Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services étend son contrat avec TalkTalk

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services, un fournisseur de premier plan de solutions de la chaîne logistique mondiale, a annoncé aujourd’hui qu’ils avaient signé une prolongation de contrat sur cinq ans pour gérer la distribution et les retours des routeurs et des boîtiers décodeurs de TalkTalk. En tant que plus large réseau à haut débit dégroupé de Grande-Bretagne, TalkTalk couvre 96 % de la population et fournit ses services aux consommateurs, aux entreprises ainsi qu’aux revendeurs.

L’extension de contrat arrive à un moment stratégique, tandis que Ingram Micro et TalkTalk s’efforcent de répondre à une demande croissante de connectivité et de divertissements à la maison à travers des services de streaming. La nouvelle population de travailleurs à distance, conséquence de la pandémie mondiale, a renforcé l’intérêt pour l’extension des réseaux jusqu’à leur clientèle de 4,2 millions de personnes.

En vertu des conditions du contrat, Ingram Micro continuera de distribuer les décodeurs, les adaptateurs de ligne électrique et les routeurs de TalkTalk aux entreprises et aux particuliers. Outre la transmission des services logistiques, Ingram Micro gèrera les retours et la remise en état de ces appareils avec l’objectif de prolonger la durée de vie des produits pour réaliser des économies et réduire les déchets environnementaux. D’autres économies et avantages environnementaux seront également obtenus grâce à des automatisations supplémentaires qui seront bientôt mises en place dans l’établissement d’Ingram Micro près de Londres.

« TalkTalk s’engage à fournir à ses clients une connectivité fiable, et c’est une ambition qu’Ingram Micro a soutenue intégralement au cours des 14 dernières années, » a déclaré Daniel Norman, directeur de la chaîne logistique, TalkTalk. « S’il existe plusieurs fournisseurs 3PL sur le marché, Ingram Micro se démarque en fournissant des capacités de chaîne logistique complètes, y compris avec des services de réparation et de reconditionnement qui nous aident à prolonger le cycle de vie de nos produits et à maintenir nos marges. Finalement, ils vont bien au-delà de la simple fourniture des expéditions et des retours. »

« Notre relation avec TalkTalk démontre toute la puissance que peut offrir un partenariat 3PL. Nous unissons nos efforts pour répondre à des besoins en évolution, qu’il s’agisse de prendre en charge l’automatisation des services de distribution et la configuration des appareils associés, ou de la gestion des retours, des test et du reconditionnement de l’équipement chez le consommateur, ou encore de quelque chose de nouveau, » a déclaré Kevin Coleman, vice-président, Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services. « Nous offrons des capacités de chaîne logistique spécialisées aux entreprises dans la sphère technologique, y compris avec un site conçu pour assurer l’entretien des appareils mobiles, des accessoires, de l’Internet des Objets, des ordinateurs portables et plus encore. »

Outre ses services uniques pour les entreprises technologiques et les entreprises de télécommunication, Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services soutient un large éventail de secteurs verticaux de produits grâce à ses solutions de la chaîne logistique. Les quatre sites du Royaume-Uni proposent des services de logistique avancée, de logistique inverse, des services ITAD et un centre de contact dédié, et son réseau mondial comprend plus de 150 sites dans le monde.

