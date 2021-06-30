Esri與伊本·佐爾大學簽署諒解備忘錄

加州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--智慧定位領域的全球領導者Esri今天宣佈，該公司已與摩洛哥阿加迪爾的伊本·佐爾大學(Ibn Zohr University)簽署諒解備忘錄(MOU)。根據諒解備忘錄，伊本·佐爾大學可使用Esri的解決方案來開發用於監測荒漠化、氣候變遷、永續發展目標進展、海洋學、採礦、建築和城市化的新科技。

伊本·佐爾大學(IZU)校長Abdelaziz Bendou表示：「此次合作的目標是透過整合相關領域的最新創新，促進GIS和遙測領域的高品質教育、研究和發展，在大學培養高素質的管理人員。我們的學生、研究人員和教授都將獲得有關最先進智慧定位科技方面的培訓，將技術應用於無人機、人工智慧、物聯網、大數據和雲端運算領域。」

伊本·佐爾大學擁有36年的經驗，目前是摩洛哥培訓、研究和科學創新領域的領導者。自開辦以來，該大學一直利用培訓和個人發展架構，提供表達對話和開放思維的空間。本協議將為伊本·佐爾大學引進新的GIS技術，為其提供地球觀測和空間資料，以加強履行其教育和培訓目標。

Esri中東和非洲區總經理Sohail Elabd表示：「此次與伊本·佐爾大學展開合作，我們備感振奮，這為更深入瞭解地理空間科學和科技創造了環境。幫助教育機構獲得使用GIS的學術許可，依然是Esri的使命。」

本諒解備忘錄由Bendou和Geomatic Group執行長Hassan Moussaria於2021年4月21日宣佈。Geomatic Group是在該協議中代表Esri的摩洛哥經銷商。

如欲瞭解Esri如何與世界各地的大學合作以擴大GIS培訓、研究和發展機會的資訊，請造訪esri.com/en-us/industries/education/overview。

關於Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、智慧定位和地圖繪製領域的全球市場領導者，協助客戶充分發掘資料潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年成立於美國加州雷德蘭茲，已有逾35萬家全球組織及美洲、亞太、歐洲、非洲和中東地區的超過20萬家機構部署了Esri軟體，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利性組織和大學等。Esri的地區辦事處、國際分銷商和合作夥伴遍佈六大洲的100多個國家，能夠為客戶提供在地支援。憑藉其對地理空間資訊科技的開創性承諾，Esri為數位轉型、物聯網(IoT)和進階分析設計最具創新力的解決方案。敬請瀏覽該公司網站：esri.com。

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