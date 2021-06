DataSpark signe un accord historique avec le leader mondial des communications Ooredoo pour une solution avancée de planification de réseaux intelligente basée sur les données

SINGAPOUR--(BUSINESS WIRE)--DataSpark a signé un accord stratégique pluriannuel avec le groupe Ooredoo, un géant des communications, en vue d’automatiser et de standardiser les processus de planification de réseaux de tout le groupe, d’optimiser les dépenses d'investissement et d’offrir une expérience client supérieure.

Grâce à cet accord, DataSpark introduira son produit de planification de réseaux intelligente (PRI) de pointe pour contribuer à la mise en place d’une plateforme d’analyses avancée et d'une capacité de planification de réseaux dans l’ensemble des 10 sociétés opérationnelles du groupe Ooredoo à travers le monde.

La solution de PRI (également appelée CAPEX Optimizer dans certaines régions) permettra d'améliorer l'efficacité économique et opérationnelle pour les investissements dans le développement des réseaux du groupe Ooredoo, tout en garantissant que les besoins des clients en évolution rapide restent toujours au centre du processus de prise de décision.

Le produit utilise des méthodologies avancées d'apprentissage automatique pour prévoir et anticiper la capacité et le débit du réseau à l'avance, permettant à Ooredoo de diriger ses dépenses en capital d’une manière qui crée le plus de valeur pour le client final.

Shaowei Ying, chef de l'exploitation chez DataSpark, a affirmé que le partenariat témoigne de la capacité de DataSpark à fournir des solutions d'analyses basées sur les performances pour les opérateurs de télécommunications mondiaux.

« La solution de PRI permet aux sociétés opérationnelles d’Ooredoo d’avoir une approche automatisée, basée sur les données et centrée sur le client pour la planification des capacités de leurs réseaux radio. Elle tire profit des meilleures technologies dans le domaine, développées par DataSpark durant la dernière décennie pour traiter les données à grande échelle et extraire des connaissances granulaires permettant d’optimiser les décisions », a déclaré M. Ying. « Nous nous réjouissons de ce partenariat historique avec le groupe Ooredoo, qui représente un jalon significatif. DataSpark, qui fait partie de NCS NEXT, continuera d’étendre ses solutions d’analyses centrées sur les télécoms et de collaborer avec des clients dans le secteur des télécommunications dans le monde entier. »

L’application de la PRI pour les opérateurs télécoms est fondée sur plusieurs facteurs clés comme la planification de réseaux automatisée et rentable via l’expérience client, des mesures de réseau et des services et des analyses hiérarchisées pour aider à prendre des décisions judicieuses en matière d’investissement dans les réseaux.

Nigel Thomas Byrne, directeur des technologies et de l'information dans le groupe Ooredoo, a affirmé que le projet de la société avec DataSpark contribuerait à garantir la visibilité et la standardisation des activités de planification de réseaux dans l’ensemble du groupe Ooredoo. Cela aidera également à partager les pratiques exemplaires en matière de planification de réseaux dans l’ensemble du groupe et à renforcer davantage la culture de prise de décision fondée sur les données.

« Les connaissances et recommandations fournies grâce à la solution de PRI de DataSpark permettront une optimisation des coûts et nous permettront d’innover avec nos réseaux, améliorant au final l’expérience client », a précisé M. Byrne. « Notre mission d’offrir des services de qualité supérieure est fondée sur une planification des réseaux et une gestion des capacités très performantes, et les analyses avancées de la PRI nous aideront à prendre des décisions informées pour atteindre cet objectif. »

Les produits de DataSpark pour les données de mobilité sont conçus pour optimiser les solutions de réseaux de télécommunications pour la croissance des revenus et améliorer la satisfaction des clients. DataSpark fournit aux organisations des renseignements sur la mobilité pour aider à maximiser la valeur de leurs réseaux et économiser sur les dépenses en capital. Parmi les clients existants dans les télécommunications, on retrouve Singtel, Optus, Advanced Info Service et Globe Telecom.

À propos de DataSpark : DataSpark est un leader du traitement de vastes ensembles de données géospatiales et temporelles sur la mobilité pour livrer des renseignements sur les personnes et les lieux en utilisant les normes les plus strictes en matière de confidentialité des données. Comprendre comment les personnes se déplacent, où elles vont et ce qu’elles font permet aux organisations de prendre des décisions plus éclairées, depuis la planification des dépenses en capital jusqu’à la création de meilleures expériences client. DataSpark (connue sous le nom de DSpark en Australie) fait partie du groupe NCS et dispose de bureaux en Australie, à Singapour, aux Philippines et en Indonésie. Pour plus d'informations, visitez dsanalytics.com.

À propos de NCS : Membre du groupe Singtel, NCS est le plus important fournisseur de services d'informations, de communications et de technologies avec une présence dans la région Asie-Pacifique. NCS propose des solutions TIC et numériques de bout en bout pour aider les gouvernements et les entreprises à réaliser une valeur commerciale grâce à la transformation numérique et à l’utilisation innovante de la technologie. NCS investit dans les capacités NEXT numériques, cloud, plateforme et cyber, tout en renforçant continuellement ses offres principales d’applications, d’infrastructure et d’ingénierie. Pour plus d'informations, visitez ncs.com.sg.

À propos d’Ooredoo : Ooredoo est une entreprise de communications internationale de premier plan qui fournit des services gérés pour la téléphonie mobile, la téléphonie fixe, l’Internet haut débit et les entreprises, adaptés aux besoins des consommateurs et des entreprises sur les marchés du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et d’Asie du Sud-Est. Pour plus d'informations, visitez ooredoo.com.

