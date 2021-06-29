國際航空運輸協會改由Rimini Street為其SAP應用程式提供綜合支援和應用程式管理服務，以加強營運延展性

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品領先的協力廠商支援服務提供者和Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，國際航空運輸協會(IATA)的SAP ECC 6.0和Business Objects應用程式已改用Rimini Street支援和應用程式管理服務(AMS)。國際航空運輸協會總部位於加拿大蒙特婁，是一家領先的商業航空貿易協會。商業航空業深受新冠疫情影響，國際航空運輸協會因此制定了策略性的商業決策來因應這場危機，包括透過外包其IT服務交付的關鍵要素來降低營運成本。改用Rimini Street服務之後，該組織如今可以從統一的支援解決方案中受惠。該解決方案整合了應用程式支援和管理服務，讓國際航空運輸協會能夠在疫情後的恢復過程中滿足業務需求。

滿足國際航空運輸協會獨特的SAP應用程式支援需求，以實現快速擴張

國際航空運輸協會總部設在蒙特婁，行政辦公室設在瑞士日內瓦，是一家商業航空公司貿易協會，代表了全球82%的航空運輸量，透過其IT部門管理商業航空業的財務和支援系統。由於航空運輸業面臨著經濟危機，IATA的SAP支援部門受到了嚴重的影響。該協會很清楚，隨著行業開始從疫情中走出來，經濟環境正在不斷變化，並且航空運輸隨時可能恢復，這就要求IT系統具有強大的靈活性和擴展性。在從最近的Gartner報告1中瞭解到市場的成長後，國際航空運輸協會開始研究協力廠商支援服務方案。他們選擇利用Rimini Street的統一支援解決方案來加強對其SAP系統的支援和管理，以便在商業航空市場恢復後，業務持續加速時，公司能夠從持續改進中受惠並減少潛在風險。Rimini Street還透過可改善IT服務交付的獨特服務目錄得以捕獲和滿足國際航空運輸協會的業務需求。國際航空運輸協會還將從那些透過預防性維護和主動解決問題來提高系統效能而設計的服務中受惠。

國際航空運輸協會IT總監兼資訊長Pascal Buchner表示：「從一開始，我們就確定我們只能與值得信賴的支援供應商合作以限制風險，而Gartner的報告很明確：Rimini Street是協力廠商支援服務領域的市場領導者。Rimini Street憑藉其聲譽在競爭中脫穎而出，能夠提供我們希望加強的SAP軟體支援和應用程式管理服務。」

簡化的營運模式將不確定性轉化為可預測性

Rimini Street提供統一的支援解決方案，並將SAP支援和應用程式管理服務獨特組合。自從改換至Rimini Street以來，國際航空運輸協會已經減少IT積壓，不斷地從更透明的營運和敏捷的系統增強交付模式中獲益。

Buchner繼續道：「從與Rimini Street合作開始，我們就看到了我們SAP應用程式支援和管理方面立竿見影的改進。導入過程快速且順暢，我們現在對我們的支援票證和儀表板有了更清晰的瞭解。我們的內部SAP團隊對於Rimini Street的支援品質一直給予積極評價。我們不後悔自己的外包選擇，恰恰相反，我們覺得我們可以向內部利害關係人提供比以前更多的價值。」

Rimini Street集團副總裁兼歐洲、中東和非洲業務區總經理Emmanuelle Hose表示：「Rimini Street很高興能夠透過改善營運生產率的統一支援服務來幫助國際航空運輸協會充分發揮SAP應用程式的價值。國際航空運輸協會現在可以找到更多的營運資金，將他們的預算和IT資源集中在可以幫助其會員度過當前經濟危機的策略措施上。為了幫助他們的組織為未來的擴張做好更充分的準備，國際航空運輸協會像全球4,000多家組織一樣，已經改用Rimini Street支援服務，以因應近期的預算挑戰，同時在服務交付方面提升敏捷性和降低風險。」

註冊加入國際航空運輸協會和Rimini Street的客戶爐邊談話活動。此次爐邊談話的主題為透過AMS改善SAP服務支援的三大方法，將於英國夏令時間6月29日（週二）上午11點舉行。

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家羅素2000 (Russell 2000®)指數成分公司，是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。截至目前，已有來自各行各業的超過4,000家全球性組織、財星500大公司、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用程式企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，在Twitter上關注@riministreet，在Facebook和LinkedIn上掌握Rimini Street的最新動態。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞彙：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似詞彙、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於關於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長計畫的期望以及我們對此類計畫的投資的陳述。這些陳述是根據各種假設和管理階層當前的期望，並非對實際業績的預測，也不是對歷史事實的陳述。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於， 新冠肺炎疫情的持續時間和疫情對我們業務的營運和財務影響及相關的經濟影響，以及政府當局、客戶或其他方面為防範新冠肺炎疫情所採取的措施；擾亂我們的業務、我們現有或潛在客戶業務的災難性事件，Rimini Street營運業務環境的變化，包括通膨和利率以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；待決訴訟或政府調查或任何新訴訟的不利進展；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求；我們發行在外的13.00% A輪優先股的條款和影響；我們保持一個有效的系統對財報進行內部控制的能力以及我們糾正在內部控制中所找出的材料弱點的能力，包括與會計處理我們的權證有關的內部控制；稅收、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；客戶採用我們最近推出產品和服務的情況，包括我們的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及針對Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 產品的服務以及我們預計將於近期推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI股本證券長期價值存在不確定性；以及Rimini Street將於2021年3月3日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」項下所討論的風險，Rimini Street呈報的Form 10-K未來年報、Form 10-Q季報、Form 8-K當前報告，以及Rimini Street向美國證券交易委員會提交的其他文件不時更新的風險。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

© 2021 Rimini Street, Inc.版權所有。Rimini Street是Rimini Street, Inc.在美國和其他國家的註冊商標，Rimini Street、Rimini Street標誌和兩者之間的任意組合以及其他含有TM標記的標誌均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標仍是其各自所有者的財產。除非另行說明，Rimini Street與此類商標所有者或本新聞稿中所提到的其他公司沒有任何從屬、代言或結盟關係。

1 Gartner，《2020年預測：商談軟體和雲端合約，以管理市場成長並降低傳統成本》(Predicts 2020: Negotiate Software and Cloud Contracts to Manage Marketplace Growth and Reduce Legacy Costs)，Jo Liversidge、Frances Karamouzis等，2019年12月18日。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。