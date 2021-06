L’unité d’exploitation Firm Intelligence de Litera conclut un partenariat stratégique avec Wilson Allen

CHICAGO et NEWTOWN SQUARE, Pennsylvanie--(BUSINESS WIRE)--L’unité d’exploitation Firm Intelligence de Litera, développeur de la plateforme des données Foundation, et Wilson Allen, fournisseur de premier plan de logiciels, de services et de conseils pour aider les cabinets juridiques à gérer le cycle de vie complet de l’engagement des clients, ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un partenariat stratégique. Le partenariat formalise Wilson Allen en tant que partenaire de mise en œuvre technique pour la plateforme Foundation Firm Intelligence.

La plateforme Foundation Firm Intelligence brise les silos de données, en combinant les informations provenant de sources disparates tels que la gestion de la relation client (Client Relationship Management, CRM), temps et facturation, ressources humaines, conflits, et ressources externes, pour fournir une vue stratégique des clients des cabinets juridiques, y compris le travail qu’un cabinet a effectué pour un client, qui a effectué le travail, et tous les tiers impliqués.

En tant que partenaire de services Foundation, Wilson Allen aidera les entreprises à mettre en place la plateforme Firm Intelligence, en fournissant également des services connexes en conseils stratégiques, intégration et gestion des données, si nécessaire.

« Nous nous sommes entretenus avec plusieurs entreprises qui ont décidé de dépasser le stade CRM lorsqu’elles mettent en application des solutions destinées à mieux comprendre leurs relations client à travers le cycle de vie des clients et des dossiers. Firm intelligence entre dans le cadre d’une définition élargie de la stratégie de développement des affaires », a expliqué Michael Warren, vice-président et directeur du département Développement des affaires et Nouveaux clients chez Wilson Allen. « Aider ces entreprises à mettre en place Foundation est une activité qui convient à merveille à Wilson Allen, étant donné que nous conseillons depuis longtemps les cabinets juridiques quant à la manière de tirer parti de leurs systèmes et données pour acquérir un avantage compétitif. La branche d’activité de la société qui se consacre au développement des clients aide les entreprises en intervenant dans les domaines suivants: sélection des logiciels, stratégie en matière de données et migration des données, mise en œuvre des logiciels, formation à la technologie et gestion du changement.

« Nous constatons que les entreprises ont de plus en plus besoin de développer leurs activités et de bénéficier d’une expertise CRM tandis qu’elles s’efforcent de tirer parti de leur plateforme Firm Intelligence pour assurer une gestion stratégique des relations », a fait savoir Barry Solomon, vice-président de l’unité d’exploitation Firm Intelligence chez Litera. « Nous sommes ravis de travailler en partenariat avec Wilson Allen pour diriger ces projets Foundation. Michael Warren et son équipe vont mettre à contribution leur formidable expérience dans le domaine du développement des affaires et d’autres données des systèmes et processus requis pour donner de l’élan à la pratique juridique. »

À propos de l’unité d’exploitation Firm Intelligence de Litera

Litera est le principal fournisseur de logiciels destinés aux cabinets juridiques et aux organisations qui traitent un grand nombre de documents du monde entier, les aidant à répondre aux exigences des clients. Une partie de l’unité d’exploitation de Firm Intelligence, Foundation, permet aux grands cabinets juridiques de transformer leurs données disparates sur les clients, dossiers, personnes, parties, en des informations utilisables et exploitables. La plateforme de données Foundation comprend des applications intégrées pour la gestion de l’expérience, la localisation de l’expertise, et la gestion stratégique des relations, en exploitant les connaissances de l’entreprise pour remporter de nouvelles affaires, améliorer le service client, et obtenir des informations à la fois sur les activités et la pratique du droit.

https://www.litera.com/

À propos de Wilson Allen

Wilson Allen propose des logiciels, des services de conseils et des services techniques qui permettent aux cabinets juridiques et aux organisations de services professionnels d’améliorer le rendement des affaires. La société travaille en partenariat avec des prestataires de solutions en tête de l’industrie pour aider les entreprises à identifier et remporter plus d’affaires, gérer le risque, fournir des engagements rentables, et développer et mettre en œuvre les analyses de la performance pour permettre des opérations plus stratégiques et plus lucratives.

https://wilsonallen.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.