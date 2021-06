Andersen Global start uitbreiding naar de Noorse markt

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global betreedt Noorwegen via een samenwerkingsovereenkomst met advocatenfirma Brækhus, wat haar voetafdruk in Noord-Europa vergroot terwijl de organisatie haar expansie in belangrijke markten in de hele regio voortzet.

Brækhus is een full-service advocatenkantoor gevestigd in Oslo en wordt geleid door managing partner Frank C. Aase. Het bedrijf werkt samen met 27 partners en meer dan 70 professionals. De capaciteiten van de firma zijn onder andere zakelijk, commercieel, fusies en overnames, bankieren en financiën, belastingadvies, structurering en compliance, procesvoering, vastgoed, energie, bouw, particuliere klantendiensten, arbeidsrecht, technologie, e-commerce en intellectueel eigendom.

“Door transparantie en compromisloos hoge professionele normen, streven we naar langdurige relaties die een toegevoegde waarde creëren voor onze klanten”, zei Frank. “Een samenwerkingsovereenkomst met Andersen Global past goed binnen onze internationale strategie en vormt een perfecte aanvulling op onze bestaande internationale juridische en fiscale liaisons. Arthur Andersen alumnus en fiscaal partner Nils Eriksen helpen ons bij onze samenwerking met de aangesloten en samenwerkende firma's van Andersen Global. De culturele synergie van onze firma met de organisatie versterkt onze visie en positioneert ons om wereldwijd naadloos de allerbeste en innovatieve oplossingen te leveren.”

“Brækhus staat hoog aangeschreven vanwege hun ervaring, expertise en vermogen om klanten onafhankelijke, geïntegreerde oplossingen te bieden”, zei Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz. “Noorwegen is een zeer belangrijke markt in onze expansiestrategie en onze unieke chemie met Nils, Frank en hun team vormt een uitstekende aanvulling op ons bestaande platform in de regio.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 7.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 277 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.