 QCT, Radisys et Intel fournissent une solution vRAN pour la 5G

SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Quanta Cloud Technology (QCT), un fournisseur mondial de solutions pour les centres de données, a annoncé OmniRAN, sa solution de réseau d'accès radio virtualisé (vRAN) développée avec ses partenaires de longue date Intel et Radisys. La solution utilise FlexRAN d'Intel, une mise en œuvre de référence des fonctions de réseau virtuel avec accès sans fil basé sur le Cloud, et le logiciel Radisys Connect 5G RAN, une architecture RAN dégroupée pour promouvoir la 4G, la 5G et l’IdO en vue de construire un vRAN natif sur le Cloud basé sur des processeurs Intel Xeon Scalable de 3ᵉ génération fonctionnant sur des serveurs QCT EGX63IS-1U.

Pour fournir des services à faible latence et économes en énergie avec la possibilité d’accroître ou de réduire la capacité en fonction du volume des demandes de trafic en temps réel, l’accélérateur dédié vRAN d’Intel, l’ACC100, pour l’accélération de la correction d'erreur directe (CED) est également un élément essentiel de la solution intégrée. L’adaptateur réseau optimisé pour la 5G d’Intel, qui a pour nom de code Westport Channel, est également mis en œuvre pour une synchronisation temporelle précise sans la complexité ou les dépenses supplémentaires liées aux logiciels de synchronisation spécialisés. Cette combinaison validée sur le produit QCT EGX63IS-1U étend les capacités d'unités distribuées pour permettre des scénarios 5G à plusieurs cellules et à plusieurs RRU, fournissant une performance fiable pour diverses charges de travail de réseau.

Alors que les opérateurs cherchent de plus en plus des moyens pour accélérer leurs déploiements de réseaux 5G en tirant profit de solutions dégroupées et ouvertes d’architecture de référence, l’OmniRAN basé sur OpenRAN est conçu pour minimiser les difficultés de déploiement d’infrastructures et maximiser la valeur de propriété. OmniRAN a déjà été déployé avec succès dans des cas d’utilisation dans la fabrication intelligente comme l’IA pour la sureté destinée au contrôle de l'environnement, le streaming haute résolution pour le contrôle qualité, les lunettes de réalité augmentée pour la maintenance et les réparations et les véhicules guidés autonomes pour le transport d'équipements. OmniRAN fournit non seulement des performances améliorées comme une couverture plus large et une mobilité accrue, mais aussi une gestion centralisée ainsi qu’une plus grande évolutivité et une plus grande flexibilité de déploiement tout en permettant d’importantes économies de coûts.

« QCT travaille en étroite collaboration avec ses partenaires pour assurer que les clients gardent toujours une longueur d'avance », a déclaré Mike Yang, président de QCT. « Incorporant les toutes dernières technologies et fonctionnalités d’Intel et de Radisys, la dernière solution vRAN de QCT améliore la rentabilité des capitaux et l'efficacité opérationnelle en optimisant l’utilisation des ressources et en rendant possible la gestion et l’orchestration définies par logiciel. »

« Les réseaux 5G ouverts sont la prochaine étape pour les clients dans de nombreux secteurs, et Radisys, en collaboration avec nos partenaires, fournit des solutions RAN ouvertes, dégroupées et virtualisées pour satisfaire diverses exigences d'affaires », a expliqué Munish Chhabra, responsable des logiciels de mobilité et de l'activité de services chez Radisys. « Nous sommes ravis d’alimenter la solution vRAN de QCT grâce à la version 16 de notre pile logicielle Radisys 5G, une première sur le marché. La solution intégrée permet aux opérateurs mobiles et aux entreprises de bénéficier des coûts réduits, des meilleures efficacités du réseau et des délais de commercialisation plus courts de nouveaux services que permettent les API ouvertes et les architectures ouvertes. »

« Cette démonstration d’Intel, de QCT et de Radisys est importante pour accélérer l’adoption plus large de la 5G », a déclaré Cristina Rodriguez, vice-présidente d’Intel et directrice générale du groupe Centres de données, division Réseaux d'accès sans fil. « En définissant l’architecture de référence FlexRAN et en collaborant avec ses Intel Network Builders, Intel élargit son portefeuille croissant de technologies et son écosystème pour garantir l’interopérabilité, de meilleures performances et une réduction des frais généraux pour les fournisseurs de services dans le monde entier. »

Pour de plus amples informations, veuillez visiter https://go.qct.io/telco/.

