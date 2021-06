Esri signe un protocole d’accord avec l’université Ibn Zohr

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Esri, le leader mondial de l’intelligence géospatiale, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un protocole d’accord (memorandum of understanding, MOU) avec l’université Ibn Zohr d’Agadir, au Maroc. L’accord va permettre à l’université d’utiliser les solutions d’Esri dans le développement de nouvelles technologies pour surveiller la désertification, le changement climatique, la progression des objectifs de développement durable. Ces technologies seront aussi utilisées dans l’océanographie, l’exploitation minière, l’architecture et l’urbanisation.

« L’objectif de cette nouvelle collaboration est de favoriser une bonne qualité d’enseignement, de recherche et de développement dans le domaine des SIG et de la télédétection en y intégrant les innovations les plus récentes et pointues, afin de former des cadres hautement qualifiés au sein de l’université », a déclaré Abdelaziz Bendou, président de l’université Ibn Zohr (IZU). « Les étudiants, chercheurs et professeurs auront tous accès à une formation sur la technologie d’intelligence géospatiale la plus avancée, avec des applications dans les drones, l’IA, l’IdO, le big data et le cloud computing. »

Grâce à ses 36 années d’expérience, l’université Ibn Zohr est aujourd’hui un leader national en formation, recherche et innovation scientifique. Dès son ouverture, l’université s’est voulue comme un espace d’expression de dialogue et d’ouverture d’esprit dans un cadre de formation et de développement personnel. Cet accord apportera à l’IZU de nouvelles technologies SIG, et lui fournira des données d’observation de la Terre et des données spatiales qui lui permettront de mieux remplir ses objectifs d’éducation et de formation.

« Nous sommes ravis de cette nouvelle collaboration avec l’université Ibn Zohr, qui promeut un environnement permettant une meilleure compréhension de la science et de la technologie géospatiales », a déclaré Sohail Elabd, directeur général d’Esri pour la région Moyen-Orient et Afrique. « La mission d’Esri reste d’aider les établissements d’enseignement à obtenir des licences académiques pour l’utilisation des SIG.

Le protocole d’accord a été annoncé le 21 avril 2021 par Bendou, aux côtés de Hassan Moussaria, PDG de Geomatic Group, le distributeur marocain qui a représenté Esri dans l’accord.

Pour en savoir plus sur la manière dont Esri travaille avec des universités du monde entier pour élargir les opportunités de formation, de recherche et de développement des SIG, consultez le site esri.com/en-us/industries/education/overview.

