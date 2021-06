Esri assina memorando de entendimento com a Universidade Ibn Zohr

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A Esri, líder mundial em informações de localização, anunciou hoje que assinou um memorando de entendimento (memorandum of understanding, MOU) com a Universidade Ibn Zohr, Marrocos. Com o acordo, a universidade poderá utilizar as soluções da Esri no desenvolvimento de novas tecnologias para monitoramento de desertificação, mudanças climáticas, progresso em relação a metas de desenvolvimento sustentável, oceanografia, mineração, arquitetura e urbanização.

“O objetivo desta colaboração é fomentar a boa qualidade das atividades de educação, pesquisa e desenvolvimento em sistema de informações geográficas (geographic information system, GIS) e sensores remotos por meio da integração das mais recentes inovações no campo para capacitar executivos altamente qualificados na universidade”, afirmou Abdelaziz Bendou, presidente da Universidade Ibn Zohr (IZU). “Estudantes, pesquisadores e professores terão acesso a treinamento nas mais avançadas tecnologias de informações de localização, com aplicações em drones, inteligência artificial, internet das coisas, big data e computação em nuvem.”

Com 36 anos de experiência, a Universidade Ibn Zohr é hoje uma importante instituição nacional nos campos de formação, pesquisa e inovação científica. Desde o início de suas atividades, a universidade tem atuado como um espaço para a expressão de diálogo e mentalidade aberta com uma estrutura de formação educacional e desenvolvimento profissional. Esse acordo com a Esri proporcionará novas tecnologias de GIS à IZU, que contará com observação terrestre e dados espaciais para atingir de modo ainda melhor suas metas educacionais e de formação.

“Consideramos extremamente promissora esta nova colaboração com a Universidade Ibn Zohr, que promove um ambiente para a compreensão mais profunda da ciência e da tecnologia geoespaciais”, declarou Sohail Elabd, gerente geral da Esri para o Oriente Médio e a África. “A Esri segue com sua missão de ajudar instituições educacionais a assegurarem licenças acadêmicas para o uso de GIS.”

O MOU foi anunciado em 21 de abril de 2021 por Bendou e Hassan Moussaria, CEO do Geomatic Group, distribuidor marroquino representante da Esri no acordo.

Para saber mais sobre como a Esri está trabalhando com universidades do mundo todo para ampliar as oportunidades de formação, pesquisa e desenvolvimento em GIS, acesse esri.com/en-us/industries/education/overview.

Sobre a Esri

