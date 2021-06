TotalEnergies et Uber unissent leurs forces pour accélérer la transition vers la mobilité urbaine électrique

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) et Uber s’associent aujourd’hui pour accélérer la transition des chauffeurs VTC vers la mobilité électrique, au travers d’un accompagnement à la conversion de leur véhicule et d’un accès facilité aux bornes de recharge. Ce partenariat cible dans un premier temps la France, avec la possibilité de l’étendre à d’autres pays européens.

Uber s’est fixé comme objectif d’atteindre 50% de véhicules électriques disponibles sur sa plateforme française en 2025, qui compte actuellement 30 000 chauffeurs. De son côté, TotalEnergies est déjà fortement engagé dans les services et infrastructures de recharge dans les grandes agglomérations européennes et sur l’ensemble du territoire français, notamment à Paris.

TotalEnergies va donc fournir aux chauffeurs, utilisant l’application Uber et équipés de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, une carte émise par TotalEnergies leur donnant accès à la recharge de leurs véhicules dans des conditions préférentielles au sein du réseau de stations-service et dans l’ensemble du parc de bornes électriques opérés par TotalEnergies. Soit 20 000 points de recharge dans l’Hexagone d’ici à fin 2021 et plus de 75 000 à horizon 2025. En complément, TotalEnergies et Uber vont collaborer, sur la base des usages et trajets des chauffeurs Uber, pour déterminer de façon optimale les emplacements pouvant accueillir à terme de futurs hubs et sites de recharge.

Ces mêmes chauffeurs pourront également accéder au programme de fidélité « Club » de TotalEnergies et bénéficier gratuitement pendant un an de l’assistance Club TotalEnergies, intégrant différents services dont le dépannage pour leur véhicule électrique ou hybride rechargeable.

Les chauffeurs auront enfin un accès privilégié à une offre à domicile avec un accompagnement administratif gratuit, destinée à encourager l’installation d’une borne de recharge électrique, que ce soit en copropriété ou en maison individuelle.

« Nous nous réjouissons de cette collaboration afin d’accompagner les chauffeurs VTC -et au-delà leurs clients- dans leur transition vers une mobilité électrique plus abordable, plus sûre et accessible. Notre engagement est de leur fournir des services à la hauteur de leurs attentes, avec la garantie d’un maillage de recharge adéquat. Nous partageons avec Uber les mêmes ambitions d’atteindre la neutralité carbone et d’accompagner les villes dans la transformation de la mobilité et la réduction des émissions de carbone. » déclare Guillaume Larroque, Directeur général de TotalEnergies Marketing France.

« Ce partenariat avec la compagnie TotalEnergies est une pierre angulaire dans notre engagement à atteindre 50% de véhicules électriques à horizon 2025 et à accompagner les chauffeurs VTC dans la transition vers l’électrique. L’expertise de la Compagnie ainsi que le maillage territorial de son réseau de recharge vont permettre de lever une partie des freins que les chauffeurs peuvent rencontrer et leur permettre de transitionner vers l'électrique plus sereinement » déclare Laureline Serieys, General Manager d’Uber en France

Les infrastructures de recharge : premier frein à la transition vers l’électrique pour les chauffeurs

Le manque d’infrastructures de recharge est souvent cité par les chauffeurs VTC comme un obstacle important à la transition vers l’électrique. En Ile-de-France par exemple, les bornes de recharge se concentrent actuellement dans le centre de Paris et la première couronne, alors que seulement 12% des chauffeurs VTC utilisant l’application Uber vivent à Paris, contre 41% dans les départements de la deuxième couronne (77,78,91,95) et 22%, soit la majorité, en Seine-Saint-Denis (93).

Un chauffeur VTC parcourt en moyenne 250 kilomètres par jour. L’autonomie des voitures électriques permet aujourd’hui de couvrir cette distance quotidienne mais disposer d’un réseau de bornes de recharge efficace et accessible dans de bonnes conditions (localisation, temps de recharge, prix compétitifs) reste essentiel. Un chauffeur ne devrait jamais avoir à refuser une course par crainte de manquer de batterie.

____

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses 105 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, propre, fiable et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

A propos d’Uber

Uber est une entreprise de technologie, dont l’application pour smartphones met en relation des chauffeurs indépendants avec des passagers inscrits sur la plateforme, dans plus de 600 villes dans le monde. Aujourd’hui disponible en France dans 800 communes et 24 villes, l’application Uber permet à plus de 3 millions d’utilisateurs de se déplacer de manière fiable, sûre et économique. Elle est accessible 7j/7 et 24h/24.

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TotalEnergies SE ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TotalEnergies », « Compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs. Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.