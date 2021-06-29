Radioline 和 Faurecia（佛吉亚）Aptoide 重要合作伙伴宣布：为全球亿万车辆提供车载广播服务

NEUILLY-SUR-SEINE, France--(BUSINESS WIRE)--佛吉亚Aptoide 汽车行业应用商店有幸迎来Radioline的加盟，为全球亿万车辆提供丰富的车载广播服务。

佛吉亚Aptoide 是全球领先的汽车零部件科技公司佛吉亚与全球最大的独立安卓应用商店之一Aptoide共同组建的合资公司。佛吉亚和Aptoide从2019年起共同开发并运营面向全球汽车市场的安卓应用商店解决方案。佛吉亚Aptoide为汽车制造商以及其客户提供有保障、可联网、可升级的汽车应用软件商店。此应用商店可以通过直观的人机交互界面进行管理，并覆盖广泛用户需求，例如：导航，汽油，停车信息；音乐，视频以及有声读物的在线播放；游戏，天气预报以及根据用户兴趣进行的推荐节目。原始设备制造商可以根据不同地区的用户需求选择适合的应用上架。

"通过为原始设备制造商打造的应用商店，Faurecia Aptoide为扩大我们的服务群体提供了一个完美的契机。通过这个合作伙伴关系，我们整合过最新技术以及全球目录的完整版应用将得以面世。” - Xavier Filliol, Radioline首席运营官

Radioline 是全球领先的广播服务供应商，拥有市场上最详尽的目录，提供来自130个国家11万余个电台和播客节目，期中包括带有详细元数据以及节目表的广播电台、3万余网络电台以及1千多万的播客文章。Radioline广播服务支持基于本地目录的十种语言。上架佛吉亚Aptoide汽车应用商店后，全球用户可以直接在车内享受到完整版的Radioline应用（全球目录，搜索引擎等等）。

“我们很高兴与Radioline达成合作。广播和博客是车联网用户最看重的数字连续性功能之一。我们现在会共同为全球用户提供这些体验。“ – Paulo Ferreira，佛吉亚Aptoide合作关系主管

上架佛吉亚Aptoide 汽车应用商店后，Radioline将会和其余领先应用一起构建未来车内用户体验。佛吉亚Aptoide会自动更新应用，并根据用户的安全和舒适为其量身打造生态系统。

关于佛吉亚Aptoide

佛吉亚Aptoide 是佛吉亚和Aptoide 共同组建的合资公司。

佛吉亚集团已发展成为全球领先的汽车公司，在全球35个国家坐拥266家工厂和39处研发中心，并拥有11万4千名员工。佛吉亚在其四大产品业务领域均处于全球领先地位：汽车座椅系统、汽车内饰系统、歌乐汽车电子和绿动智行系统。

Aptoide是世界第三大安卓应用商店，同时也是新一代具有革新意义的应用商店。Aptoide在全球拥有3亿多用户，70多亿次下载量以及1百万个应用。Aptoide提供全新的应用和游戏的发现方式，没有地理限制并配备市面上最佳的恶意软件探测系统。

更多有关佛吉亚Aptoide的信息：www.faurecia-aptoide.com

关于Radioline

Radioline 是全球领先的广播服务供应商 – 自2006年起于各大流媒体提供11万余电台和播客，并拥有众多播出伙伴（OEM，telco，media portal，middleware等）。

其服务建立在一个拥有高拓展度的平台上，具有先进的功能、丰富的内容管理、海量的频道聚合，支持任何移动设备、联网电脑和电视、物联网以及车载应用（包括TDF混合广播）。

Radioline是Baracoda集团旗下公司。

更多有关Radioline的信息：business.radioline.com