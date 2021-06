QCT, Radisys e Intel offrono una soluzione vRAN per il 5G

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Quanta Cloud Technology (QCT), un fornitore globale di soluzioni per data center, ha annunciato OmniRAN, la sua soluzione di rete di accesso radio virtualizzata (vRAN) sviluppata con i suoi partner a lungo termine, Intel e Radisys. La soluzione utilizza Intel FlexRAN, un'implementazione di riferimento delle funzioni di rete virtuale di accesso wireless abilitata al cloud, e il software Radisys Connect 5G RAN, un'architettura RAN disaggregata per promuovere 4G, 5G e IoT per costruire una vRAN cloud-native basata su processori Intel Xeon Scalable di terza generazione in esecuzione su server QCT EGX63IS-1U.

Per fornire servizi a bassa latenza e a basso consumo energetico con la flessibilità di aumentare o diminuire la capacità in base al volume delle richieste di traffico in tempo reale, l'acceleratore dedicato vRAN di Intel, ACC100, per l'accelerazione della correzione degli errori in avanti (FEC) è anche una parte essenziale della soluzione integrata. L'adattatore di rete ottimizzato 5G di Intel, nome in codice Westport Channel, è anche implementato per un'accurata sincronizzazione temporale senza la complessità aggiunta o le spese che derivano da un hardware di temporizzazione speciale. Questa combinazione validata su QCT EGX63IS-1U estende le capacità dell'unità distribuita (DU) per supportare scenari 5G multicella e multi-RRU, offrendo prestazioni affidabili per vari carichi di lavoro di rete.

Dato che gli operatori cercano sempre più modi per accelerare l'implementazione della rete 5G sfruttando soluzioni di architettura di riferimento disaggregate e aperte, OmniRAN basata su OpenRAN è progettata per minimizzare le sfide dello spiegamento dell'infrastruttura e massimizzare il valore della proprietà. OmniRAN è già stata implementata con successo in casi d'uso di produzione intelligente come l'AI di sicurezza per il controllo dell'ambiente, lo streaming ad alta risoluzione per il controllo della qualità, gli occhiali AR per la manutenzione e la riparazione e i veicoli guidati autonomi (AGV) per il trasporto di attrezzature. OmniRAN non solo fornisce prestazioni migliorate come una copertura più ampia e una maggiore mobilità, ma offre anche una gestione centralizzata nonché una maggiore scalabilità e flessibilità di distribuzione, ottenendo al contempo risparmi significativi sui costi.

"QCT lavora a stretto contatto con i suoi partner per garantire che i clienti siano sempre all'avanguardia", ha detto Mike Yang, presidente di QCT. "Incorporando le più recenti tecnologie e caratteristiche di Intel e Radisys, l'ultima soluzione vRAN di QCT migliora il capitale e le efficienze operative ottimizzando l'utilizzo delle risorse e rendendo possibile la gestione e l'orchestrazione definite dal software".

"Le reti aperte 5G sono il prossimo passo per i clienti di molti settori e Radisys, insieme ai nostri partner, sta fornendo soluzioni RAN aperte, disaggregate e virtualizzate per soddisfare le diverse richieste commerciali", ha detto Munish Chhabra, responsabile del Mobility Software and Services Business, Radisys. "Siamo entusiasti di alimentare la soluzione QCT vRAN attraverso il nostro stack software Release 16 Radisys 5G, primo sul mercato. La soluzione integrata permette agli operatori mobili e alle imprese di beneficiare di costi ridotti, migliori efficienze di rete e un time-to-market più rapido dei nuovi servizi che le API aperte e le architetture aperte offrono".

"Questa dimostrazione di Intel, QCT e Radisys è importante per accelerare una più ampia adozione del 5G", ha detto Cristina Rodriguez, Intel VP e GM del Data Center Group, Wireless Access Network Division. "Definendo l'architettura di riferimento FlexRAN e collaborando con i nostri Intel Network Builders, Intel sta espandendo il suo crescente portafoglio di tecnologia ed ecosistema per garantire interoperabilità, prestazioni migliorate e costi ridotti per i fornitori di servizi in tutto il mondo".

