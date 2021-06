Gecina accueille un café-restaurant inclusif Café Joyeux sur le 1 Madeleine à Paris

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC) a conclu un bail dérogatoire avec Café Joyeux pour installer un café-restaurant inclusif pour une durée de deux ans au pied de son immeuble parisien situé au 1 boulevard de la Madeleine. Ce concept de café-restaurant occupera un local de 430 m². L’ouverture au public est prévue à la rentrée 2021.

Grâce à ce nouvel emplacement, Café Joyeux pourra poursuivre le développement de son activité et permettre l’emploi de 15 nouveaux équipiers sur ce site.

Lancé en 2017, le concept des cafés-restaurants Café Joyeux est né de la volonté de changer le regard porté sur le handicap et de favoriser l’inclusion au cœur des villes et de nos vies. Aujourd'hui, la franchise emploie près de 50 équipiers en situation de handicap mental au sein de ses 5 enseignes.

« Nous sommes très heureux d’ouvrir les portes du 1 Madeleine au Café Joyeux et de faire découvrir au grand public ce concept original de café-restaurant inclusif. Grâce à cette initiative sociale et solidaire, nous poursuivons notre rôle d’acteur de la ville engagé pour favoriser l’insertion des personnes atteintes de handicaps dans la société, exprimant ainsi pleinement notre raison d’être : Faire partager des expériences humaines au cœur de nos lieux de vie durables », indique Méka Brunel, Directrice Générale de Gecina.

“L’installation prochaine d’un Café Joyeux au 1 boulevard de la Madeleine, une des plus belles adresses parisiennes, est une grande chance pour notre entreprise solidaire et pour la mission d’inclusion que nous portons. C’est grâce à la générosité de Gecina et de ses équipes qu’une quinzaine d’équipiers joyeux trouveront un emploi et un avenir professionnel durable qui changera leurs vies.

Cela prouve aussi qu’avec de l’audace et de la générosité, des entreprises leaders et performantes peuvent se mettre au service des plus fragiles, au cœur même de l’économie ordinaire. C’est bien ce que démontre ici Gecina, comme d’autres entreprises : avec les cafés joyeux, la solidarité sait trouver des lieux d’expression dans le système économique actuel et au travers d’un bon déjeuner et d’un délicieux café de spécialité », ajoute Yann Bucaille-Lanrezac, cofondateur de Café Joyeux.

