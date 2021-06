Le premier réseau mobile entièrement virtualisé au monde, de Rakuten Mobile, déploie les solutions de connectivité de Thales

PARIS LA DÉFENSE--(BUSINESS WIRE)--Thales joue un rôle clé dans le premier réseau mobile au monde virtualisé de bout en bout dans le Cloud1, exploité par Rakuten Mobile, Inc., un nouvel arrivant dynamique sur le marché japonais. Cet opérateur de réseau mobile, très agile, utilise la gamme complète de solutions Thales : eSIM, SIM et gestion à distance de la connectivité; pour permettre un enrôlement digital rapide de ses abonnés. Les nouveaux smartphones 4G et 5G de Rakuten Mobile vont également pouvoir profiter de la technologie eSIM de Thales.

En permettant l’activation via le Cloud de smartphones avec eSIM, Thales aide à l’amélioration du processus d’enrôlement des abonnés de Rakuten Mobile. La gestion à distance des abonnements tout au long de la durée de vie de l’appareil est tout aussi facile pour les utilisateurs. En plus de simplifier l’expérience client, cette stratégie, priorisant la flexibilité du digital, améliore l’efficacité opérationnelle de Rakuten Mobile.

Peu encombrante, l‘eSIM de Thales est particulièrement utile pour les terminaux 5G, qui nécessitent actuellement des antennes et batteries de plus grande taille, laissant moins de place à de nouvelles fonctionnalités. Rakuten Mobile utilise l’eSIM de Thales dans ses smartphones de dernière génération 4G et 5G: le Rakuten Mini, le Rakuten Hand et le Rakuten BIG compatible 5G.

En raison de ces avantages déjà reconnus, la GSMA prévoit 2,4 milliards2 de connexions de smartphones intégrant des eSIM dans le monde d’ici 2025. Cette même année, plus de 130 millions de connexions 5G sont attendues rien qu’au Japon.

« Rakuten Mobile a entrepris un parcours d’innovation en vue de créer une nouvelle génération de services mobiles basés sur le Cloud. Les solutions eSIM innovantes de Thales nous permettent d’offrir un processus d'intégration plus rapide et plus fluide à nos clients et de proposer une expérience utilisateur entièrement digitalisée; tout en restant simple et sécurisée. »

Tareq Amin, directeur délégué, vice-président exécutif et directeur de la technologie chez Rakuten Mobile

«Rakuten Mobile met le parcours client au cœur de sa stratégie, offrant à ses abonnées le confort et la flexibilité avant tout. Nous sommes ravis de constater que nos solutions de gestion d’eSIM aident Rakuten Mobile à améliorer son offre client, grâce à un enrôlement en ligne sécurisé et à la mise à disposition d'abonnements prêts à l'emploi. Cette nouvelle ère de la 5G, soutenue par les solutions eSIM de Thales, permet également d’envisager de nouveaux cas d’usage prometteurs pour l’Internet des Objets grand public. »

Emmanuel Unguran, vice-président directeur en charge des solutions de connectivité mobile chez Thales

1 L’architecture réseau (depuis le réseau d'accès radio jusqu’à la partie centrale) est entièrement virtualisée.

2 GSMA Intelligence – Juin 2021.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » (connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique) pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients (entreprises, organisations, États) dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l’humain au cœur des décisions.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 17 milliards d’euros.

