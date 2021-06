Andersen Global amorce son expansion sur le marché norvégien

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global entre en Norvège dans le cadre d’un Accord de collaboration avec le cabinet d’avocats Brækhus, élargissant ainsi son empreinte en Europe du Nord, alors que l’organisation poursuit son expansion sur les marchés clés de la région.

Brækhus est un cabinet d’avocats à service complet, basé à Oslo, et conduit par l’associé directeur Frank C. Aase. Opérant avec 27 partenaires et plus de 70 professionnels, les domaines de spécialisation du cabinet comprennent les entreprises, le commerce, les fusions et acquisitions, la banque et la finance, le conseil fiscal, la structuration et la conformité, le contentieux, l’immobilier, l’énergie, la construction, les services à la clientèle privée, le droit du travail, la technologie, le commerce électronique et la propriété intellectuelle.

« Attachés à la transparence et au respect le plus strict des normes professionnelles d’excellence, nous cherchons à nouer des relations durables qui créent une valeur ajoutée pour nos clients », a déclaré Frank C. Aase. « Un accord de collaboration avec Andersen Global s’intègre harmonieusement à notre stratégie internationale et complète parfaitement nos liaisons juridiques et fiscales internationales existantes. Nils Eriksen, ancien élève d’Arthur Andersen et partenaire fiscal, nous assistera dans notre collaboration avec les cabinets membres et les cabinets collaborateurs d’Andersen Global. La synergie culturelle de notre cabinet avec l’organisation renforce notre vision et nous procure tous les atouts pour fournir de manière fluide les meilleures solutions innovantes à l’échelle mondiale. »

« Brækhus est très apprécié pour son expérience, ses compétences d’experts et sa capacité à fournir aux clients des solutions indépendantes et intégrées », a commenté pour sa part Mark Vorsatz, président d’Andersen Global, et PDG d’Andersen. « La Norvège est un marché très important dans notre stratégie d’expansion, et la sensibilité professionnelle que nous partageons tout particulièrement avec Nils, Frank et leur équipe permet d’apporter un complément exceptionnel à notre plateforme existante dans la région. »

