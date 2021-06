Wejo s’associe à Microsoft, Palantir Technologies et Sompo Holdings pour transformer l’avenir des données de véhicules connectés

MANCHESTER, Angleterre--(BUSINESS WIRE)--À la suite de la conclusion de l’accord définitif concernant un rapprochement d’entreprises avec Virtuoso Acquisition Corp. (NASDAQ:VOSO) («Virtuoso») dans le cadre d’une transaction qui devrait être finalisée d’ici la fin de l’année, Wejo Limited («Wejo»), un chef de file mondial des données de véhicules connectés, a annoncé aujourd’hui son association avec les leaders du secteur Microsoft (NASDAQ: MSFT) («Microsoft»), Palantir (NYSE: PLTR) et Sompo Holdings (TYO: 8630) («Sompo») pour faire progresser, partout dans le monde, les applications de pointe liées aux données de véhicules connectés. En combinant leurs partenariats et leurs investissements stratégiques ces entreprises joueront un rôle essentiel s’agissant d’aider Wejo à concrétiser sa vision consistant à établir, en matière de données de véhicules connectés, une norme indépendante des fabricants, à créer des applications pour de multiples marchés, notamment ceux de l’automobile, de la ville intelligente, des flottes de véhicules, de l’assurance, de la mobilité, des paiements, etc., tout en rendant la vie plus enrichissante partout dans le monde.

La portée et la profondeur des données de Wejo associées à la puissance et à la confidentialité de Microsoft Azure

Wejo a conclu avec Microsoft un partenariat stratégique afin d’apporter au secteur commercial la puissance des données de véhicules connectés et d’enrichir le portefeuille d’informations et de mobilité de Wejo. Dans le cadre de cet accord, Wejo élaborera sa suite de solutions de données et d’informations sur la plateforme cloud de Microsoft Azure. En réunissant leurs forces, les deux parties libèreront la puissance que recèlent les données de véhicules connectés en offrant aux clients une plus grande valeur ajoutée, à grande échelle et dans de multiples secteurs, tout en faisant preuve d’un respect partagé et d’un engagement total à l’égard de la confidentialité et de la sécurité des données. Au-delà de ce partenariat, la vision à long terme des deux entreprises en ce qui concerne leur relation inclut la possibilité d’intégrer Wejo à la plateforme de données de Microsoft, y compris les magasins de données opérationnelles, les analyses, l’IA et l’apprentissage automatique, le partage de données, la gouvernance des données et la veille économique.

Chef de file de l’univers en pleine croissance des données de véhicules connectés, Wejo collecte chaque jour plus de 16 milliards de points de données et analyse en direct 48 milliards de trajets en temps quasi réel au sein d’un réseau de 11 millions de véhicules à partir d’une base de plus de 50 millions de véhicules connectés. À ce jour, Wejo a enregistré plus dix mille milliards de points de données issus de véhicules connectés. La gestion et l’analyse efficaces d’un tel volume de données complexes exigent l’expertise d’un partenaire de classe mondiale comme Microsoft, qui possède des dizaines d’années d’expérience de la fourniture de plateformes et de solutions technologiques de base pour le marché de l’automobile. Azure, sa plateforme cloud inégalée exploite et gère des données et des applications à grande échelle dans un environnement fiable et sécurisé.

«Potentiellement, les données de véhicules connectés peuvent induire une vaste transformation dans tous les secteurs, a déclaré Sanjay Ravi, directeur général, secteurs automobile, mobilité et transport chez Microsoft. La base de données étendue et croissante de Wejo fonctionnant maintenant sur Azure, nous pouvons aider ensemble les clients à prendre de meilleures décisions commerciales, à fournir des expériences client différenciées, à trouver de nouveaux flux de revenus et à favoriser les futures innovations.»

Ensemble, Wejo et Microsoft tiendront les promesses des données de véhicules connectés à l’égard de tous les secteurs. Les premières applications proposent des solutions pour le trafic et les assurances, les diagnostics à distance, les paiements intégrés, la publicité, la vente au détail et la logistique. En outre, les deux entreprises évaluent l’utilisation de Wejo pour les solutions cartographiques de Microsoft.

Wejo, Sompo et Palantir co-innovent pour transformer positivement l’univers de l’assurance, d’autres secteurs et la société dans son ensemble

Wejo a également conclu un partenariat avec l’assureur international Sompo Holdings et Palantir. Cette collaboration ouvre aux données de véhicules connectés des opportunités sur le marché japonais et accélèrera le développement des produits révolutionnaires de Wejo et leur expansion dans la région Asie-Pacifique. Sompo analysera les données de véhicules connectés de Wejo en utilisant Foundry, la plateforme Palantir.

Par le biais de leurs initiatives «Real Data Platform», Sompo et Palantir renforcent leurs contributions à la transformation numérique des entreprises japonaises. Leur nouveau partenariat avec Wejo place les trois entreprises dans une position unique en vue de transformer le secteur de l’assurance - et la société dans son ensemble - en proposant des pratiques et des résultats commerciaux digital-first et axés sur les données.

«Avec son équipe de direction visionnaire et ses puissantes technologies, Wejo occupe une position unique sur le marché en évolution rapide des véhicules connectés, déclare Shyam Sankar, directeur de l’exploitation de Palantir Technologies. La plateforme Foundry a soutenu la R&D axée sur les données, le service au client, l’alerte précoce, la gestion des risques et les autres flux de travail critiques pour ce secteur et pour d’autres domaines. Nous sommes impatients de collaborer avec Wejo et de consolider notre partenariat avec Sompo pour dynamiser ce travail essentiel.»

«Nos partenariats avec Wejo et Palantir présentent de nombreux avantages exceptionnels. Wejo augmente notre capacité d’exploiter les données aux fins de l’assurance et au-delà, depuis la co-création de nouveaux produits d’assurance pour les véhicules connectés à la résolution proactive des problèmes de mobilité auxquels sont confrontées des populations vieillissantes, a déclaré Koichi Narasaki, directeur de la numérisation chez Sompo Holdings. Et grâce à Palantir nous atteindrons plus vitre notre objectif de création d’un univers numérique pour la sécurité, la santé et le bien-être.»

Sompo et Wejo partagent la même volonté d’utiliser les données des véhicules connectés pour réduire les émissions et les accidents de la circulation tout en préparant l’avenir de la mobilité et des véhicules autonomes. Sompo commencera à travailler avec Wejo pour fournir de nouveaux services en Asie, en combinant la base de données de véhicules connectés sans égale de Wejo et l’expertise approfondie du marché de l’assurance de Sompo.

Microsoft et Sompo ajoutent un investissement combiné de 25 millions USD au financement PIPE pleinement garanti de Wejo qui s’élève à 125 millions USD

Wejo a également annoncé aujourd’hui que Microsoft et Sompo ont renforcé leurs partenariats en apportant un investissement combiné supplémentaire de 25 millions USD dans le cadre de l’investissement privé en capital public (PIPE) de la Société. Microsoft et Sompo rejoignent General Motors et Palantir Technologies en tant qu’investisseurs stratégiques PIPE, tandis que Wejo se prépare à entrer en Bourse par le biais d’un rapprochement d’entreprises avec Virtuoso Acquisition Corp. Grâce à ce dernier investissement, la Société dispose maintenant d’un financement PIPE pleinement alloué de 125 millions USD. En additionnant l’encaisse en fiducie et le financement PIPE, Wejo escompte que l’opération de rapprochement d’entreprises génèrera un produit brut de 355 millions USD, en partant du principe que les actionnaires publics de Virtuoso ne procèderont à aucun rachat.

«Wejo s’engage à devenir la référence universelle en termes de communications et de données pour tous les véhicules connectés, a déclaré Richard Barlow, fondateur et PDG de Wejo. Nos nouvelles relations avec Microsoft et Sompo, combinées à l’investissement supplémentaire qu'ils ont consenti, valident notre vision et nous apportent les ressources essentielles dont nous avons besoin pour continuer à dominer le marché et libérer des flux de valeur supplémentaires.»

Pour plus d’informations sur Wejo, visiter le site web de la Société à l’adresse: www.wejo.com.

À propos de Wejo

Wejo, un leader mondial dans le secteur des données pour véhicules connectés, révolutionne la manière dont nous vivons, travaillons et voyageons en transformant et en interprétant les données passées et en temps réel des véhicules. L’entreprise œuvre en faveur d’une mobilité plus intelligente en organisant des milliers de millions de points de données issues de plus de 11 millions de véhicules et d’environ 48 milliards de trajets effectués à travers le monde par différentes marques et modèles, puis en standardisant et en améliorant ces flux de données sur une grande échelle. Wejo collabore avec des entreprises et des organisations ayant une éthique et un esprit similaires aux siens pour transformer ces données en informations précieuses et utiles pour les consommateurs. En fournissant les données, les informations et les connaissances les plus exhaustives et les plus fiables, Wejo crée un monde plus intelligent, plus sûr et plus durable pour tous. Fondée en 2014, Wejo emploie plus de 200 personnes et possède des bureaux à Manchester (Royaume-Uni) et dans les régions du monde où l’entreprise a des activités. Pour plus d’informations, visiter le site: www.wejo.com.

Énoncés prospectifs.

Le présent communiqué contient des "énoncés prospectifs" au sens des dispositions de la "règle refuge" du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés prospectifs sont fournis exclusivement à titre indicatif et ne sont pas destinés à servir, pour aucun investisseur, de garantie, d'assurance, de prédiction, de déclaration factuelle ou de probabilité. Les résultats réels de Virtuoso Acquisition Corp ("Virtuoso") et de Wejo Limited, une société privée à responsabilité limitée régie par la législation anglaise et galloise et enregistrée sous le numéro 08813730 ("Wejo"), peuvent varier de leurs attentes, estimations et projections. Par conséquent, le lecteur est invité à ne pas interpréter ces énoncés prospectifs comme des prédictions d'événements futurs. Des termes tels que "s'attendre à, estimer, projeter, budgétiser, prévoir, anticiper, avoir l'intention, planifier, peut, va, pouvoir, pourrait, devrait, penser, prédire, potentiel, continuer", et des termes comparables (ou leur formulation à la négation) sont destinés à identifier les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs incluent notamment les attentes de Virtuoso et de Wejo quant à la performance future et aux impacts financiers anticipés de l'association d'entreprises proposée, à la satisfaction ou au non accomplissement des conditions de clôture de l'association d'entreprises proposée, et à la date de finalisation de l'association d'entreprises proposée.

Ces énoncés prospectifs comprennent d'importants risques et incertitudes susceptibles de provoquer un écart substantiel, et éventuellement défavorable, entre les résultats réels et ceux exprimés ou suggérés dans les énoncés prospectifs. La plupart de ces facteurs se trouvent en dehors du contrôle de Virtuoso et de Wejo, et sont difficiles à prédire. Parmi les facteurs susceptibles de provoquer un écart figurent, sans s'y limiter: (i) un événement, un changement ou d'autres circonstances qui pourraient entraîner la résiliation de l'accord et du plan de fusion ("Accord de fusion"); (ii) le résultat de toute poursuite juridique qui pourrait être entamée contre Virtuoso, Wejo Group Limited, une société de droit des Bermudes (la "Société") et/ou Wejo suite à l'annonce de l'Accord de fusion et des transactions envisagées ici; (iii) l'incapacité à concrétiser l'association d'entreprises proposée, notamment à cause de l'incapacité à obtenir l'approbation des actionnaires de Virtuoso, certaines approbations réglementaires, ou la satisfaction d'autres conditions de clôture dans l'Accord de fusion; (iv) tout événement, changement ou autre circonstance susceptible d'entraîner la résiliation de l'Accord de fusion ou d'empêcher la finalisation de la transaction; (v) l'impact de la COVID-19 sur l'activité de Wejo et/ou la capacité des parties à finaliser l'association d'entreprises proposée; (vi) l'incapacité à obtenir et conserver le référencement boursier des actions ordinaires de la Société au Nasdaq Stock Market suite au regroupement d'entreprises proposé; (vii) le risque que l'association d'entreprises proposée ne perturbe les opérations et les plans actuels en raison de l'annonce et de la finalisation du regroupement d'entreprises proposé; (viii) la capacité à identifier les avantages anticipés de l'association d'entreprises proposée, qui peut notamment être impacté par la concurrence, la capacité de Wejo à se développer et à gérer sa croissance de manière rentable, et à conserver ses employés clés; (ix) les coûts liés à l'association d'entreprises proposée; (x) les changements au niveau des lois et réglementations en vigueur; et (xi) la possibilité que Wejo, Virtuoso ou la Société soient impactées par d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels. La liste de facteurs ci-dessus n'est pas exhaustive. Des informations complémentaires sur ces facteurs et d'autres figurent dans les derniers dossiers déposés par Virtuoso auprès de la SEC et seront reprises dans le formulaire S-4 ("Formulaire S-4"), y compris la sollicitation de procurations/le prospectus qui devraient être déposés en rapport avec l'association d'entreprises proposée. Tous les énoncés prospectifs écrits et oraux relatifs à Virtuoso, Wejo ou la Société, les transactions décrites ici ou d'autres questions attribuables à Virtuoso, la Société ou toute autre personne agissant pour leur compte, sont expressément qualifiés dans leur intégralité par les mises en garde ci-dessus. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date où ils ont été formulés. Virtuoso, Wejo et la Société rejettent expressément toute obligation ou intention de publier publiquement des mises à jour ou révisions concernant les énoncés prospectifs contenus pour refléter un changement dans leurs attentes afférentes ou un changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels se basent les énoncés prospectifs, sauf dans les cas requis par la loi.

Aucune offre ni sollicitation.

Le présent communiqué n'est pas une déclaration de procuration ni une sollicitation de procurations, un consentement ou une autorisation à l'égard de valeurs mobilières ou à l'égard de l'association d'entreprises proposée et ne constituera pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des valeurs mobilières de Virtuoso, la Société ou Wejo. La vente de ces valeurs mobilières dans un état ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'accréditation en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de l'état ou de la juridiction en question. Aucune offre de valeurs mobilières ne peut être formulée en dehors d'un prospectus répondant aux exigences de la Section 10 du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, ou aux exemptions afférentes.

Informations importantes relatives à l'association d'entreprises proposée et où les trouver.

Dans le cadre du rapprochement d’entreprises proposé, une déclaration d’enregistrement sur Formulaire S-4 devrait être déposée par la Société auprès de la SEC. Le Formulaire S-4 comprendra des sollicitations de procurations préliminaires et définitives à distribuer aux porteurs d’actions ordinaires de Virtuoso dans le cadre de la sollicitation par Virtuoso de procurations pour le vote des actionnaires de Virtuoso sur le rapprochement d’entreprises proposé et sur d’autres sujets décrits dans le Formulaire S-4, ainsi qu’un prospectus de la Société relatif à l’offre de titres à émettre afin de finaliser le rapprochement d’entreprises. Virtuoso, Wejo et la Société conseillent vivement aux investisseurs, aux actionnaires et autres personnes intéressées de lire, lorsqu’il sera disponible, le Formulaire S-4, y compris la sollicitation de procurations/le prospectus mentionnés ci-dessus joints au Formulaire S-4, ainsi que les autres documents déposés auprès de la SEC concernant le rapprochement d’entreprises proposé, étant donné que ces documents contiendront des informations importantes à propos de Wejo, de Virtuoso et du rapprochement d’entreprises proposé. Ces personnes peuvent également lire le prospectus définitif de Virtuoso daté du 21 janvier 2021 (dossier SEC n° 333-251781), qui décrit les portefeuilles de titres détenus par les responsables et administrateurs de Virtuoso et leurs intérêts respectifs en tant que porteurs de titres dans la finalisation du rapprochement d’entreprises proposé. Une fois le Formulaire S-4 déposé et déclaré efficace, la sollicitation de procurations définitive/le prospectus seront envoyés aux actionnaires de Virtuoso à partir de la date d’enregistrement qui sera fixée pour le vote sur le rapprochement d’entreprises proposé. Les actionnaires pourront obtenir gratuitement des exemplaires de ces documents, dès qu’ils seront disponibles, sur le site de la SEC à l’adresse www.sec.gov, ou sur simple demande à: Virtuoso Acquisition Corp., 180 Post Road East, Westport, CT 06880, ou en composant le (203) 227-1978. Une fois disponibles, ces documents pourront également être obtenus gratuitement sur le site de la SEC à l’adresse (http://www.sec.gov).

L'INVESTISSEMENT DANS LES VALEURS MOBILIÈRES DÉCRITES ICI N'A PAS ÉTÉ APPROUVÉ OU DÉSAPPROUVÉ PAR LA SEC OU TOUT AUTRE ORGANE DE RÉGLEMENTATION. AUCUNE AUTORITÉ N'A PRONONCÉ NI AVALISÉ LES MÉRITES DE L'OFFRE NI LA PRÉCISION DES INFORMATIONS CONTENUES ICI. TOUTE REPRÉSENTATION DONNANT À ENTENDRE LE CONTRAIRE EST UNE INFRACTION CRIMINELLE.

Participants à la sollicitation.

Virtuoso, Wejo, la Société et leurs directeurs respectifs, responsables exécutifs et autres membres de leur direction et employés peuvent, en vertu de la réglementation de la SEC, être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations des actionnaires de Virtuoso en rapport avec l'association d'entreprises proposée. Les investisseurs et les porteurs de titres peuvent obtenir des informations plus détaillées concernant les noms, affiliations et intérêts des administrateurs et hauts dirigeants de Virtuoso dans le prospectus définitif de Virtuoso daté du 21 janvier 2021 (dossier SEC n° 333-251781), déposé à la SEC le 26 janvier 2021. Les informations relatives aux personnes susceptibles d'être considérées, conformément à la réglementation de la SEC, comme des participants à la sollicitation de procurations des actionnaires de Virtuoso en rapport avec l'association d'entreprises proposée figureront, une fois disponibles, dans la déclaration de procurations/le prospectus de l'association d'entreprises proposée. Les informations relatives aux intérêts des participants de Virtuoso et de Wejo à la sollicitation qui peuvent, dans certains cas, être différents des porteurs d'actions Virtuoso et de Wejo, figureront, une fois disponibles, dans la déclaration de procurations/le prospectus relatif à l'association d'entreprises proposée.

