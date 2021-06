DataSpark assina acordo histórico com a líder global de comunicações Ooredoo para solução avançada de planejamento de rede inteligente (SNP) orientada por dados

SINGAPURA--(BUSINESS WIRE)--DataSpark assinou um acordo estratégico de vários anos com a gigante de comunicações, Ooredoo Group, para automatizar e padronizar seus processos de planejamento de rede em todo o grupo, otimizar gastos de capital e proporcionar uma experiência superior ao cliente.

O acordo possibilitará que o DataSpark apresente seu produto de planeamento de rede inteligente (SNP, Smart Network Planning) de última geração para ajudar a estabelecer uma plataforma analítica avançada e capacidade de planejamento de rede em todas as 10 empresas operacionais do Ooredoo Group em todo o mundo.

A solução SNP (também conhecida como Otimizador CAPEX em algumas regiões) fornecerá eficiência operacional e de custo para os investimentos de expansão de rede do Ooredoo Group, assegurando que as necessidades dos clientes em rápida evolução sejam sempre mantidas no centro da tomada de decisão.

O produto utiliza metodologias avançadas de aprendizagem de máquinas para prever e antecipar a capacidade e o rendimento da rede antes do tempo, permitindo à Ooredoo direcionar seus gastos de capital de forma a criar o maior valor para o cliente final.

Shaowei Ying, diretor de operações da DataSpark, disse que a parceria é um testemunho da capacidade da DataSpark de fornecer soluções analíticas orientadas ao desempenho para provedores globais de telecomunicações.

“A solução SNP permite que as empresas operacionais da Ooredoo tenham uma abordagem automatizada, orientada a dados e centrada no cliente para o planejamento da capacidade de suas redes de rádio. Utiliza as melhores tecnologias da categoria que a DataSpark desenvolveu na última década para processar dados em escala e extrair percepções granulares para otimização de decisões", disse Ying. "Recebemos com satisfação esta parceria histórica com o Ooredoo Group, que representa um marco significativo. DataSpark, como parte da NCS NEXT, continuará expandindo as soluções analíticas centradas nas telecomunicações e colaborará com os clientes de telecomunicações em todo o mundo”.

A aplicação da solução SNP para empresas de telecomunicações baseia-se em vários fatores-chave, incluindo planejamento de rede automatizado e econômico através da experiência do cliente, serviços e métricas de rede, e análises em camadas para informar decisões precisas de investimento na rede.

Nigel Thomas Byrne, diretor de tecnologia e informação do Ooredoo Group, disse que o empreendimento da empresa com a DataSpark ajudará a garantir visibilidade e padronização nas atividades de planejamento de rede em todo o Ooredoo Group. Isso também ajudará a compartilhar as melhores práticas de planejamento de rede em todo o grupo e fortalecerá ainda mais a cultura da tomada de decisões baseada em dados.

“Os conhecimentos e recomendações obtidos através da solução SNP da DataSpark proporcionarão uma otimização de custos e nos permitirão inovar com nossas redes, melhorando, em última instância, a experiência do cliente", disse Byrne. "Nossa missão de oferecer um serviço superior é baseada em planejamento de rede de alto desempenho e gestão de capacidade, e a análise avançada da SNP nos ajudará a tomar decisões informadas para atingir este objetivo”.

Os produtos de dados de mobilidade da DataSpark foram projetados para otimizar as soluções de rede de telecomunicações para o crescimento da receita e melhorar a satisfação do cliente. A DataSpark capacita as organizações com inteligência de mobilidade para ajudar a maximizar o valor de suas redes e economizar em gastos de investimento de capital. Os clientes de telecomunicações existentes incluem Singtel, Optus, Advanced Info Service e Globe Telecom.

Sobre a DataSpark: DataSpark é líder no processamento de grandes dados de mobilidade temporal geoespacial para fornecer informações sobre pessoas e lugares utilizando os mais elevados padrões de privacidade de dados. Compreender como as pessoas se deslocam, para onde vão e o que fazem permite às organizações tomar decisões mais informadas, desde o planejamento de gastos de capital até a criação de melhores experiências para os clientes. DataSpark (conhecida como DSpark na Austrália) faz parte do Grupo NCS com escritórios na Austrália, Singapura, Filipinas e Indonésia. Para mais informações, acesse dsanalytics.com.

Sobre a NCS: a NCS é membro do Grupo Singtel e a principal provedora de serviços de tecnologia, informação e comunicação (information, communications and technology, ICT) com presença na região Ásia-Pacífico. A NCS fornece soluções TIC e digitais de ponta a ponta para ajudar governos e empresas a obter valor comercial através da transformação digital e do uso inovador da tecnologia. A NCS investe nas capacidades NEXT de digital, nuvem, plataforma e cibernética enquanto fortalece continuamente suas principais ofertas de aplicativos, infraestrutura e engenharia. Para mais informações, acesse ncs.com.sg.

Sobre a Ooredoo: a Ooredoo é uma empresa líder internacional de comunicações que oferece serviços móveis, fixos, Internet de banda larga e gerenciados por empresas, adaptados às necessidades dos consumidores e empresas nos mercados do Oriente Médio, Norte da África e Sudeste Asiático. Para mais informações, acesse ooredoo.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.