Auth0 expande rede global de parceiros na América Latina com CLM

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Auth0, a plataforma de identidade moderna, anunciou hoje uma parceria com a CLM, uma distribuidora de valor agregado especializada em infraestrutura avançada de data center e segurança cibernética. CLM é o primeiro parceiro de distribuição do Auth0 na América Latina (LATAM) e estende o alcance do Auth0 no Brasil, Colômbia, Equador e Peru para fornecer aos parceiros locais e seus clientes uma solução de gerenciamento de identidade extensível e confiável.

A CLM opera na América Latina e é especializada na criação de oportunidades em todo o ecossistema de canais, educando seus clientes sobre as melhores soluções, como Auth0, para resolver suas necessidades de gerenciamento de identidade de cliente. A adição da América Latina, indica a demanda por soluções de gerenciamento de identidade baseadas em nuvem que equilibram segurança e experiência do cliente.

O início da COVID-19 acelerou a transição para o mundo digital. Oferecer uma experiência on-line segura e sem atrito ao cliente começa com uma solução de Gerenciamento de identidade e acesso do cliente (CIAM) Customer Identity and Access Management (CIAM) que permite às empresas capturar, converter e reter clientes e impulsionar o crescimento dos negócios. Uma pesquisa recente da PwC recent PwC survey descobriu que aproximadamente metade dos consumidores (49%) na América Latina dizem que abandonarão uma marca que amam após apenas uma experiência ruim.

“As empresas não podem prever exatamente o que seus negócios e clientes precisarão no futuro, especialmente em resposta ao ambiente digital em rápida mudança de hoje. Com a identidade no centro da segurança e de qualquer processo de transformação, uma solução de identidade adaptável e modular que suporte a amplitude de todas as necessidades de identidade é essencial”, disse Gabriel Camargo, diretor de produto da CLM. “Auth0 é um provedor de gerenciamento de identidade confiável e uma adição natural ao nosso portfólio de fornecedores inovadores.”

Juntos, Auth0 e CLM estão apoiando grandes empresas na América Latina - incluindo AK Networks e XP Inc.— para atender a seus objetivos de gerenciamento de identidade e segurança em evolução.

“Estamos honrados em receber CLM em nosso Programa de Parceiros e unir forças para oferecer oportunidades de crescimento para clientes no Brasil e em toda a LATAM”, disse Ghazi Masood, vice-presidente sênior para as Américas da Auth0. “A adição do Auth0 ao portfólio de cibersegurança do CLM significa que os parceiros e seus clientes agora têm um conjunto de blocos de construção extensíveis para resolver qualquer caso de uso de identidade sem ter que se comprometer entre conveniência, privacidade ou segurança - permitindo-lhes inovar e lançar produtos e serviços mais rápido."

O Auth0, recentemente adquirido pela Okta Auth0, recently acquired by Okta fornece uma plataforma de identidade moderna que ajuda as organizações a atender às necessidades de segurança, privacidade e conveniência de seus usuários. Visite Auth0 identity OS para saber mais.

Sobre Auth0

A moderna abordagem da Auth0 para identidade permite que organizações forneçam acesso seguro a qualquer aplicativo, para qualquer usuário. A plataforma Auth0 é um sistema operacional de identidade altamente personalizável que é tão simples como as equipes de desenvolvimento desejam e tão flexível como elas precisam. Protegendo bilhões de transações de login a cada mês, a Auth0 entrega conveniência, privacidade e segurança para que os clientes possam focar na inovação. Para obter outras informações, acesse https://auth0.com.

