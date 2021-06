COEUR D’ALENE, Idaho & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--KORE Power, Inc., (“KORE Power” of “KORE”), de toonaangevende in de VS gevestigde ontwikkelaar van batterijceltechnologie voor de energieopslag en elektrisch vervoer, heeft aangekondigd dat het een strategisch partnerschap is aangegaan met Cleanhill Partners (“Cleanhill”), een private equity-onderneming die investeringen nastreeft in de energietransitiesector die bijdragen aan decarbonisatie. Cleanhill heeft in KORE Power geïnvesteerd als onderdeel van het strategische partnerschap.

Rakesh Wilson en Ash Upadhyaya, oprichters van Cleanhill, hebben zich bij KORE Power aangesloten als speciale adviseurs van oprichter en CEO Lindsay Gorrill. Als veteranen van de energiefinancierings- en investeringssector zullen Rakesh en Ash de strategie van KORE inzake groei en investeringsmogelijkheden begeleiden.

