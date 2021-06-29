国际航空运输协会改由Rimini Street为其SAP应用提供综合支持和应用管理服务，以加强运营可扩展性

拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品领先的第三方支持服务提供商和Salesforce合作伙伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，国际航空运输协会(IATA)的SAP ECC 6.0和Business Objects应用已改用Rimini Street支持和应用管理服务(AMS)。国际航空运输协会总部位于加拿大蒙特利尔，是一家领先的商业航空贸易协会。商业航空业深受新冠疫情影响，国际航空运输协会因此制定了战略性的商业决策来应对这场危机，包括通过外包其IT服务交付的关键要素来降低运营成本。改用Rimini Street服务之后，该组织如今可以从统一的支持解决方案中受益。该解决方案整合了应用支持和管理服务，让国际航空运输协会能够在疫情后的恢复过程中满足业务需求。

满足国际航空运输协会独特的SAP应用支持需求，以实现快速扩张

国际航空运输协会总部设在蒙特利尔，行政办公室设在瑞士日内瓦，是一家商业航空公司贸易协会，代表了全球82%的航空运输量，通过其IT部门管理商业航空业的财务和支持系统。由于航空运输业面临着经济危机，IATA的SAP支持部门受到了严重的影响。该协会很清楚，随着行业开始从疫情中走出来，经济环境正在不断变化，并且航空运输随时可能恢复，这就要求IT系统具有强大的灵活性和扩展性。在从最近的Gartner报告1中了解到市场的增长后，国际航空运输协会开始研究第三方支持服务方案。他们选择利用Rimini Street的统一支持解决方案来加强对其SAP系统的支持和管理，以便在商业航空市场恢复后，业务持续加速时，公司能够从持续改进中受益并减少潜在风险。Rimini Street还通过可改善IT服务交付的独特服务目录得以捕获和满足国际航空运输协会的业务需求。国际航空运输协会还将从那些通过预防性维护和主动解决问题来提高系统性能而设计的服务中受益。

国际航空运输协会IT总监兼首席信息官Pascal Buchner表示：“ 从一开始，我们就确定我们只能与值得信赖的支持供应商合作以限制风险，而Gartner的报告很明确：Rimini Street是第三方支持服务领域的市场领导者。Rimini Street凭借其声誉在竞争中脱颖而出，能够提供我们希望加强的SAP软件支持和应用管理服务。”

简化的运营模式将不确定性转化为可预测性

Rimini Street提供统一的支持解决方案，并将SAP支持和应用管理服务独特组合。自从改换至Rimini Street以来，国际航空运输协会已经减少IT积压，不断地从更透明的运营和敏捷的系统增强交付模式中获益。

Buchner继续道：“ 从与Rimini Street合作开始，我们就看到了我们SAP应用支持和管理方面立竿见影的改进。导入过程快速且无缝，我们现在对我们的支持票证和仪表板有了更清晰的了解。我们的内部SAP团队对于Rimini Street的支持质量一直给予积极评价。我们不后悔自己的外包选择，恰恰相反，我们觉得我们可以向内部利益相关者提供比以前更多的价值。”

Rimini Street集团副总裁兼欧洲、中东和非洲业务区总经理Emmanuelle Hose表示：“ Rimini Street很高兴能够通过改善运营生产率的统一支持服务来帮助国际航空运输协会充分发挥SAP应用的价值。国际航空运输协会现在可以找到更多的营运资金，将他们的预算和IT资源集中在可以帮助其成员度过当前经济危机的战略举措上。为了帮助他们的组织为未来的扩张做好更充分的准备，国际航空运输协会像全球4,000多家组织一样，已经改用Rimini Street支持服务，以应对近期的预算挑战，同时在服务交付方面提升敏捷性和降低风险。”

注册加入国际航空运输协会和Rimini Street的客户炉边谈话活动。此次炉边谈话的主题为通过AMS改善SAP服务支持的三大方法，将于英国夏令时6月29日（周二）上午11点举行。

关于Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家罗素2000 (Russell 2000®)指数成分公司，是全球领先的企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商以及Salesforce合作伙伴。公司致力于提供优质、超快响应和一体化应用管理和支持服务，能够让企业软件授权用户节省大量的成本，解放资源用于创新，并实现更好的业绩。截至目前，已有来自各行各业的超过4,000家全球性组织、财富500强公司、财富全球100强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的应用企业软件产品和服务提供商。垂询详情，请访问http://www.riministreet.com，在Twitter上关注@riministreet，在Facebook和LinkedIn上关注Rimini Street。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述并非是历史事实，而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语：“可能”、“应”、“会”、“计划”、“打算”、“预期”、“认为”、“估计”、“预测”、“潜在”、“似乎”、“寻求”、“继续”、“未来”、“将”、“预计”、“展望”或其他类似词语、短语或表述。这些前瞻性陈述包括但不限于关于我们对未来事件、未来机会、全球扩张及其他增长计划的期望以及我们对此类计划的投资的陈述。这些陈述是基于各种假设和管理层当前的期望，并非对实际业绩的预测，也不是对历史事实的陈述。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素，而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于， 新冠肺炎疫情的持续时间和疫情对我们业务的运营和财务影响及相关的经济影响，以及政府当局、客户或其他方面为防范新冠肺炎疫情所采取的措施；扰乱我们的业务、我们现有或潜在客户业务的灾难性事件，Rimini Street运营业务环境的变化，包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件；待决诉讼或政府调查或任何新诉讼的不利进展；以有利条款筹集额外股本或进行债务融资的需要和能力，以及我们能否从运营中产生现金流，以帮助为我们增长计划中增加的投资提供资金；我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的流动性要求；我们发行在外的13.00% A轮优先股的条款和影响；我们保持一个有效的系统对财报进行内部控制的能力以及我们纠正在内部控制中所找出的材料弱点的能力，包括与会计处理我们的权证有关的内部控制；税收、政府法律和法规的变化；竞争产品和定价活动；无法实现盈利性增长；客户采用我们最近推出产品和服务的情况，包括我们的Application Management Services (AMS)、Rimini Street Advanced Database Security以及针对Salesforce Sales Cloud和Service Cloud 产品的服务以及我们预计将于近期推出的其他产品和服务；Rimini Street管理团队损失一名或多名成员；RMNI股本证券长期价值存在不确定性；以及Rimini Street将于2021年3月3日呈报的Form 10-Q季报所列标题“风险因素”项下所讨论的风险，Rimini Street呈报的Form 10-K未来年报、Form 10-Q季报、Form 8-K当前报告，以及Rimini Street向美国证券交易委员会提交的其他文件不时更新的风险。此外，前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而，尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述，但Rimini Street特别声明，除法律规定之外，公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

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1 Gartner，《2020年预测：商谈软件和云合同，以管理市场增长并降低传统成本》(Predicts 2020: Negotiate Software and Cloud Contracts to Manage Marketplace Growth and Reduce Legacy Costs)，Jo Liversidge、Frances Karamouzis等，2019年12月18日。

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