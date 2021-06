Skechers nommé Fournisseur officiel des chaussures des équipes de la Solheim Cup 2021

Skechers, Official Team Footwear Supplier of the 2021 Solheim Cup, reveals exclusive Skechers GO GOLF Elite 3™ and Skechers GO RUN Supersonic™ styles in United States and European team colors. (Photo: Business Wire)

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Pour la toute première fois, la société Skechers a été nommée fournisseur officiel de chaussures aux équipes européennes et américaines de la Solheim Cup pour le tournoi 2021. Le fabricant de chaussures, connu pour avoir développé des chaussures de golf primées portées par des athlètes d’élite dont Brooke Henderson, a conçu des styles Skechers GO GOLF Elite 3™ exclusifs dans des couleurs uniques pour les équipes américaines et européennes ; elles seront fournies aux golfeuses, et Skechers les fournira également aux caddys et au personnel de soutien lors de l'événement de septembre à l'Inverness Club de Toledo, dans l'Ohio.

« Avec le retour de la Solheim Cup aux États-Unis, c'est le moment idéal d'étendre notre partenariat avec cet événement historique de golf féminin », a déclaré Michael Greenberg, président de Skechers. « Après avoir chaussé certaines des meilleures golfeuses européennes lors des tournois de 2017 et de 2019, nous nous réjouissons également à l'idée de voir les joueuses américaines porter Skechers GO GOLF cette année. Cet événement est l'occasion idéale d'atteindre les fans des deux côtés de l'Atlantique et d'illustrer pourquoi les golfeurs, où qu'ils soient, apprécient la performance et le confort innovants des chaussures Skechers GO GOLF. »

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat précédent avec Skechers qui devient le Partenaire de chaussures officiel pour l'ensemble de la Solheim Cup 2021 », a ajouté Becky Newell, directrice de tournoi de la Solheim Cup. « Nous savons que le style, la performance et le confort offerts par Skechers sont un mariage parfait pour nos golfeuses et pour le personnel de soutien des deux côtés de la compétition. »

Catriona Mathews, capitaine de l'équipe européenne de la Solheim Cup, a confié pour sa part : « Pour ce qui est du jeu, Skechers GO GOLF s'exécute avec des chaussures assurant le confort dont les golfeuses ont besoin pendant les trois jours de compétition de la Solheim Cup. Je suis ravie que notre équipe s'associe à la marque pour la troisième fois. »

La capitaine de l'équipe américaine de la Solheim Cup, Pat Hurst, a ajouté : « Je sais que les joueuses européennes ont trouvé le succès en ayant Skechers de leur côté il y a deux ans, alors maintenant, dans ma première année en tant que capitaine avec Skechers de notre côté également, j'espère que nous allons ramener le trophée chez nous. »

Outre les paires de chaussures pour les golfeuses, le personnel de soutien et les responsables recevront les modèles de chaussures Skechers GO RUN Supersonic™ aux couleurs de l'équipe, et les caddys porteront une version imperméable spéciale. C'est la première fois que Skechers fournira des chaussures aux deux côtés après avoir sponsorisé l'équipe européenne précédemment en 2017 et en 2019. Connues pour leurs conceptions légères, stables et confortables de qualité supérieure, les chaussures Skechers GO GOLF se sont distinguées dans la catégorie golf aux côtés des collections de course, de marche et d'entraînement primées de la marque.

La liste de golfeurs et golfeuses d’élite portant Skechers GO GOLF en tournée comprend Brooke Henderson, Colin Montgomerie, et Billy Andrade. Les chaussures Skechers GO GOLF sont en vente dans des magasins de détail Skechers sélectionnés et sur skechers.com ainsi que chez des partenaires de détail sélectionnés, y compris des magasins golf pro spécialisés.

À propos de SKECHERS USA, Inc.

Skechers (NYSE : SKX), la société de technologie du confort basée en Californie du Sud, conçoit, développe et commercialise une gamme diversifiée de chaussures, de vêtements et d’accessoires de style de vie et de performance pour hommes, femmes et enfants. Les collections de la société sont disponibles aux États-Unis et dans plus de 170 pays et territoires à travers le monde, via des grands magasins et des boutiques spécialisées, et directement aux consommateurs dans plus de 3989 magasins de détail appartenant à la société et à des tiers, ainsi que sur ses sites Web de commerce électronique. La Société gère ses activités internationales via un réseau de distributeurs mondiaux, de partenaires de coentreprise situés en Asie, en Israël et au Mexique, et via des filiales en pleine propriété situées au Canada, au Japon, en Inde, en Europe et en Amérique latine. Pour plus d’informations, visitez about.skechers.com et suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok.

À propos de la Solheim Cup

La Solheim Cup allie la tradition et le prestige du jeu de golf avec la passion pour son pays et pour son continent. Cette compétition par match internationale biennale oppose les meilleures golfeuses américaines du Ladies Professional Golf Association (LPGA) Tour et les meilleures golfeuses européennes du Ladies European Tour (LET).

La Solheim Cup est nommée en l'honneur de Karsten et Louise Solheim, fondateurs de Karsten Manufacturing Corporation, qui fabrique le matériel de golf PING. En 1990, la famille Solheim, conjointement avec le LPGA et le LET, a développé le concept et est devenue le sponsor en titre de la Solheim Cup. Aujourd'hui, les partenaires internationaux de la Solheim Cup sont PING, Rolex et Marathon Petroleum.

L'événement biennal est devenu l'événement le plus prestigieux d'équipes de golf professionnel féminin international. La Solheim Cup 2021 se déroulera à l'Inverness Club de Toledo, dans l'Ohio, entre le 4 et le 6 septembre. En 2019, l'Équipe européenne s'est imposée sur le score 14 ½ à 13 ½, une victoire qui s'est jouée au dernier putt. L'Équipe des États-Unis se rendra dans l'Ohio menant l'Équipe d’Europe 10 victoires à 6 dans la compétition de la Solheim Cup.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.SolheimCupUSA.com.

Le présent communiqué contient des déclarations prévisionnelles formulées en conformité aux dispositions de la règle refuge de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933, telle qu’amendée, et de la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle qu’amendée. Ces déclarations prévisionnelles portent notamment, sans limitation, sur la croissance nationale et internationale future de Skechers, ses résultats financiers et ses opérations, y compris son chiffre d’affaires et son bénéfice nets prévus, son développement de nouveaux produits, la demande future pour ses produits, ses projets d'expansion nationale et internationale, l’ouverture de nouveaux magasins et ses dépenses supplémentaires, ainsi que sur ses initiatives de publicité et de marketing. Les déclarations prévisionnelles peuvent être identifiées par l’utilisation de formules de nature prévisionnelle incluant des mots tels que « croire », « anticiper », « prévoir », « estimer », « avoir l’intention de », « planifier », « projeter », « sera », « se poursuivra », « aura pour résultat », « pourrait », « peut », « serait possible » ou toute variation de ces mots ayant des significations similaires. Lesdites déclarations sont soumises à des risques et à des incertitudes qui peuvent entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux prévus dans les déclarations prévisionnelles. Les facteurs pouvant causer de telles différences, ou y contribuer, incluent la perturbation des activités et des opérations en raison de la pandémie de COVID-19 ; les conditions économiques, politiques et commerciales internationales, y compris les marchés difficiles de la consommation au détail aux États-Unis ; le maintien, la gestion et la prévision des coûts et des niveaux de stock adéquats ; la perte de clients majeurs ; toute diminution de la demande de la part des détaillants du secteur et l’annulation d’engagements de commandes en raison du manque de popularité de certains modèles et/ ou de certaines catégories de produits ; le maintien de l’image de marque et la concurrence intense parmi les vendeurs de chaussures pour les consommateurs, notamment sur le marché hautement concurrentiel des chaussures de sport ; l’anticipation, l’identification, l’interprétation ou la prévision des changements dans les tendances de la mode, dans la demande de produits de la part du consommateur et les divers facteurs de marché décrits plus haut ; les niveaux de ventes durant les saisons de vente du printemps, de la rentrée des classes et des fêtes ; ainsi que d’autres facteurs référencés ou incorporés par référence dans le rapport annuel de Skechers, sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, et dans son rapport trimestriel sur formulaire 10-Q pour les trois mois clos le 31 mars 2021. Plus précisément, la pandémie de COVID-19 a eu et continue d’avoir un impact significatif sur les activités, les conditions financières, les flux de trésorerie et les résultats d’exploitation de Skechers. Les déclarations prévisionnelles concernant la pandémie de COVID-19 incluent, sans s’y limiter, les plans mis en place par Skechers pour répondre à cette pandémie. À l’heure actuelle, il y a une incertitude importante concernant la pandémie de COVID-19, y compris, sans s’y limiter, en ce qui concerne : (i) la durée et l’étendue de l’impact de la pandémie ; (ii) les réponses gouvernementales à la pandémie, y compris la manière dont ces réponses pourraient avoir un impact sur les activités et les opérations de Skechers, dont les activités de ses usines, ainsi que sur les opérations d’autres partenaires commerciaux ; (iii) l’efficacité des mesures prises par Skechers en réponse à ces risques, et ; (vi) la capacité de Skechers à ajuster efficacement et en temps opportun ses plans en fonction de l’évolution rapide de l’environnement commercial et économique. Compte tenu de ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque associés à la pandémie de COVID-19, la nature dynamique des circonstances signifie que ce qui est indiqué dans le présent communiqué de presse pourrait changer à tout moment et, par conséquent, que les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux envisagés par de telles déclarations prévisionnelles. Les risques inclus ici ne sont pas exhaustifs. Skechers exerce ses activités dans un environnement très concurrentiel qui évolue très rapidement. De nouveaux risques émergent de temps à autre et il est impossible pour nous de prévoir tous lesdits facteurs, comme il nous est impossible d’évaluer l’impact de tels facteurs de risque sur nos propres affaires, ni à quel point un facteur quelconque, ou une combinaison de facteurs, pourraient causer un décalage notable entre les résultats réels et ceux contenus dans une déclaration prévisionnelle quelconque. Étant donné ces risques et ces incertitudes, le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure à des déclarations prévisionnelles en tant que prédiction de résultats réels. Les résultats signalés dans les rapports ne doivent pas, en outre, être considérés comme une indication de la performance future.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.