電器、語音控制器和物聯網產品。

如需瞭解更多有關ArkX Laboratories和EveryWord產品組合的資訊，請造訪www.arkxlabs.com。

關於ArkX Laboratories

ArkX Laboratories是產品開發先驅SurfaceInk和消費電子製造商Ark Electronics USA的合資企業，致力於為市場帶來卓越的語音體驗。我們的下一代先進高性能遠距離語音採集解決方案採用Cirrus Logic和恩智浦(NXP)的技術，並通過了亞馬遜AVS預審，可立即投入生產。透過減少開發時間和成本，ArkX幫助《財星》1000大公司、OEM廠商和新創企業降低風險，並加快其自有語音智慧產品和設備的上市時間。

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