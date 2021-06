SoftServe élargit son partenariat technologique avec UNICEF Ukraine

LVIV, Ukraine--(BUSINESS WIRE)--SoftServe, autorité numérique et société de consultance, de premier plan, et UNICEF Ukraine prolongent leur partenariat stratégique jusqu’en 2023. SoftServe servira désormais de conseiller et de partenaire technologique sur les projets d’UNICEF Ukraine visant à atteindre les objectifs de développement durable pour les enfants. Les parties ont esquissé des opportunités de coopération dans le développement de logiciels et autres activités, destinés à soutenir les programmes de l’UNICEF en Ukraine, dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la protection de l’enfance, de la politique sociale, et de la communication pour le développement, entre autres.

Le partenariat entre SoftServe et UNICEF Ukraine a été instauré en avril 2020. À ce jour, les parties ont mis en œuvre de nombreuses initiatives, notamment une plateforme de collecte et d’analyse des statistiques COVID-19 en Ukraine, le lancement de la Plateforme nationale de volontariat, un portail Web dédié à la réforme du système de nutrition scolaire de l’Ukraine, une application de soins aux nourrissons, pour les jeunes parents, et un site Web de médecine factuelle. En 2021, SoftServe mettra également à jour le portail de vaccination à l’échelle nationale.

« Nous observons que la société ukrainienne se transforme rapidement avec de nouvelles demandes appelant de nouvelles solutions », a déclaré Lotta Sylwander, représentante de l’UNICEF en Ukraine. « C’est pourquoi l’UNICEF souhaite renforcer sa coopération avec des partenaires innovants comme SoftServe, qui peuvent offrir leur base de connaissances et créer des solutions technologiques pour les défis d’aujourd’hui. Assurer l’accès à des informations vérifiées et en temps opportun est la clé de nos activités de soutien destinées aux enfants, aux parents, aux jeunes et aux collectivités. Cela nous aide à entendre leur voix et leur permet de faire des choix éclairés concernant leur santé, leur nutrition, leur éducation et leur avenir en général. »

« Nous apprécions l’opportunité qui nous est donnée de soutenir les projets de l’UNICEF en Ukraine, car ils abordent systématiquement les problèmes sociaux de la protection de l’enfance », a confié pour sa part Yaroslav Lyubinets, cofondateur et président du conseil d’administration de SoftServe. « Ce qui importe pour nous, c’est le fait que l’objectif de ces initiatives, à savoir, permettre aux personnes talentueuses de changer le monde, s’inscrit parfaitement dans la mission de SoftServe. »

Les projets de partenariat sont mis en œuvre sous la forme d’initiatives pro bono ou bénévoles impliquant Open Tech, la plateforme de crowdsourcing caritatif, de SoftServe pour les contributions en temps et en compétences techniques.

À propos de SoftServe

SoftServe est une autorité du numérique qui conseille et fournit à l’avant-garde de la technologie. Nous révélons, transformons, accélérons, et optimisons la façon dont les entreprises et les sociétés de logiciels mènent leurs affaires. Grâce à nos compétences d’experts dans les secteurs de la santé, de la vente au détail, de l’énergie, des services financiers, des logiciels, et plus encore, nous mettons en œuvre des solutions de bout en bout pour fournir l’innovation, la qualité, et la vitesse auxquelles s’attendent les utilisateurs de nos clients.

SoftServe fournit une innovation ouverte : depuis la génération de nouvelles idées convaincantes, jusqu’au développement et à la mise en œuvre de produits et de services transformationnels. Notre travail et notre expérience client sont bâtis sur le principe d’une expérience empathique et axée sur l’humain, garantissant une continuité du concept jusqu’au lancement. Nous donnons aux entreprises et aux sociétés de logiciels les moyens de (ré)identifier la différenciation, d’accélérer le développement de solutions, et de rivaliser vigoureusement dans l’économie numérique d’aujourd’hui. Où que vous vous trouviez dans votre parcours.

Consultez notre site Web, notre blog, et nos pages LinkedIn, Facebook, et Twitter.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.