ArkX Labs与LENA LTD达成语音技术解决方案亚太区分销协议

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--ArkX Laboratories是先进远场语音采集技术的领先供应商，其技术可用于多种语音设备和产品。公司已指定LENA LTD作为其EveryWord™语音解决方案组合在亚太市场的主要经销商，覆盖香港、北京、深圳、上海、成都和台湾等地。

ArkX Labs首席执行官Eric Bauswell表示：“与LENA的合作是我们发展战略的重要组成部分，而我们也将继续为我们的突破性语音解决方案构建世界一流的全球销售和分销网络。LENA的经验、专业知识和支持结构非常适合帮助我们将业务范围扩大到亚太区这个重要且不断增长的市场。”

EveryWord的先进音频和语音技术能够增强人与人之间以及人与机器之间的语音识别，并为希望将其语音智能产品和设备推向市场的OEM厂商和初创企业提供卓越的性能。ArkX解决方案可立即投入生产，并通过了亚马逊语音服务(Amazon Voice Service, AVS)预审，以减少风险，降低开发成本，加快产品上市时间。

Bauswell补充道：“我们的高性能语音采集技术向前迈出了一大步。就性能而言，EveryWord明显比其他现有的远场解决方案更胜一筹，可以在不降低播放音量的情况下，从三倍标准距离、角落、嘈杂和反射环境中采集语音指令，让消费者体验更出色的语音控制效果。此外，EveryWord技术的运用带来了独特的能力，可识别并抑制来自电视或其他单点噪声源的语音。”

EveryWord系列产品采用Cirrus Logic的SoundClear©和FlexArray™技术，包括音频前端(AFE)语音处理模块、集成语音模块（SOM + 音频板，带AFE），以及经亚马逊语音服务(AVS)认证的AVS开发套件。

LENA LTD销售总监Jackie Tang表示：“我们很高兴为亚太市场客户带来ArkX Labs的EveryWord语音采集产品组合。从构思到设计，再到原型制作和生产，ArkX先进的远场解决方案使工程师和开发人员能够在其产品中加入强大的语音体验。”

除了Alexa外，EveryWord还兼容其他平台，如谷歌、Siri、Cortana、AliGenie、百度/Kitt.ai、腾讯和Sensory。EveryWord 语音解决方案可针对企业生态系统进行定制，并应用于多种产品，包括智能音箱、条形音箱、电视、电器、语音控制器和物联网产品。

如需了解更多有关ArkX Laboratories和EveryWord产品组合的信息，请访问www.arkxlabs.com。

关于ArkX Laboratories

ArkX Laboratories是产品开发先驱SurfaceInk和消费电子制造商Ark Electronics USA的合资企业，致力于为市场带来卓越的语音体验。我们的下一代先进高性能远场语音采集解决方案采用Cirrus Logic和恩智浦(NXP)的技术，并通过了亚马逊AVS预审，可立即投入生产。通过减少开发时间和成本，ArkX帮助《财富》1000强公司、OEM厂商和初创企业降低风险，并加快其自有语音智能产品和设备的上市时间。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。