Quanergy anuncia nova colaboração estratégica com a Sensata Technologies

Quanergy Announces New Strategic Collaboration with Sensata Technologies (Graphic: Business Wire)

SUNNYVALE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Quanergy, fornecedora líder de sensores LiDAR de estado sólido baseados em matriz de fase óptica (optical phased array, OPA), e Sensata Technologies (NYSE: ST), uma empresa de tecnologia industrial e fornecedora de soluções ricas em sensores que criam percepções para consumidores, anunciaram hoje uma nova colaboração estratégica focada em ajudar a Quanergy a oferecer tecnologias econômicas de LiDAR inteligente e percepção 3D ao mercado. A colaboração estipula que a Sensata fornecerá conhecimentos à Quanergy sobre a capacidade de fabricação, redução de custos, abastecimento e estratégias de entrada no mercado.

“A Sensata Technologies é indiscutivelmente uma líder global em tecnologia de sensor com uma rica e duradoura história de inovação”, disse Kevin J. Kennedy, presidente do conselho e diretor executivo da Quanergy. “Automatizar processos em transportes e outras verticais do setor impõe complexos desafios de engenharia e manufatura que requerem soluções ricas em sensores inteligentes. A Quanergy está empolgada para colaborar com a Sensata para capitalizar em sua exclusiva experiência em engenharia e manufatura”.

Em conexão com a nova colaboração, a Sensata também se comprometeu a investir em uma colocação privada de ações (a “PIPE”) como parte da combinação de negócios proposta da Quanergy, anunciada em 22 de junho de 2021, com a CITIC Capital Acquisition Corp. (NYSE: CCAC), uma empresa de aquisição de propósito especial.

Sobre a Quanergy

A missão da Quanergy Systems é criar soluções LiDAR poderosas e econômicas para aplicação automotiva e da internet das coisas (Internet of Things, IoT) para aprimorar as experiências e a segurança das pessoas. A Quanergy desenvolveu o único verdadeiro sensor CMOS LiDAR 100% de estado sólido construído com tecnologia de matriz de fase óptica (OPA) para habilitar a produção em massa e de soluções LiDAR 3D de baixo custo e alta confiabilidade. Através das soluções LiDAR inteligentes da Quanergy, empresas agora podem alavancar percepções em tempo real e em 3D avançadas para transformar suas operações em diversos setores, incluindo automação industrial, segurança física, cidades inteligentes, espaços inteligentes e muito mais. As soluções da Quanergy são implementadas por mais de 350 clientes ao redor do mundo. Para obter mais informações, acesse www.quanergy.com.

