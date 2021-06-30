Esri与伊本·佐尔大学签署谅解备忘录

加州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--智能定位领域的全球领导者Esri今天宣布，该公司已与摩洛哥阿加迪尔的伊本·佐尔大学(Ibn Zohr University)签署谅解备忘录(MOU)。根据谅解备忘录，伊本·佐尔大学可使用Esri的解决方案来开发用于监测荒漠化、气候变化、可持续发展目标进展、海洋学、采矿、建筑和城市化的新技术。

伊本·佐尔大学(IZU)校长Abdelaziz Bendou表示：“此次合作的目标是通过整合相关领域的前沿创新，促进GIS和遥感领域实现高质量教育、研究和发展，在大学培养高素质的管理人员。我们的学生、研究人员和教授都将获得有关高级智能定位技术方面的培训，将技术应用于无人机、人工智能、物联网、大数据和云计算领域。”

伊本·佐尔大学拥有36年的经验，目前是摩洛哥培训、研究和科学创新领域的领导者。自开办以来，该大学一直致力于通过培训框架和个人发展，提供表达对话和开放思想的空间。本协议将为伊本·佐尔大学引入新的GIS技术，为其提供地球观测和空间数据，以更好地实现其教育和培训目标。

Esri中东和非洲区总经理Sohail Elabd表示：“此次与伊本·佐尔大学开展合作，我们备感振奋，这为更深入了解地理空间科学和技术创造了环境。帮助教育机构获得使用GIS的学术许可，依然是Esri的使命。”

本谅解备忘录由Bendou和Geomatic Group首席执行官Hassan Moussaria在2021年4月21日公布。Geomatic Group是在该协议中代表Esri的摩洛哥经销商。

如需了解有关Esri如何与世界各地大学合作以扩展GIS培训、研究和开发机遇的信息，请访问esri.com/en-us/industries/education/overview。

关于Esri

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