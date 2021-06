Quanergy annonce une nouvelle collaboration stratégique avec Sensata Technologies

Quanergy Announces New Strategic Collaboration with Sensata Technologies (Graphic: Business Wire)

Quanergy Announces New Strategic Collaboration with Sensata Technologies (Graphic: Business Wire)

SUNNYVALE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Quanergy, l'un des principaux fournisseurs de capteurs LiDAR à semi-conducteurs OPA de nouvelle génération, et Sensata Technologies (NYSE : ST), une entreprise de technologie industrielle de premier plan et un fournisseur de solutions riches en capteurs qui procurent des éclairages aux clients, ont annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration stratégique visant à aider Quanergy à commercialiser des technologies LiDAR et de perception 3D intelligentes et abordables. La collaboration stipule que Sensata fournira des éclairages à Quanergy sur la capacité de fabrication, la réduction des coûts, l'approvisionnement et les stratégies de mise sur le marché.

« Sensata Technologies est un leader mondial incontesté de la technologie de détection doté d’une longue et riche tradition d'innovations », a déclaré le Dr Kevin J. Kennedy, président du conseil d'administration et chef de la direction de Quanergy. « L'automatisation des processus dans les transports et d'autres secteurs verticaux pose des défis d'ingénierie et de fabrication complexes nécessitant des solutions intelligentes riches en capteurs. Quanergy est ravie de collaborer avec Sensata pour capitaliser sur son expertise unique en ingénierie et en fabrication. »

Dans le cadre de la nouvelle collaboration, Sensata s'est également engagée à investir dans un placement privé d'actions (« PIPE ») relatif au regroupement d'entreprises proposé par Quanergy, et annoncé le 22 juin 2021, avec CITIC Capital Acquisition Corp. (NYSE : CCAC ), une société d'acquisition ad hoc.

À propos de Quanergy

La mission de Quanergy Systems consiste à créer des solutions LiDAR intelligentes puissantes et abordables pour les applications automobiles et IdO afin d'améliorer l'expérience et la sécurité des personnes. Quanergy a développé le seul véritable capteur LiDAR CMOS 100 % à semi-conducteurs basé sur la technologie à matrice de phase optique (optical phased array, OPA) pour permettre la production en série de solutions LiDAR 3D à faible coût et très fiables. Grâce aux solutions LiDAR intelligentes de Quanergy, les entreprises peuvent désormais tirer parti d'informations 3D avancées en temps réel pour transformer leurs opérations dans divers secteurs, notamment l'automatisation industrielle, la sécurité physique, les villes intelligentes, les espaces intelligents et bien plus encore. Les solutions Quanergy sont déployées par plus de 350 clients à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.quanergy.com.

Informations importantes sur le Regroupement d’entreprises, et où trouver ces informations

Dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé, CCAC a l'intention de déposer les documents pertinents auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4, qui comprendra un prospectus (ou déclaration de procurations). CCAC exhorte ses investisseurs, actionnaires et d'autres personnes intéressées à lire, quand il sera disponible, le prospectus (ou déclaration de procuration) déposé auprès de la SEC et les documents qui y sont intégrés par renvoi, car ces documents contiendront des informations importantes sur CCAC, Quanergy et le regroupement d'entreprises proposé. Une fois la déclaration d'enregistrement déclarée effective par la SEC, le prospectus définitif (ou déclaration de procuration) et les autres documents pertinents seront envoyés par la poste aux actionnaires de CCAC à la date d'enregistrement fixée pour le vote sur le regroupement d'entreprises proposé et contiendront des informations importantes sur le projet de regroupement d'entreprises et des questions connexes. Il est conseillé aux actionnaires de la CCAC et aux autres personnes intéressées de lire, lorsqu'ils seront disponibles, ces documents (y compris les modifications ou suppléments y afférents) et tout autre document pertinent en rapport avec la sollicitation de procurations par CCAC pour l'assemblée des actionnaires qui doit se réunir pour approuver, notamment, le regroupement d'entreprises proposé, car ils contiendront des informations importantes sur CCAC, Quanergy et le regroupement d'entreprises proposé. Les actionnaires pourront également obtenir gratuitement des copies du prospectus (ou déclaration de procuration) provisoire, du prospectus (ou déclaration de procuration) définitif et des autres documents relatifs à la transaction, une fois que ceux-ci seront disponibles, sur le site Web de la SEC à l’adresse suivante : www.sec.gov, ou en adressant une demande à : CITIC Capital Acquisition Corp., 28/F CITIC Tower, 1 Tim Mei Avenue, Central, Hong Kong, Attention : Fanglu Wang, téléphone : +852 3710 6888. Les informations contenues sur, ou accessibles via, les sites Web référencés dans ce communiqué de presse ne sont pas incorporées par référence dans, et ne font pas partie de, ce communiqué de presse.

Participants à la sollicitation

CCAC, Quanergy et leurs administrateurs et hauts dirigeants respectifs peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de CCAC eu égard au Regroupement d’Entreprises proposé. Les actionnaires de CCAC et les autres personnes intéressées peuvent obtenir, sans frais, des informations plus détaillées concernant les administrateurs et les dirigeants de CCAC dans le prospectus final de CCAC déposé auprès de la SEC le 12 février 2020 dans le cadre du premier appel public à l'épargne de CCAC. Les informations concernant les personnes qui peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérées comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de CCAC dans le cadre du regroupement d'entreprises proposé seront énoncées dans le prospectus (ou déclaration de procuration) relatif au regroupement d'entreprises proposé lorsqu'il sera disponible. Un complément d'information sur les intérêts des participants dans la sollicitation de procurations dans le cadre de la transaction proposée sera inclus dans le prospectus (ou déclaration de procuration) que CCAC entend déposer auprès de la SEC. Vous pouvez obtenir des copies gratuites de ces documents comme décrit dans le paragraphe précédent.

Ni une offre ni une sollicitation

Ce communiqué de presse n'est ni une procuration ni une sollicitation de procuration, de consentement ou d'autorisation à l'égard de tout titre ou à l'égard de la transaction potentielle et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat des titres de CCAC ou Quanergy. Il n'y aura pas non plus de vente de ces titres dans un État ou une juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. Aucune offre de titres ne sera faite si ce n’est par le biais d’un prospectus répondant aux exigences de l’article 10 de la loi Securities Act de 1933.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.