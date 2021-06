iBASIS coopère avec SIPPIO en réponse à la demande croissante de solutions de communications unifiées dans le cloud

LEXINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--iBASIS, le leader des solutions de communications au service des opérateurs et des acteurs du numérique du monde entier, a annoncé une coopération avec SIPPIO, le plus grand fournisseur à l’échelle mondiale de services d'appels vocaux sécurisés basés sur Azure pour Microsoft Teams. Cette coopération permettra aux deux entreprises de répondre à la demande mondiale sans cesse grandissante de services de communications unifiées et de collaboration avec la numérotation cloud et la terminaison vocale internationale.

Les 145 millions d'utilisateurs actifs quotidiens de Microsoft Teams illustrent une orientation majeure vers l’ensemble des plateformes de communication basées sur le cloud. Selon un récent rapport de Synergy Group Research, « Microsoft est devenu le deuxième fournisseur mondial de solutions de communications unifiées en tant que service (UCaaS) ». Plus l'utilisation s'intensifie, plus la demande de services d'appels vocaux augmente de façon exponentielle.

iBASIS et SIPPIO répondent à cette demande grâce au développement des services de solutions cloud de numérotation et de terminaison vocale internationale d'iBASIS et à la plateforme de solution cloud de bout en bout entièrement automatisée de SIPPIO. Cela permet aux entreprises de fournir des services de communication et d’opérateurs de qualité supérieure tout en utilisant l'automatisation pour éviter les coûts, la complexité et le temps requis pour configurer un routage direct unique. Cela garantit à la fois une fiabilité et une redondance à l’échelle mondiale ainsi que les plus hauts niveaux de sécurité, de conformité et de confidentialité des données.

iBASIS fournit à SIPPIO une couverture plus large permettant d’atteindre diverses destinations difficiles d'accès à travers le monde. Le partenariat d'iBASIS avec China Telecom Europe , qui a permis à CTE d'utiliser iBASIS Carrier Voice for Teamwork ™ pour gagner instantanément du terrain et fournir aux multinationales européennes des capacités d'appel complètes pour leurs plateformes de collaboration, est un exemple récent des atouts que possède iBASIS pour répondre à la demande de certaines zones géographiques clés.

« SIPPIO est un acteur innovant sur le marché des solutions cloud permettant de développer de nouvelles capacités et opportunités de commercialisation pour un routage direct en tant que service basé sur le cloud et entièrement automatisé », déclare Edwin van Ierland, directeur commercial et directeur de l'exploitation chez iBASIS. « Ce partenariat démontre à quel point le portefeuille “Carrier Cloud Communications”, la portée mondiale, l’envergure et l’autonomie d'iBASIS sont essentiels aux exigences mondiales en matière de communications cloud. »

« Il s'agit là d'un moment crucial où l’exigence de positionner les appels vocaux au même niveau que les réunions en ligne est un moteur de marché important », ajoute Dawn-Marie Elder, COO chez SIPPIO. « Ce partenariat avec iBASIS étend l’empreinte mondiale de SIPPIO, et renforce sa capacité à fournir aux opérateurs des fonctions vocales de haut niveau et de la plus haute qualité ainsi qu’un délai de commercialisation plus rapide afin de pouvoir proposer ces solutions à leurs entreprises clientes. »

La solution iBASIS Carrier Voice for Teamwork s’intègre dans le portefeuille complet « Carrier Cloud Communications » d'iBASIS, qui comprend des solutions cloud de numérotation, des numéros internationaux, une terminaison vocale mondiale et une plateforme de communication en tant que service (CPaaS). L'offre d'API de classe opérateur d'iBASIS comprend une suite CPaaS complète pour répondre au besoin croissant et urgent d'outils et d'applications collaboratifs, notamment des solutions pour iBASIS Carrier Voice for Teamwork™, une authentification à deux facteurs, une assistance en direct et des services de centre d’appels.

SIPPIO permet aux partenaires de distribution et aux opérateurs de tirer profit de la demande pour les plateformes collaboratives à support vocal telles que Microsoft Teams. SIPPIO élargit les possibilités de clients potentiels pour les partenaires en minimisant la consommation de ressources de bout en bout, de sorte qu'il soit économiquement viable de considérer à la fois les petites entreprises et les entreprises du Fortune 500 comme groupes cibles.

À propos d’iBASIS

iBASIS est le leader des solutions de communications permettant aux opérateurs et aux acteurs du numérique du monde entier de réussir et de se transformer. Propulsé par Tofane Global, iBASIS est le premier spécialiste des communications indépendant, le troisième opérateur de communications vocales en gros au monde, l'un des trois principaux fournisseurs LTE-IPX avec plus de 700 destinations LTE et un fournisseur de communications cloud leader. iBASIS répond aujourd’hui aux besoins de plus de 1 000 clients évoluant dans 18 agences à travers le monde. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur iBASIS.com.

À propos de SIPPIO

SIPPIO, dont le siège est à Annapolis dans le Maryland, est le plus grand fournisseur de plateformes permettant des fonctions vocales dans Microsoft Teams. En tant que partenaire de co-vente privilégié, SIPPIO offre aux partenaires et aux opérateurs une solution Azure native de bout en bout entièrement automatisée. Disponible dans le monde entier avec des services gratuits et des services d'urgence, SIPPIO ne nécessite aucun code, configuration ou maintenance. SIPPIO active intégralement les fonctions d'appel en quelques minutes et s'adapte aux besoins des entreprises afin d’améliorer la communication et la collaboration et d'unifier l'expérience de travail moderne. Merci de consulter le site www.sippio.io pour de plus amples renseignements.

