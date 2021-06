KORE Power annonce un partenariat stratégique avec Cleanhill Partners

COEUR D’ALENE, Idaho et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--KORE Power, Inc., (« KORE Power » ou « KORE »), l’un des principaux développeurs américains de technologie d’accumulateurs de batterie pour les industries du stockage d’énergie et du transport électrique, a annoncé avoir formé un partenariat stratégique avec Cleanhill Partners (« Cleanhill »), une société d’investissement privé spécialisée dans le secteur de la transition énergétique contribuant à la décarbonation. Cleanhill a investi dans KORE Power dans le cadre de ce partenariat stratégique.

Rakesh Wilson et Ash Upadhyaya, fondateurs de Cleanhill, ont rejoint KORE Power en tant que conseillers spéciaux du fondateur et PDG Lindsay Gorrill. En tant que vétérans de la finance et de l’investissement dans le secteur de l’énergie, Rakesh et Ash guideront la stratégie de KORE en matière de croissance et d’opportunités d’investissement.

« Rakesh et Ash apportent plus de 40 années d’expérience combinée dans les domaines de l’ESG, de l’énergie et des infrastructures », a déclaré Lindsay Gorrill, PDG. « Nous sommes ravis de nous associer à eux pour puiser dans leur riche expérience et positionner KORE comme le leader du secteur de la transition énergétique. »

Ash Upadhyaya est fondateur et associé directeur de Cleanhill Partners. Il compte plus de 20 années d’expérience dans l’investissement privé et l’ingénierie, et est spécialisé dans la chaîne de valeur énergétique. Ash a été directeur général chez Centerbridge Partners et directeur chez KKR. Il est titulaire de diplômes d’ingénierie de l’université Stanford et de l’université de Mumbai ainsi que d’un MBA de l’université Stanford.

« Je suis ravi de travailler avec KORE Power pour étendre la conception et la fabrication d’accumulateurs de batterie lithium-ion aux États-Unis », a déclaré Ash. « De par mon expérience dans le domaine du stockage d’énergie, je suis conscient du rôle essentiel que les batteries vont jouer dans la transition énergétique propre. J’ai hâte d’apporter de la valeur à l’équipe d’experts de KORE.

Rakesh Wilson comte plus de 20 années d’expérience dans la finance et l’investissement privé dans le secteur de l’énergie et est fondateur et associé directeur de Cleanhill Partners. Auparavant, il a été associé principal chez Apollo Global Management et a été à la tête d’investissements privés dans toute la chaîne de valeur de l’énergie. Rakesh a également fait partie de la division Commodités de Morgan Stanley et des divisions de banque d’investissement et de recherche sur les titres de Goldman Sachs. Il est diplômé de l’université du Texas à Austin et a obtenu un MBA à l’INSEAD de Fontainebleau, en France.

« Le fait de rejoindre KORE Power constitue un prolongement naturel de mon travail sur les projets d’accumulateurs, les infrastructures renouvelables, la production décentralisée, les fonds d’échange énergétiques et les contreparties de la fixation du carbone », a déclaré Rakesh. « La batterie lithium-ion est au centre de l’avenir de l’énergie propre, et j’ai hâte d’accélérer la transition vers l’énergie propre en travaillant avec KORE. »

Evercore a agi en qualité de conseiller financier de KORE Power et Kirkland & Ellis LLP a agi en qualité de conseiller juridique de Cleanhill Partners.

À PROPOS DE KORE Power

KORE Power, Inc. est l’un des principaux développeurs américains de technologie d’accumulateurs de batterie pour l’industrie de l’énergie propre, desservant les marchés du stockage d’énergie, de la mobilité électrique, des services publics, ainsi que le secteur industriel et divers marchés critiques à travers le monde. KORE Power conçoit et fabrique ses propres accumulateurs NMC et LFP, modules et packs VDA, optimisés par le système de gestion de batterie. Grâce à ses partenariats mondiaux, KORE conçoit et fabrique des systèmes de stockage d’énergie (energy storage systems, ESS) de premier plan.

L’approche différenciée de KORE Power lui permet d’offrir à ses clients un accès direct, un service inégalé, une technologie supérieure et une disponibilité produits de niveau 1. Nous nous soucions de bâtir des collectivités durables, de créer des emplois liés à l’énergie propre et d’assurer une expansion économique verte. KORE Power est fière d’offrir une solution fonctionnelle aux problèmes du monde réel, de répondre à la demande croissante du marché et de contribuer à un avenir zéro carbone. Pour plus d’informations, visitez www.korepower.com.

À PROPOS DE Cleanhill Partners

Cleanhill Partners est une société d’investissement privé spécialisée dans le secteur de la transition énergétique contribuant à la décarbonation. Nous investissons dans des entreprises évolutives avec une visibilité sur la croissance des revenus, des bénéfices et des flux de trésorerie. Nous tirons parti de notre approche argumentée et de notre expertise opérationnelle pour accroître la valeur de chacun de nos investissements. Grâce à notre philosophie d’investissement à long terme axée sur la décarbonation et sur la création de valeur, nous sommes en mesure d’aligner nos parties prenantes, nos communautés et les entreprises dans lesquelles nous investissons. La société possède des bureaux à New York et Houston. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.cleanhillpartners.com.

