Schlumberger e IBM anunciam solução de gerenciamento de dados corporativos em nuvem híbrida para o setor de energia

LONDRES e ARMONK, Nova York--(BUSINESS WIRE)--A Schlumberger e a IBM anunciaram hoje a primeira solução de gerenciamento de dados corporativos em nuvem híbrida comercial da indústria para a plataforma de dados OSDU. A oferta de nuvem híbrida é projetada para expandir o acesso a clientes globalmente — incluindo aqueles em locais onde os requisitos de residência de dados e regulamentos locais podem afetar o uso da nuvem pública global — e para reduzir o tempo de análise e acelerar a tomada de decisões, com todo o fluxo de trabalho dados disponíveis em um só lugar.

Essa solução fornecerá aos operadores de energia interoperabilidade total, tornando seus dados acessíveis por qualquer aplicativo em seu ambiente de exploração para produção (E&P) por meio do padrão de dados comum OSDU para permitir o fácil compartilhamento de informações entre as equipes. Essa solução de dados é projetada para minimizar o tempo para transferências de dados entre aplicativos para entregar custos reduzidos, bem como permitir uma melhor tomada de decisão.

“À medida que cresce o ímpeto da OSDU Data Platform, estamos oferecendo a primeira solução de gerenciamento de dados corporativos em nuvem híbrida comercial do setor para alavancar seus recursos avançados para ajudar os clientes em todas as regiões a tomar decisões mais rápidas e otimizar a eficiência operacional”, disse Rajeev Sonthalia, presidente de digital e integração da Schlumberger. “Nossa solução foi desenvolvida para acelerar a digitalização para todos, permitindo que os dados sejam conectados e gerenciados em uma escala sem precedentes, capacitando IA e fluxos de trabalho de análise de dados que fornecem novos insights para os operadores para ajudar a impulsionar o aumento da produção, otimização de custos e melhor desempenho dos negócios.”

“Esta colaboração é uma virada de jogo para os operadores de energia para impulsionar maior desempenho e maior eficiência, agora permitindo fluxos de trabalho integrados e inovação usando IA. A solução de nuvem híbrida permite que os clientes mantenham a soberania de seus dados e também lhes dá opções de como eles escolhem alavancar a solução, com a liberdade de implantar em uma variedade de infraestruturas ou um provedor de nuvem regional”, disse Manish Chawla, diretor administrativo global de indústria, energia, recursos e fabricação da IBM. “Open Data for Industries no Cloud Pak for Data é uma das principais tecnologias que permite a implantação da solução OSDU para a Schlumberger.”

A colaboração se baseia no trabalho entre a Schlumberger e a IBM para alavancar a Red Hat OpenShift Container Platform para implantação do ambiente E&P cognitivo DELFI* em todas as regiões do mundo. A solução será oferecida pela Schlumberger; todos os serviços gerenciados e de transição serão fornecidos pela Schlumberger e pela IBM Services. A Schlumberger é uma parceira do ecossistema da IBM e, desde o anúncio inicial, as duas empresas fizeram avanços significativos para envolver os clientes em regiões de foco em todo o mundo, incluindo o Oriente Médio.

A Schlumberger (SLB: NYSE) é uma empresa de tecnologia que faz parceria com clientes para acessar energia. Nosso pessoal, representando mais de 160 nacionalidades, está fornecendo soluções digitais líderes e implementando tecnologias inovadoras para permitir desempenho e sustentabilidade para o setor de energia global. Com experiência em mais de 120 países, colaboramos para criar tecnologia que dá acesso à energia para o benefício de todos.

A Red Hat é o principal provedor mundial em soluções corporativas de software de código aberto, usando uma abordagem de atuação comunitária para entregar tecnologias confiáveis e de alto desempenho em Linux, nuvem híbrida, contêiner e Kubernetes. A Red Hat ajuda seus clientes a integrar aplicativos novos e atuais de TI, desenvolver aplicativos nativos na nuvem, padronizar nosso sistema operacional líder no setor e automatizar, proteger e gerenciar ambientes complexos. Os premiados suporte, treinamento e serviços de consultoria fazem da Red Hat uma parceira de confiança das empresas listadas na Fortune 500. Como parceira estratégica a prestadores de serviços de nuvem, integradores de sistema, fornecedores de aplicativos, clientes e comunidades de código aberto, a Red Hat pode ajudar as organizações a se preparar para o futuro digital.

A IBM combina tecnologia com experiência no setor para ajudar os clientes em Petróleo e Gás a reinventar digitalmente seus negócios, aumentando a resiliência e sustentabilidade. Avanços pioneiros na ciência de materiais, pela IBM Research, aceleram a transição energética. A ciência de dados e IA removem a incerteza da exploração. A gestão preditiva de ativos eleva o rendimento da produção. Insights sobre a cadeia de suprimentos e blockchain aumentam a confiança e a transparência pelo ecossistema downstream. Especialistas em experiência do cliente reformulam as conexões dos consumidores, na bomba de combustível ou na estação de carregamento elétrica. Por meio destas soluções, a IBM ajuda os clientes em Petróleo e Gás a emergir mais inteligentes. Para mais informações, acesse: https://www.ibm.com/industries/oil-gas

Este comunicado de imprensa contém “declarações prospectivas” segundo o significado atribuído pela legislação federal de valores mobiliários dos Estados Unidos, isto é, declarações sobre eventos futuros, e não sobre eventos passados. Geralmente, estas declarações contêm termos como “esperar”, “pode ser”, “poder”, “estimar”, “pretender”, “prever”, “irá”, “potencial”, “projetado” e outras palavras semelhantes. Declarações prospectivas lidam com problemas que são, em diversos graus, incertos, tais como previsões ou expectativas sobre a implantação ou benefícios antecipados de tecnologias digitais. Essas declarações estão sujeitas a incertezas, incluindo, mas não se limitando a, a incapacidade de reconhecer benefícios pretendidos de estratégias digitais, iniciativas ou parcerias; e outros riscos e incertezas detalhados em nossos mais recentes relatórios 10-K, 10-Q e 8-K apresentados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tais mudanças de desenvolvimento), ou caso as premissas subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem divergir materialmente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações aqui contidas são feitas somente na data deste comunicado, e a Schlumberger descarta qualquer intenção ou obrigação de atualizar publicamente ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outra razão.

