L&T Technology Services et Mavenir s’associent sur les solutions d’automatisation de l’Open RAN et des tests de 5G

BANGALORE, Inde et RICHARDSON, Texas--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), une société de services d’ingénierie pure play de premier plan dans le monde, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique pour fournir des services d’automatisation 5G de bout en bout avec Mavenir, le fournisseur de logiciels réseau qui construit l’avenir des réseaux avec un logiciel natif du cloud capable de fonctionner sur n’importe quel cloud.

Les services d’automatisation comprendront l’automatisation de l’intégration continue/la livraison continue (Continuous Integration/Continuous Delivery, CI/CD) du portefeuille 5G ORAN de produits RU/DU/CU, en conjonction avec les produits de réseau central natifs du cloud 5G NSA et SA, pour les bandes de fréquences mondiales prenant en charge la technologie TDD et FDD.

Le riche héritage de LTTS dans la fourniture de produits et services d’ingénierie des télécommunications et son portefeuille croissant de composants 5G prêts à l’emploi ont joué un rôle crucial dans cet accord. LTTS contribuera à l’accélération de la feuille de route des produits natifs du cloud de Mavenir, entraînant une augmentation des parts de marché dans le paysage des télécommunications 5G. Cet accord entre LTTS et Mavenir offre également une opportunité unique de co-création et contribue à une stratégie commune de mise sur le marché favorisant l’innovation dans l’espace de la 5G vers les CSP et les entreprises.

Amit Chadha, président et chef de la direction de L&T Technology Services, a déclaré : « Les solutions 5G ORAN perturbent les approches conventionnelles de la fourniture de services réseau pour les personnes et les objets dans tous les secteurs verticaux. Ce partenariat permet aux deux sociétés de piloter les solutions et de répondre à la demande mondiale de connectivité et de services enrichis. Chez LTTS, nous sommes impatients de fournir une solution d’automatisation complète et de classe mondiale à Mavenir et de servir de plaque tournante pour l’accélération des innovations dans l’espace de la 5G. »

Pardeep Kohli, président et chef de la direction de Mavenir, a confié pour sa part : « Nos partenariats avec les plus grands fournisseurs mondiaux de services mobiles ont suscité des attentes élevées parmi nos parties prenantes. Étant donné son expertise dans la 5G, nous sommes ravis de nous associer à une société de services d’ingénierie comme LTTS pour améliorer notre stratégie de mise sur le marché. »

Les services de développement, de test et d’intégration de LTTS fournis depuis ses locaux de Bangalore (Inde) comprendront l’expertise, des capacités d’automatisation avancées ainsi que des outils et plateformes brevetés permettant une intégration rentable et rapide d’un large éventail de produits et applications ORAN RU/DU/CU ainsi que les solutions de réseau de base Cloud Native 5G accélérant les déploiements commerciaux pour un large éventail de clients et de secteurs verticaux du portefeuille de produits de Mavenir.

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d’ingénierie et de recherche et développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle englobe 69 entreprises du classement Fortune 500 et 53 des principales entreprises ER&D à l’échelle mondiale, dans les domaines des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications et de la haute technologie, ainsi que des processus. Avec notre le siège social en Inde, nous comptons plus de 16 400 employés répartis dans 17 centres de conception mondiaux, 28 bureaux de vente mondiaux, et 69 laboratoires d’innovation, au 31 mars 2021. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.ltts.com/

À propos de Mavenir

Mavenir construit l’avenir des réseaux et se positionne à l’avant-garde de la technologie avancée en se concentrant sur la vision d’un réseau automatisé unique basé sur les logiciels et capable de fonctionner sur n’importe quel cloud. En tant qu’unique fournisseur de solutions logicielles de réseau, cloud-natives, et de bout en bout, du secteur, Mavenir se concentre sur la transformation de la façon dont le monde se connecte, en accélérant la transformation des réseaux logiciels pour plus de 250 fournisseurs de services de communication, répartis dans plus de 120 pays, et qui desservent plus de la moitié des abonnés à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.